Сорокин о наёмниках ВСУ: "Семьи боевиков обращаются в посольство с просьбами помочь с репатриацией тел" - 27.10.2025
Сорокин о наёмниках ВСУ: "Семьи боевиков обращаются в посольство с просьбами помочь с репатриацией тел"
Сорокин о наёмниках ВСУ: "Семьи боевиков обращаются в посольство с просьбами помочь с репатриацией тел"
Украинская армия все больше зависит от иностранных наемников, чья доля на южном направлении достигает 70%. Семьи колумбийских боевиков обращаются в российское посольство с просьбами о репатриации тел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-10-27T05:30
2025-10-27T05:30
"Мои знакомые ребята, которые сражаются на юге, говорят, что там в ВСУ до 70% наемников. Может быть, это одна локация, а, может быть, общая тенденция", — рассказал Сорокин. По его оценкам, в среднем соотношение составляет 30% наемников к 70% украинцев.Сорокин подчеркнул, что даже 30% наемников в составе ВСУ — это очень значительная цифра. По его словам, такие масштабы привлечения иностранных боевиков свидетельствуют о серьезных проблемах с мобилизационными ресурсами Украины.Он привел пример, свидетельствующий о масштабах потерь среди наемников. "Кстати, семьи колумбийских боевиков не перестают обращаться в посольство России с просьбами помочь им с репатриацией тел и поиском пропавших без вести. По мелочи они обращаться не стали бы. Следовательно, их потери уже под тысячу", — констатировал аналитик.Эксперт также напрямую связал это с британским влиянием. "Привлекать колумбийцев – это тоже британское ноу-хау. "Спасибо" Карлу III за такую "заботу" о нашей стране", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.Про начало освобождения Херсона и другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом" на сайте Украина.ру.
дзен новости сво, новости сво россия, новости сво, спецоперация, посольство рф, война на украине, всу, потери всу, потери всу на сегодня
дзен новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО, Спецоперация, посольство РФ, война на Украине, ВСУ, потери ВСУ, потери ВСУ на сегодня

Сорокин о наёмниках ВСУ: "Семьи боевиков обращаются в посольство с просьбами помочь с репатриацией тел"

05:30 27.10.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИНаёмники. Сгенерировано нейросетью
Наёмники. Сгенерировано нейросетью - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : сгенерировано ИИ
Украинская армия все больше зависит от иностранных наемников, чья доля на южном направлении достигает 70%. Семьи колумбийских боевиков обращаются в российское посольство с просьбами о репатриации тел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
"Мои знакомые ребята, которые сражаются на юге, говорят, что там в ВСУ до 70% наемников. Может быть, это одна локация, а, может быть, общая тенденция", — рассказал Сорокин. По его оценкам, в среднем соотношение составляет 30% наемников к 70% украинцев.
Сорокин подчеркнул, что даже 30% наемников в составе ВСУ — это очень значительная цифра. По его словам, такие масштабы привлечения иностранных боевиков свидетельствуют о серьезных проблемах с мобилизационными ресурсами Украины.
Он привел пример, свидетельствующий о масштабах потерь среди наемников. "Кстати, семьи колумбийских боевиков не перестают обращаться в посольство России с просьбами помочь им с репатриацией тел и поиском пропавших без вести. По мелочи они обращаться не стали бы. Следовательно, их потери уже под тысячу", — констатировал аналитик.
Эксперт также напрямую связал это с британским влиянием. "Привлекать колумбийцев – это тоже британское ноу-хау. "Спасибо" Карлу III за такую "заботу" о нашей стране", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.
Про начало освобождения Херсона и другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом" на сайте Украина.ру.
20 октября, 05:10
"Начали вербовать женщин": Алехин рассказал про схемы, по которым наемники попадают в ряды ВСУВСУ наладили вербовку женщин-медиков из Латинской Америки для работы на фронте, используя для их поставки каналы, связанные с картелями и бывшими военными. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Лента новостейМолния