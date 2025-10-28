"Это пиар-акция запугивания": Юрков о возможной передаче ракет "Томагавк" Украине - 28.10.2025 Украина.ру
"Это пиар-акция запугивания": Юрков о возможной передаче ракет "Томагавк" Украине
"Это пиар-акция запугивания": Юрков о возможной передаче ракет "Томагавк" Украине
Передача Украине крылатых ракет "Томагавк" не окажет существенного влияния на ход боевых действий, со стороны Запада это будет пиар-акция запугивания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
2025-10-28T04:40
2025-10-28T04:40
Отвечая на вопрос о возможной передаче Украине крылатых ракет, эксперт выразил скепсис. ""Томагавк" - это тоже не волшебная пилюля. Это средство доставки, которое позволяет быстро, эффективно и неприметно, огибая рельеф местности, доставить не 10-20-30 килограммов, как легкие беспилотники, а сразу по 300-400 килограммов взрывчатого вещества до какого-то города", — пояснил Юрков.Историк также оценил возможные масштабы таких поставок и их эффективность. "Если передать Украине сразу 500 или 1000 "Томагавков", скорее всего, они прорвут нашу очень хорошую ПРО, и несколько ракет до какого-то города долетят. Но надо понимать, что ни 500, ни 1000 американцы не передадут, а 10-20 "Томагавков" погоды не сделают. Военного смысла не будет в этом никакого. Это будет пиар-акция запугивания", — заявил он.При этом эксперт предупредил о возможных последствиях для Украины. "Да. "Томагавк" - это еще один тип носителей для большого объема взрывчатки. Это не что-то радикальное. К сожалению, отдуваться за них будут жители Киева и других городов, находящихся в и без того тяжелых условиях", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты политики США — в материале "Дмитрий Данилов: Неуступчивость Зеленского выгодна Трампу, который ведет гибкую игру с Россией и Европой" на сайте Украина.ру.
"Это пиар-акция запугивания": Юрков о возможной передаче ракет "Томагавк" Украине

04:40 28.10.2025
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : Public domain
Читать в
Дзен Telegram
Передача Украине крылатых ракет "Томагавк" не окажет существенного влияния на ход боевых действий, со стороны Запада это будет пиар-акция запугивания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
Отвечая на вопрос о возможной передаче Украине крылатых ракет, эксперт выразил скепсис. ""Томагавк" - это тоже не волшебная пилюля. Это средство доставки, которое позволяет быстро, эффективно и неприметно, огибая рельеф местности, доставить не 10-20-30 килограммов, как легкие беспилотники, а сразу по 300-400 килограммов взрывчатого вещества до какого-то города", — пояснил Юрков.
Историк также оценил возможные масштабы таких поставок и их эффективность.
"Если передать Украине сразу 500 или 1000 "Томагавков", скорее всего, они прорвут нашу очень хорошую ПРО, и несколько ракет до какого-то города долетят. Но надо понимать, что ни 500, ни 1000 американцы не передадут, а 10-20 "Томагавков" погоды не сделают. Военного смысла не будет в этом никакого. Это будет пиар-акция запугивания", — заявил он.
При этом эксперт предупредил о возможных последствиях для Украины. "Да. "Томагавк" - это еще один тип носителей для большого объема взрывчатки. Это не что-то радикальное. К сожалению, отдуваться за них будут жители Киева и других городов, находящихся в и без того тяжелых условиях", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты политики США — в материале "Дмитрий Данилов: Неуступчивость Зеленского выгодна Трампу, который ведет гибкую игру с Россией и Европой" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Конончук интервью - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Вчера, 12:26
Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему ПрибалтикиНа возможное освобождение Прибалтики и возвращение территорий, завоёванных для России Петром Великим, в орбиту российского влияния Китай, который к тому времени будет занят освобождением Тайваня, посмотрит с пониманием.
