https://ukraina.ru/20251027/tramp-rasskazal-o-konflikte-kotoryy-on-nameren-uregulirovat-sleduyuschim-1070732785.html

Трамп рассказал о конфликте, который он намерен урегулировать следующим

Трамп рассказал о конфликте, который он намерен урегулировать следующим - 27.10.2025 Украина.ру

Трамп рассказал о конфликте, который он намерен урегулировать следующим

Президент США Дональд Трамп похвастался журналистам, что сможет урегулировать конфликт на Украине

2025-10-27T12:06

2025-10-27T12:06

2025-10-27T12:07

новости

сша

россия

украина

дональд трамп

дмитрий песков

киселев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/02/1063582895_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_c7b824a8e4517376752849fa24247eea.jpg

"Я урегулировал восемь войн, на подходе девятая. Я думаю, это будет конфликт России и Украины", - сказал Трамп.Президент США ранее уже говорил, что помог урегулировать восемь международных конфликтов, включая палестино-израильский. По его словам, добиться этого более чем в половине случаев помогли экономические меры и пошлины.В последнее время Трамп постоянно меняет позицию по конфликту.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал паузу в украинском урегулировании. По его словам, Трамп понимает, что пока нет оснований ожидать возможного сдвига в мирном урегулировании в самое ближайшее время.Подробнее о российско-американских отношениях— в материале Киселев объяснил, почему новая фаза отношений с США - в пользу России на сайте Украина.ру.

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, украина, дональд трамп, дмитрий песков, киселев