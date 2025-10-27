Трамп рассказал о конфликте, который он намерен урегулировать следующим - 27.10.2025 Украина.ру
Трамп рассказал о конфликте, который он намерен урегулировать следующим
Трамп рассказал о конфликте, который он намерен урегулировать следующим - 27.10.2025 Украина.ру
Трамп рассказал о конфликте, который он намерен урегулировать следующим
Президент США Дональд Трамп похвастался журналистам, что сможет урегулировать конфликт на Украине
2025-10-27T12:06
2025-10-27T12:07
"Я урегулировал восемь войн, на подходе девятая. Я думаю, это будет конфликт России и Украины", - сказал Трамп.Президент США ранее уже говорил, что помог урегулировать восемь международных конфликтов, включая палестино-израильский. По его словам, добиться этого более чем в половине случаев помогли экономические меры и пошлины.В последнее время Трамп постоянно меняет позицию по конфликту.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал паузу в украинском урегулировании. По его словам, Трамп понимает, что пока нет оснований ожидать возможного сдвига в мирном урегулировании в самое ближайшее время.Подробнее о российско-американских отношениях— в материале Киселев объяснил, почему новая фаза отношений с США - в пользу России на сайте Украина.ру.
Трамп рассказал о конфликте, который он намерен урегулировать следующим

12:06 27.10.2025 (обновлено: 12:07 27.10.2025)
 
Президент США Дональд Трамп похвастался журналистам, что сможет урегулировать конфликт на Украине
"Я урегулировал восемь войн, на подходе девятая. Я думаю, это будет конфликт России и Украины", - сказал Трамп.
Президент США ранее уже говорил, что помог урегулировать восемь международных конфликтов, включая палестино-израильский. По его словам, добиться этого более чем в половине случаев помогли экономические меры и пошлины.
В последнее время Трамп постоянно меняет позицию по конфликту.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал паузу в украинском урегулировании. По его словам, Трамп понимает, что пока нет оснований ожидать возможного сдвига в мирном урегулировании в самое ближайшее время.
Подробнее о российско-американских отношениях— в материале Киселев объяснил, почему новая фаза отношений с США - в пользу России на сайте Украина.ру.
