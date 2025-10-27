Сорокин о наёмниках ВСУ: "Семьи боевиков обращаются в посольство с просьбами помочь с репатриацией тел"
Украинская армия все больше зависит от иностранных наемников, чья доля на южном направлении достигает 70%. Семьи колумбийских боевиков обращаются в российское посольство с просьбами о репатриации тел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
"Мои знакомые ребята, которые сражаются на юге, говорят, что там в ВСУ до 70% наемников. Может быть, это одна локация, а, может быть, общая тенденция", — рассказал Сорокин. По его оценкам, в среднем соотношение составляет 30% наемников к 70% украинцев.
Сорокин подчеркнул, что даже 30% наемников в составе ВСУ — это очень значительная цифра. По его словам, такие масштабы привлечения иностранных боевиков свидетельствуют о серьезных проблемах с мобилизационными ресурсами Украины.
Он привел пример, свидетельствующий о масштабах потерь среди наемников. "Кстати, семьи колумбийских боевиков не перестают обращаться в посольство России с просьбами помочь им с репатриацией тел и поиском пропавших без вести. По мелочи они обращаться не стали бы. Следовательно, их потери уже под тысячу", — констатировал аналитик.
Эксперт также напрямую связал это с британским влиянием. "Привлекать колумбийцев – это тоже британское ноу-хау. "Спасибо" Карлу III за такую "заботу" о нашей стране", — резюмировал собеседник издания.
