Безногий Зеленский и тайна пощёчины, которую получил Макрон. Кто удивил нас на прошедшей неделе

У Владимира Зеленского давно уже проблемы с личным составом ВСУ и темпами мобилизации. Однако это ему не мешает делиться своими солдатами с Турцией и Великобританией. Макрон позвал союзников на встречу в Лондоне. Кто там должен был быть и в каком виде - мы так и не поняли

Только депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ решительна и последовательна в своих выступлениях. Мы расскажем вам о тех людях, которые нас удивили на прошедшей неделе.Владимир Зеленский, глава киевского режимаГлава киевского режима Владимир Зеленский 22 октября подписал закон о направлении подразделений ВСУ в другие государства, в частности в Турцию и Великобританию. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Верховной Рады.Забавная получается картина — Зеленский, у которого все дома в идеальном порядке, спешит на помощь союзникам.На самом деле всё намного проще. Закон Зеленский подписал не для того, чтобы спасать НАТО непонятно от кого, а для того, чтобы наделить ВСУ правом отправляться в любую точку мира для выполнения "боевых задач".Согласно документу, Украина планирует отправить в Турцию корвет "Гетман Иван Мазепа" с экипажем до 106 человек. В Великобританию - пять противоминных кораблей с экипажами до 39 человек каждый и управление 1-го дивизиона противоминных кораблей до 20 человек.Украинские моряки будут проходить обучение на военных кораблях, находящихся на территории этих двух стран. Министерство обороны на этот вояж выделит 135 млн гривен или более 3,2 млн долларов.В Киеве также ожидают, что мероприятие будет способствовать улучшению механизмов получения военной техники и новых образцов вооружения от стран-партнёров Киева.Вопрос, с каким ценным грузом эти корабли планируют вернуться в родные гавани, чтобы окупить курс повышения квалификации в разгаре военного конфликта? Знания и навыки — это бесценное приобретение, но где их применить? Неужели в войне с русскими?Зеленский, по всей видимости, не отказался от идеи захватить хоть какой-то кусок русской земли. Авантюра в Курской области его так ничему и не научила. Или он теперь направится в Приднестровье? В любом случае надо ожидать что-то масштабное, если в этом участвуют британцы.Эммануэль Макрон, президент ФранцииПрезидент Франции Эммануэль Макрон зарекомендовал себя в качестве весьма инициативного парня. Одна из его последних и любимых инициатив — это "коалиция желающих" для Украины.С помощью этого своего проекта Макрон планирует отправить под благовидным предлогом на территорию Украины войска стран НАТО, а среди них и французские. Но так, чтобы русские не поняли, что происходит. Только русские всё уже давно поняли. После того как Москва заявила, что "коалиция желающих" для неё не более чем "коализация не-желаемых", у Макрона начались проблемы с потенциальными участниками этого проекта.Однако это ничуть не мешает президенту Франции продолжать работу над продвижением инициативы. Очередную встречу коалиции, запланированную на 24 октября в Лондоне, он анонсировал на саммите девяти средиземноморских стран ЕС в Словении 18 октября."В пятницу состоится встреча коалиции желающих, которая будет для некоторых в очном формате, для других — в виртуальном, но которая соберёт некоторых из нас в Лондоне, и президент Зеленский будет там", — рассказал Макрон так, чтобы никто ничего не понял.Не так давно мир облетели кадры с супругой президента Франции Брижит Макрон, на которых она, при выходе из президентского самолёта, даёт своему мужу Эммануэлю пощёчину. За что она его так, гадали журналисты, пересматривая короткое видео. В ход тогда пошли самые разные варианты, но загадка, кажется, разгадана только сейчас.Ведь Брижит Макрон — преподаватель французского языка и со своим вторым мужем Эммануэлем она познакомилась за школьной партой - только за ней сидел он, а она стояла за кафедрой. Вот за неумение складывать мысли и за сумбурный синтаксис она его тогда, скорее всего, и наказала.Может быть, ещё и за дружбу с дурно влияющим на него Зеленским. Ведь только им известно, что они там употребляют на своих вечеринках. Однажды Макрон и его друзья-политики уже чуть не спалились в поезде, направляясь на встречу с лидером киевского режима. Диана Шошоакэ, депутат Европарламента от РумынииЕдинственная дама в нашей недельной подборке удивила нас в положительном ключе своим последовательным отношением к первому "герою" сюжета, лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому. Речь идёт о депутате Европейского парламента от Румынии Диане Шошоакэ.Эта всегда решительная и предельно прямая в своих заявлениях дама европейской политики пообещала "переломать ноги" Зеленскому, если тот попробует выступить в парламенте её страны."Если он посмеет прийти в мой парламент, я переломаю ему ноги!" — сказала Шошоакэ.Она также обвинила Киев в ущемлении прав румын, проживающих на территории Украины. По словам Шошоакэ, им не разрешается говорить на родном языке, молиться и исповедовать православие.Если Диана Шошоакэ что-то обещает, с этим приходится считаться. Ранее она уже сорвала выступление Зеленского в национальном парламенте Румынии. Это произошло ровно два года назад, когда глава киевского режима приезжал в Бухарест на встречу с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.В парламенте ждали выступления Зеленского. Однако перед этим там выступала Диана Шошоакэ. Она подняла над головой карту Великой Румынии и потребовала, чтобы Украина "вернула украденные территории". Она сказала, что на Украине идёт чистка румын, которую Киев не признаёт и назвала Зеленского нацистом.После этого в график визита Зеленского были внесены изменения. Перед румынскими депутатами он так и не выступил.Яркие высказывания, в том числе на счёт Владимира Зеленского, к концу 2023 года вывели Шошоакэ в тройку самых узнаваемых политиков Румынии, сразу после президента Йоханниса и члена Социал-демократической партии Габриелы Фиря.Читайте также: Рютте шутить не умеет, Грозев* грезит о ФСБ, Джонсон считает души. Кто удивил нас на прошедшей неделе

