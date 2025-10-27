https://ukraina.ru/20251027/donald-tusk-kak-golos-gieny-evropy--1070747148.html

Дональд Туск как голос "Гиены Европы"

Дональд Туск как голос "Гиены Европы" - 27.10.2025 Украина.ру

Дональд Туск как голос "Гиены Европы"

Некогда Уинстон Черчилль назвал Вторую Речь Посполитую "гиеной Европы". Политика Третьей Речи Посполитой первоначально была более вменяемой – даже в отношении Украины фактически была принята "доктрина Гедройца", не предполагавшая восстановления контроля над бывшей колонией. Но с 2022 года польская элита начала восстанавливать навыки "гиены"

2025-10-27T17:22

2025-10-27T17:22

2025-10-27T17:39

мнения

польша

украина

россия

черчилль

владимир зеленский

ес

нпз

северный поток

диверсия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0a/1068450599_0:33:1180:697_1920x0_80_0_0_1a95278b44f8671b48a02cd914847ef0.jpg

Ярким примером этого является интервью Дональда Туска британской Sunday Times, опубликованное 26 октября. И главная особенность этого интервью в том, что направлены инвективы Туска вовсе не против России…Тут, всё же стоит вспомнить опыт 1920-х годов. Из Польши тогда строили защиту от России, но до российской территории поляки и не дошли – в ходе советско-польской войны боевые действия проходили на территориях Украинской и Белорусской советских республик и приросла Польша их же территорией по Рижскому миру. Да, изначально они были в составе Российской империи/республики, в 1922 году вошли в состав СССР, который по инерции до самого 1991 года на Запада называли Россией, но формально речь всё же шла о суверенных государствах. Их Польша и "обгрызла".Но кроме того жертвами польской агрессии стали Литва (потеряла Вильнюс) и Германия (потеряла часть Силезии), а в 1938 году – ещё и часть Чехословакии (Тешин). А они не только не Россия, но даже и не большевики…Вот и тут – контекст вроде бы антироссийский, но…"Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы после того, как ранее в этом месяце суд в Варшаве отклонил запрос Германии об экстрадиции украинского диверсанта, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в 2022 году".Вообще говоря, поляки так активно впряглись за украинских диверсантов, что создаётся впечатление, что они себя прикрывают, а не реальных исполнителей этой диверсии. Т.е., мы не можем знать, кто именно был исполнителем – США, Великобритания или действительно Польша. Но США и Великобритания вообще делают вид, что они тут не причём, поляки же исполнителей диверсии оправдывают.Польша, кстати, изначально была против "Северного потока", но у неё-то, как и у Украины, был свой шкурный интерес – СП-2 вёл в обход её территории и после его запуска поляки вместо того, чтобы получать деньги за транзит, вынуждены были переплачивать немцам за тот же самый российский газ. Сейчас они всё равно переплачивают, только за американский газ. Но радость-то какая – у соседа корова сдохла!И ведь Туск, получается, оправдывает не только это. Он в принципе оправдывает любые диверсии и теракты, совершаемые украинцами на территории ЕС.Тут ведь речь идёт не о российском объекте на территории Германии, а о совместном предприятии, принадлежащем на паях и Германии тоже.Оправдываются, в частности, и диверсии на НПЗ, работающих на российской нефти – независимо от формы собственности (сообщения о ЧП на предприятиях в Венгрии, Румынии и Словакии, кажется, не были следствием диверсий, но всё когда-то бывает первый раз). Вероятно могут быть оправданы удары по любым предприятиям и объектам подозреваемым в сотрудничестве с Россией – не зря же украинцы ведут учёт европейских и американских комплектующих в обломках российских ракет…Опять же – интересный момент: ряд европейских стран страдает от террора "неизвестных" беспилотников, и только поляки совершенно точно знали, что залетевшие с территории Украины БПЛА именно "российские". Хотя ещё в 2022 году украинский БПЛА долетел аж до Загреба, да и по территории Польши минимум раз ударила украинская ракета.Туск, конечно, не стал совсем уж явно "палиться", демонстрируя свою заинтересованность в диверсиях на территории Европы:"Вы и мы уже подвергаемся массированным атакам в киберпространстве. В Польше они готовы уничтожить киберинфраструктуру наших железных дорог, наших больниц. Это может быть очень больно. Вот почему вы не можете жить в этой сладкой иллюзии, что вы слишком далеко от них, что это не ваша война, это просто Украина или Польша".Да, Польше "может быть больно", но пока что реально больно Германии. И есть разница – кто-то готов что-то уничтожить в Польше и совсем другой кто-то уже что-то уничтожил в Германии.Так простите, кто ведёт "гибридную войну" против ЕС – Россия, или всё же Украина, Польша и Великобритания?Кстати, о Великобритании. Она кажется лишней в этом "трио". Зацный и моцный пан Туск ревнует, и тыкает британцев в отходы их жизнедеятельности.По его мнению:- незаконная миграция остаётся одной из крупнейших угроз для запада (тут надо понимать, что для материковой Европы примером крайне неудачной "замещающей миграции" является именно Великобритания; Туск критикует всех, включая Германию, но первым вспоминается Соединённое королевство);- Brexit стал "одной из крупнейших ошибок в нашей общей истории";- Польша в ближайшие годы намерена превзойти Великобританию по уровню жизни (вполне реально, учитывая, что сейчас Британия постепенно становится европейским Пакистаном).Напоминает месть за слова Черчилля и, возможно, за "предательство" 1939 года (мы считаем, что "странная война" во многом была обусловлена объективными факторами, но поляки так не считают…)А вот по поводу Украины суждения Туска несколько загадочны:"Я не сомневаюсь, что Украина сохранится как независимое государство. Теперь главный вопрос в том, сколько жертв мы увидим. Президент Зеленский сказал мне, что он надеется, что война не продлится десять лет, но что Украина готова сражаться ещё два-три года".А Украина точно может воевать десять лет? Ну и само понятие "независимого государства" в современном мире носит, так сказать, "гибридный характер". Сущность, которую раньше назвали бы колонией или доминионом, сейчас именуют "независимым государством" и возмущаются, когда в её внутренние дела вмешивается кто-то, кроме них (см. опыт Молдавии, где необычайно сильно "влияние России", но президент и парламент назначены Брюсселем).Конечно, заявления Туска выглядят рискованно, но… При нынешнем состоянии европейских элит ни Туску, ни Польше ничего не будет не только за угрозы, но даже если их схватят за руку. Украину немцы за руку схватили – и что, приняты какие-то меры против государства-террориста? Отож.Ну а за самими про себе заявлениями маячит не просто традиционный шляхетский гонор и желание по-гиеновски отгрызть хоть что-то у соседей, но и претензии на возрождение влияния Первой Речи Посполитой – настоящей сверхдержавы XVIII века.О современной стратегии "коалиции желающих" в отношении украинского конфликта можно прочитать в статье Михаила Павлива "О стратегической уловке Европы. На что рассчитывают евробюрократы".

https://ukraina.ru/20231001/1049780182.html

https://ukraina.ru/20250911/operatsiya-y-chto-ne-tak-s-zabludivshimisya-dronami-nad-polshey-1068511759.html

https://ukraina.ru/20251027/zarazitelnaya-degradatsiya-kak-evropa--ukrainiziruetsya--1070718191.html

https://ukraina.ru/20220909/1038592492.html

польша

украина

россия

сша

великобритания

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, польша, украина, россия, черчилль, владимир зеленский, ес, нпз, северный поток, диверсия, диверсанты, геополитика, туск дональд, василий стоякин, трамп и зеленский, владимир путин, дональд трамп, сво, война на украине, нато, сша, великобритания, германия, бпла, дроны, северный поток-2