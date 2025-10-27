https://ukraina.ru/20251027/tramp-rasskazal-o-konflikte-kotoryy-on-nameren-uregulirovat-sleduyuschim-1070732785.html
Трамп рассказал о конфликте, который он намерен урегулировать следующим
Трамп рассказал о конфликте, который он намерен урегулировать следующим - 27.10.2025 Украина.ру
Трамп рассказал о конфликте, который он намерен урегулировать следующим
Президент США Дональд Трамп похвастался журналистам, что сможет урегулировать конфликт на Украине
2025-10-27T12:06
2025-10-27T12:06
2025-10-27T12:07
новости
сша
россия
украина
дональд трамп
дмитрий песков
киселев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/02/1063582895_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_c7b824a8e4517376752849fa24247eea.jpg
"Я урегулировал восемь войн, на подходе девятая. Я думаю, это будет конфликт России и Украины", - сказал Трамп.Президент США ранее уже говорил, что помог урегулировать восемь международных конфликтов, включая палестино-израильский. По его словам, добиться этого более чем в половине случаев помогли экономические меры и пошлины.В последнее время Трамп постоянно меняет позицию по конфликту.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал паузу в украинском урегулировании. По его словам, Трамп понимает, что пока нет оснований ожидать возможного сдвига в мирном урегулировании в самое ближайшее время.Подробнее о российско-американских отношениях— в материале Киселев объяснил, почему новая фаза отношений с США - в пользу России на сайте Украина.ру.
сша
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/02/1063582895_0:0:2449:1837_1920x0_80_0_0_90b4ce1a3e3fb34ae10eae3265aec3fc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, украина, дональд трамп, дмитрий песков, киселев
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Киселев
Трамп рассказал о конфликте, который он намерен урегулировать следующим
12:06 27.10.2025 (обновлено: 12:07 27.10.2025)
Президент США Дональд Трамп похвастался журналистам, что сможет урегулировать конфликт на Украине
"Я урегулировал восемь войн, на подходе девятая. Я думаю, это будет конфликт России и Украины", - сказал Трамп.
Президент США ранее уже говорил, что помог урегулировать восемь международных конфликтов, включая палестино-израильский. По его словам, добиться этого более чем в половине случаев помогли экономические меры и пошлины.
В последнее время Трамп постоянно меняет позицию по конфликту.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал паузу в украинском урегулировании. По его словам, Трамп понимает, что пока нет оснований ожидать возможного сдвига в мирном урегулировании в самое ближайшее время.
Подробнее о российско-американских отношениях— в материале Киселев объяснил, почему новая фаза отношений с США - в пользу России на сайте Украина.ру.