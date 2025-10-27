https://ukraina.ru/20251027/zakrytye-aeroporty-i-popytki-proryva-k-stolitse-svodka-ugroz-bpla-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1070713297.html

Закрытые аэропорты и попытки прорыва к столице. Сводка угроз БПЛА по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в ряде территорий России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов закрыты аэропорты Калуги и Волгограда. Публикуем сводку опасности по регионам, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов на 0:00 27 октября

В течение воскресенья силы ПВО уничтожили не менее шести украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве. Атаки в направлении столицы продолжаются.Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Курской, Тверской, Липецкой, Брянской, Волгоградской, Смоленской, Московской, Калужской, Орловской, Тульской, Ростовской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Новгородской, Ярославской, Рязанской, Тамбовской, Запорожской, Псковской, Саратовской, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской, Воронежской, Белгородской областях, в Краснодарском крае, в Мордовии.Тыловые регионы: НПЗ, ТЭС. Максимальный уровень готовности к отражению атаки БПЛА.Опасность БПЛА, отменённая в ряде других регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется, следите за обстановкой.Временные ограничения на полёты самолётов введены в аэропортах Калуги и Волгограда."Аэропорт Калуга (Крабцево)... Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 20:34 и 23:19 мск.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

