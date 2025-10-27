https://ukraina.ru/20251027/ukraina-za-nedelyu-zelenskomu-ochen-nuzhny-rossiyskie-aktivy-no-ne-vse-tak-prosto--1070707748.html

Украина за неделю. Зеленскому очень нужны российские активы, но не все так просто

Украина за неделю. Зеленскому очень нужны российские активы, но не все так просто

Не успел мир обсудить анонсированную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в столице Венгрии, как последовали новости об ее отмене. Но для Украина по-прежнему вопрос номер один - это где взять деньги на дальнейшую войну

Почему отменили встречуПредварительная договоренность о встрече лидеров России и США была достигнута в ходе их телефонного разговора в конце позапрошлой недели. Местом саммита был выбран Будапешт. Венгерские власти оперативно создали организационный комитет, в ЕС заявили, что никаких препятствий для визита Путина в страну Евросоюза нет, а журналисты стали гадать, каким маршрутом полетит российский президент.Для проработки необходимых вопросов было оговорено, что предварительно пройдут переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы Госдепа Марко Рубио: сначала по телефону, а потом в ходе очной встречи. Первая беседа состоялась 20 октября.МИД РФ назвал диалог "конструктивным", а Белый дом "продуктивным", но в Вашингтоне добавили, что личная встреча глав двух ведомств теперь не нужна. Далее выступил замглавы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков, который также заявил, что "пока преждевременно говорить о сроках личной встречи".После этого поползли слухи, что отменена не только встреча глав внешнеполитических ведомств, но и президентов двух стран. По информации Reuters, причина отмены – позиция Москвы, которая не изменилась с момента последних переговоров Путина и Трампа."Полагаю, русские хотели слишком многого, и американцам стало ясно, что никакой сделки для Трампа в Будапеште не будет", - заявил агентству один из европейских дипломатов.Как пишет тот же Reuters, Кремль отправил в США закрытую ноту, то есть неофициальный дипломатический меморандум, в которой описал свое видение условий урегулирования конфликта, где один из пунктов – передача России всей территории Донбасса.Предположительно, американцы убедились, что Россия не пойдут на перемирие по линии фронта, поэтому отложили переговоры в Будапеште.Инфобалаган партии войныЕще больше всех запутал сам президент Соединенных Штатов. Сначала в СМИ разошлась его цитата, что его встреча с Путиным будет "пустой тратой времени". Затем, выступая перед журналистами, он опроверг, что когда-либо говорил такое."На этом фронте происходит много всего, между Украиной и Россией. Мы уведомим вас в течение следующих двух дней", - сказал Трамп.Следующая реплика запутала всех еще больше."Я не хочу проводить напрасную встречу. Я не хочу тратить время впустую, так что посмотрим, что произойдет", - продолжил он."Настоящий инфобалаган партии войны", – прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова слухи о срыве российско-американских переговоров.Похожим образом ситуацию оценил глава министерства иностранных дел Венгрии Петр Сийярто."С того момента, как было объявлено о проведении саммита мира в Будапеште, было очевидно, что многие сделают все возможное, чтобы он не состоялся. Провоенная политическая элита и ее СМИ всегда ведут себя так перед событиями, которые могут оказаться решающими <…> Одна и та же история почти перед каждым заседанием Евросовета, перед решениями о санкциях или о Европейском фонде мира. Ничто не ново под солнцем. На этот раз все будет по-другому. Пока саммит не состоялся, ждите волны "утечек", фейковых новостей и заявлений о том, что его не будет", - написал он в Х.Ответ РоссииТочку поставил сам Трамп, который в ночь на 23 октября по московскому времени объявил, что его встреча с Путиным все-таки отменена. Кроме этого, было объявлено о новых санкциях в отношении РФ – под ограничения попали "Роснефть" и "Лукойл", а также все их "дочки", в которых эти компании владеют более половины акций."Я просто почувствовал, что пришло время. Я долго ждал", - сказал президент США, добавив, что он надеется, что эти санкции не продлятся долго.Трамп отметил, что он не уверен, что новые ограничения вынудят Москву сесть за стол переговоров."Я не знаю, смогут ли они это сделать. Я думаю, что они, безусловно, будут иметь эффект", - сказал он.В то же время Трамп исключил, что направит Украине ракеты "Томагавк". По его словам, потребуется полгода, чтобы обучить их запуску украинцев, а сами американцы не хотят бить этим оружием по РФ.Одновременно с этим появилась информация, что несмотря на отказ от передачи "Томагавков", в Белом доме не возражают, чтобы другие западные дальнобойные ракеты применялись по российской территории и сняли свои ограничения на это. Официально эту новость не подтвердили, но в Москве подчеркнули, что любые такие попытки атаковать РФ будут иметь серьезные последствия.Позднее его слова уточнил пресс-секретарь главы Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что речь идет именно о применении любого дальнобойного оружия, а не только про "Томагавки".Денежный вопросЧто касается Владимира Зеленского, то он приписал отмену встречи лидеров России и США себе в заслугу. На неделе он снова отправился за поддержкой в Европу: сначала на саммит ЕС в Брюссель, а потом на заседание "коалиции желающих" в Лондон.Время играет против Украины, отчего все острее встает вопрос дальнейшего финансирования войны, особенно в сфере новой политики США, которые хотят переложить это бремя на европейских союзников. Прогнозировалось, что на саммите Евросоюза могут быть подвижки в выделении Киеву финансирования за счет замороженных российских активов, однако этого не случилось.В этом вопросе Европа раскололась, некоторые государства категорически против такого шага. Как объяснял премьер-министр Бельгии Брат де Вевер, "если мы возьмем "деньги Путина", он возьмет наши". Брюссель как крупнейший держатель замороженных активов РФ полагает, что Европа в таком случае перестанет быть надежным местом для хранения золото-валютных запасов, а спрогнозировать юридические последствия также будет невозможно.Обсуждение темы отложили на декабрь. Параллельно с этим Reuters сообщает, что к данному вопросу стали присматриваться в Вашингтоне. Там якобы не против, чтобы эти российские деньги были использованы европейцами для закупки американского оружия для Украины. Кроме того, Белый дом рассматривает вариант еще одних санкций против России, а также изъятия активов РФ, которые хранятся в США, впрочем, их там не так уж и много.Что касается встречи "коалиции желающих", то итогам ее заседания стал документ, который подписали всего трое - Зеленский, а также лидеры Великобритании и Франции.Там, в частности, содержится пункт о том, что политика санкционного давления на Россию должна быть продолжена даже после заключения перемирия "вплоть до достижения справедливого и прочного мира для Украины". Из прочего - отказ от признания территориальных уступок со стороны Киева ("границы не могут изменяться силой"), призыв использовать российские активы, а также заверение в том, что европейский контингент будет развернут на Украине после окончания боевых действий.Действия США и Европы свидетельствуют об усилении давления на Россию с целью принудить ее к прекращению огня по линии фронта. В Москве уже не раз подчеркивали, что такой вариант невозможен, так как это не устанет первопричины конфликта. Как отмечал на неделе Владимир Путин, РФ не собирается уступать этому давлению."Санкции – это попытка оказать давление на РФ, но никогда ни одна уважающая себя страна или народ ничего не решает под давлением", - отметил он.По словам российского президента, РФ "имеет такую привилегию" быть в списке уважающих себя стран.У Зеленского давно уже проблемы с личным составом ВСУ и темпами мобилизации - об этом в материале издания Украина.ру Безногий Зеленский и тайна пощёчины, которую получил Макрон. 