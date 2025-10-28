https://ukraina.ru/20251028/tsvet-imperii-dmitriya-gubina-1070673476.html

"Цвет империи" Дмитрия Губина

"Цвет империи" Дмитрия Губина - 28.10.2025 Украина.ру

"Цвет империи" Дмитрия Губина

Нашим читателям имя харьковского историка и краеведа Дмитрия Губина хорошо известно – на протяжении ряда лет он был нашим постоянным автором (сотрудничество прервалось по не зависящим от нас причинам). В 2025 году питерское издание "Алтейя" издало сборник его статей (практически все вышли в нашем издании) "Цвет империи"

2025-10-28T16:00

2025-10-28T16:00

2025-10-28T16:00

история

история

история малороссии

история украины

история новороссии

малороссия

россия

новороссия

екатерина ii

николай ii

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/19/1070673302_0:343:718:747_1920x0_80_0_0_1171c9285c74f17d6ab892f8d13cae5d.jpg

Дмитрий Маркович объединил в этом томе, с одной стороны, биографические статьи об уроженцах Малороссии и Новороссии (собственно – современной Украины) от Екатерины II до Николая II, а также справки о некоторых исторических событиях, которые показались автору важными или забавными (как, например, открытие в Киеве Всероссийской Олимпиады 1913 года, в начале которой местные гимнастки исполнили традиционный танец с граблями в вышиванках).Автор рецензии практически всё это читал и даже редактировал, но о покупке прекрасно изданной (кстати – при поддержке Федеральной национально-культурной автономии "Украинцы России") книжки ни на минуту не пожалел. Бумажная книга – это бумажная книга. Электронная, конечно удобнее, но… Старшее поколение поймёт.Надо отметить, что одна и та же статья в периодическом издании и в книге выглядит по-разному. То, что для "газеты" ("Украина.ру" – издание сетевое, но специфика газеты или, скорее, "тонкого" журнала остаётся) нежелательно, для книги – в самый раз. Например – расширение публикаций за счёт генеалогических справок (Дмитрий Маркович большой мастер этого жанра) и обширного цитирования мемуарной литературы.В общем, книгу я могу смело рекомендовать всем интересующимся историей России, Украины и Новороссии. Действительно интересно, иногда – забавно, иногда – печально.Недостатки книгу не портят, но… достоинствами они от этого не становятся, увы.Начнём со встроенного дефекта каждого сборника статей – читателю в нём по умолчанию тяжело выделить общую идею. В смысле – идея любой книги не всегда прозрачна, а уж когда речь идёт о наборе разнородных, в разное время и по разным поводам написанных текстов, так подавно.Разумеется, автор всегда эту самую идею держит в голове и статьи именно на неё и нанизываются, но читатель-то читает книгу, а не мысли писателя… Автор рецензии обобщающие статьи для своей книги "Гражданская война Михаила Булгакова" дописывал в момент, когда основной текст был уже скомпонован. У Дмитрия Марковича возможности для этого были ограничены – большая часть его архива позаимствована Харьковским СБУ с целями отнюдь не научно-публицистическими. Но всё же, чего-то ощутимо не хватает. Тем более что в его предыдущей книге "Путь Вия" концепция выражена достаточно чётко.Как показалось автору рецензии, главная идея книги "Цвет империи", подчёркнутая в названии, состоит в том, что Малороссия и Новороссия являлись не колонией, как сейчас уверяют в Киеве, а органической частью России, во много определяющую лицо страны.Да простит меня Дмитрий Маркович, но просто напрашивается небольшое послесловие со сравнением статуса Малороссии со статусом наибольшего бриллианта в короне Британской Империи – Индии. Могло ли быть такое, чтобы индус стал премьером Британии в имперский период? И как получилось, что сейчас Британия стала чуть ли не колонией Пакистана (мусульманской части Британской Индии). Это конечно мои картинки, но… напрашивается же!Для современного российского читателя, опять же, более важен, как представляется автору рецензии, ответ на вопрос, а нужно ли было России такое "кадровое обогащение"?Сама по себе весомость перечисленных персонажей как бы намекает – да, нужна. Значение таких фигур как Гоголь или Мечников вообще невозможно переоценить.Но Дмитрий Маркович, похоже, в этом не уверен. Потому что пишет, что без уроженцев Малороссии жизнь в России была бы "пресной и неполной" – это не те слова, на мой взгляд. Без уроженцев Малороссии и Новороссии вообще невозможно представить себе Российскую империю (конечно Россия времён Ивана Великого тоже была империей, но всё же – совсем другой).Более того, из некоторых его оговорок следует, что это Малороссии принесли в Россию непотизм и коррупцию. Полноте, ну какая ж коррупция – "малороссийская болезнь"? Это встроенная характеристика любого общества, где есть люди, ответственные за распределение ресурсов – она была, есть и пребудет до Второго Пришествия.В книге Губина о том, что Украина не была колонией, сказано один раз, походя, зато два или три раза сказано, что история не началась с 1917 года. Интуитивно понятно, что писатель с кем-то спорит, но с кем? Обычно в таком мышлении обвиняют коммунистов, но, во-первых, человек даже поверхностно знающий истмат (а Дмитрий Маркович его знает не поверхностно) такого не скажет: по марксистской историософии Октябрьская революция закономерный итог всего развития человечества, т.е. "конец истории" (где-то нервно задергался "криптомарксист" Фукуяма), а не начало; во-вторых, сейчас-то какой смысл спорить с коммунистами? Рецензент в недоумении…Много вопросов вызвало и редактирование книги. Хотя нет, это не вопросы, это скорее сожаление. Пожалуй, с книгой можно было бы поработать и больше.Повсеместно остались в неприкосновенности многочисленные "артефакты" газетного прошлого статей.Редакция, например, требует от автора привязки к информационному поводу, а сам повод зачастую добывается случайным образом. Поэтому одни биографические статьи привязаны к дате рождения, другие – смерти, третьи – к случайному событию из биографии… В книге-то это всё хозяйство зачем? Понятно, что приведение материалов к общему знаменателю – большой кусок работы, но текст в любом случае нуждается в редактировании.Не факт, что обязательно надо было сохранять привлекающие внимание "загадочные" заголовки. В книге они внимания не привлекают. В издании, как оказалось, тоже – поисковики просто не обнаруживают статьи, в заглавии которых нет фамилий персонажей, о которых идёт речь.Недоумение вызывает и подбор фигурантов.Почему, например, первая статья посвящена Григорию Теплову, о котором сам же Дмитрий Маркович не хотел бы вспоминать, да пришлось? Персонаж, конечно, интересный, но широкой публике вообще неизвестный – автор рецензии обратил внимание на этого выдающегося интригана (а он не только интриган), когда читал ЖЗЛовкую биографию Ломоносова. Если он олицетворяет какую-то важную тенденцию, стоило бы это объяснить.Непонятно, почему в книге так много врачей вообще и эпидемиологов в частности. Нет, автору рецензии как раз понятно – это сплошняком идут публикации 2020 года. В издании, где каждая статья датирована, всё понятно, но в контексте книги возникает искажение. Ещё не дай Бог кто подумает, что из малороссов только врачи хорошие получаются или что они начали хорошо при последних двух или трёх императорах, а администраторы из них тогда же получаться перестали.Автор обещал продолжить работу над книгой… Пожелаем ему удачи. Но за уже сделанное он заслуживает огромной благодарности.

https://ukraina.ru/20250310/1061638925.html

https://ukraina.ru/20250401/1023148170.html

https://ukraina.ru/20210122/1030315545.html

https://ukraina.ru/20231203/1032771600.html

малороссия

россия

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, история малороссии, история украины, история новороссии, малороссия, россия, новороссия, екатерина ii, николай ii, украина.ру, книги, статья, биография