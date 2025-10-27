https://ukraina.ru/20251027/kiselev-obyasnil-pochemu-novaya-faza-otnosheniy-s-ssha---v-polzu-rossii-1070729435.html

Киселев объяснил, почему новая фаза отношений с США - в пользу России

Последние события в отношениях РФ и США в определенной степени развязывают России руки на фронте, именно там и стоит ждать развязки конфликта с Украиной. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

Россия всегда поддерживает переговоры, отметил Киселев.Как сказал Владимир Путин, "диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или, тем более, война"."Да, но Трамп не только отозвал свое же предложение встретиться в Будапеште, но еще и ввел санкции против наших нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". По словам Путина, серьезно, но существенно на нашей экономике не скажется", - рассказал ведущий.Интересно, что еще недавно никто иной, как госсекретарь Марко Рубио, высказывал скепсис в отношении эффективности антироссийских санкций, продолжил он. "Это значит, что они (санкции - ред.) не повлияли на ее исход. И вот что мы считаем важным. А именно, мы должны положить конец этой войне. Для этого нужно иметь возможность взаимодействовать с русскими. И как только вы введете новые санкции, возможность посадить русских за стол переговоров серьезно снизится", - заявил госсекретарь США на встрече с Владимиром Зеленским.Мысль в правильном направлении, прокомментировал Киселев. Кроме того, санкции никак не повлияют на линию России по защите своих национальных интересов."Ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением. И, безусловно, Россия имеет такую привилегию чувствовать себя и считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов", - подчеркивал российский президент."А когда у Путина все же спросили о том, что будет, если все же "Томагавки", вот тут-то и прозвучало совсем новое слово: ответ будет ошеломляющим", - сказал Киселев.Трамп пока решил отказаться от идеи "Томагавков" против России. Но и идея срочного перемирия без всяких условий тоже не работает, отметил он. Американский президент вернулся к ней, хотя в Аляске речь шла о долгосрочном мире и об устранении первопричин войны.Далее в программе дважды процитировали Трампа: сначала когда он выступал за долгосрочное урегулирование, а потом за перемирие. "Я не думаю, что вам нужен режим прекращения огня. <…> Мы сделаем так, чтобы, если будет мир, он сохранится надолго. Мы не говорим о двухлетнем мире, чтобы потом снова оказаться в этой неразберихе"."Мы считаем, что им следует просто остановиться на тех рубежах, на которых они находятся на линии фронта. У вас есть линия фронта прямо сейчас...<…> Оставьте все, как есть сейчас. Они могут договориться о чем-нибудь позже".Здесь европейцы ловят Трампа на слове. Им только этого и нужно. Замысел понятен и до боли знаком, отметил Киселев.Глава МИД России Сергей Лавров: "Макрон, Стармер, Урсула фон дер Ляйен, они с какого-то времени после того, как перестали упоминать необходимость нанести России "стратегическое поражение", стали призывать к немедленному прекращению огня. Причем Макрон сказал, что это прекращение огня должно быть без каких-либо предварительных условий, в том числе, имея в виду (он это произнес публично), что никто не сможет ограничивать поставки вооружения киевскому режиму. Как говорится, "шапка сгорела" – сразу стало понятно, зачем это перемирие нужно".Интересна здесь позиция военного аналитика ,полковника армии США Дугласа Макгрегора: "И поэтому, вероятно, лучше, по крайней мере на данный момент, чтобы встречи Путина и Трампа не происходило. Всегда существует опасность, что, если вы придете на собрание, где у вас не будет согласия по самым основным фактам мероприятия, вы можете усугубить ситуацию и в конечном итоге покинуть собрание с большей вероятностью конфронтации, чем до этого. Так что, знаете, лично я не разочарован, но, думаю, мы должны понимать, что у вас есть две разные точки зрения, две разные интерпретации. Я думаю, что наша точка зрения очень неверна. Я думаю, что Запад очень ошибается. И я думаю, что в глубине души президент Трамп действительно это знает".Ну что ж, будем надеяться, что так и есть, подытожил Киселев.Мнение участников пресс-конференции в рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье" о перспективах отношений России и США - в материале "Качели" Трампа: перспективы мира на Украине.

