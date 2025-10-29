Философ-китаист о звонке Путина: В Москве дали понять, что ответ на "Томагавки" будет "ошеломляющим" - 29.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251029/filosof-kitaist-o-zvonke-putina-v-moskve-dali-ponyat-chto-otvet-na-tomagavki-budet-oshelomlyayuschim-1070810116.html
Философ-китаист о звонке Путина: В Москве дали понять, что ответ на "Томагавки" будет "ошеломляющим"
Философ-китаист о звонке Путина: В Москве дали понять, что ответ на "Томагавки" будет "ошеломляющим" - 29.10.2025
Философ-китаист о звонке Путина: В Москве дали понять, что ответ на "Томагавки" будет "ошеломляющим"
Решение о предоставлении Украине крылатых ракет "Томагавк" было отменено после звонка президента РФ Владимира Путина президенту США Дональду Трампу, в ходе которого Москва дала четко понять о серьезнейших последствиях такого шага. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук
2025-10-29T04:20
2025-10-29T04:20
новости
москва
россия
украина
владимир путин
дональд трамп
украина.ру
"томагавк"
ракеты
переговоры
По словам Конончука, Путин позвонил Трампу и сообщил ему нечто такое, после чего ""почти принятое" решение о предоставлении "Томагавков" Киеву было в резкой форме отменено". Он также предположил, исходя из публичных заявлений российского лидера, какова могла бы быть реакция Москвы на передачу американских ракет."Из слов об ошеломляющем ответе можно предположить, что как только "Томагавки" прибыли бы на территорию Украины, по ним был бы нанесён ядерный удар. А возможно, и не только по ним, но и по другим целям на Украине", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему Прибалтики" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики — в материале "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.
новости, москва, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, украина.ру, "томагавк", ракеты, переговоры, переговоры по украине 2025, новости переговоров, вооружения, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас
Новости, Москва, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина.ру, "Томагавк", ракеты, переговоры, переговоры по Украине 2025, новости переговоров, вооружения, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас

Философ-китаист о звонке Путина: В Москве дали понять, что ответ на "Томагавки" будет "ошеломляющим"

04:20 29.10.2025
 
Решение о предоставлении Украине крылатых ракет "Томагавк" было отменено после звонка президента РФ Владимира Путина президенту США Дональду Трампу, в ходе которого Москва дала четко понять о серьезнейших последствиях такого шага. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук
"История с возможным предоставлением киевскому режиму крылатых ракет "Томагавк" закончились на прошедшей неделе полным фиаско. Решающим здесь стал звонок президента России Путина президенту США Трампу 17 октября", — заявил эксперт.
По словам Конончука, Путин позвонил Трампу и сообщил ему нечто такое, после чего ""почти принятое" решение о предоставлении "Томагавков" Киеву было в резкой форме отменено".
Он также предположил, исходя из публичных заявлений российского лидера, какова могла бы быть реакция Москвы на передачу американских ракет.
"Из слов об ошеломляющем ответе можно предположить, что как только "Томагавки" прибыли бы на территорию Украины, по ним был бы нанесён ядерный удар. А возможно, и не только по ним, но и по другим целям на Украине", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему Прибалтики" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты геополитики — в материале "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.
