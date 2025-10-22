https://ukraina.ru/20251022/o-strategicheskoy-ulovke-evropy-na-chto-rasschityvayut-evrobyurokraty--1070462488.html

О стратегической уловке Европы. На что рассчитывают евробюрократы

О стратегической уловке Европы. На что рассчитывают евробюрократы - 22.10.2025 Украина.ру

О стратегической уловке Европы. На что рассчитывают евробюрократы

Растерянность — это то слово, которым можно назвать состояние европейской "коалиции желающих", которые поддерживают Украину и, по факту, на самом деле являются сторонниками продолжения войны.

2025-10-22T04:57

2025-10-22T04:57

2025-10-22T04:57

украина

газа

россия

дональд трамп

владимир зеленский

фридрих мерц

впк

хамас

ес

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063051388_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_8763989af97b9c8cd802b38d1a7052cd.jpg

Потому что воюющая Украина — это, во-первых, возможность выиграть для них время, для их милитаризации и разворачивания их ВПК, а, во-вторых, — способ сдерживать Россию и подрывать её устойчивость ввиду грядущих возможных конфликтов между Европой и Россией, пусть и в прокси-формате.Так вот, ситуация, прямо скажем, как говорят американцы, с "переворотом стола", когда состоялся форс-мажорный раунд телефонных переговоров между Путиным и Трампом, изменила всё. Из содержания общения Зеленского и Трампа всё было переиграно, поставлено с ног на голову — не так, как это себе видели европейцы. Более того, Зеленский оказался один на один с Трампом, без группы поддержки, и по факту мы увидели полный переворот ожиданий, полное разрушение того, на что рассчитывали Зеленский и поддерживающие его представители европейской "коалиции желающих".Во многом симптоматичным является выход на брифинг Зеленского после общения. Его медианная фраза о территориях — "нужно останавливаться, а потом можно что-то обсуждать" — звучала как попытка смягчить риторику. Но прошли сутки интенсивных консультаций с европейскими глобалистами, и Зеленский возвращается к формулировке "мы никому ничего дарить не будем". Это очень показательная история, которая отражает логику действий и комментариев европейских глобалистов, поддерживающих Киев.При этом даже среди них нет единогласия и единого понимания того, что происходит и как действовать дальше.В этом смысле стоит акцентировать внимание на заявлениях премьер-министра Великобритании Кира Стармера — точнее, на информации об идее Стармера относительно аналога "плана Газа", и на публичной реакции канцлера Германии Фридриха Мерца. В этой логике сама идея аналогичного "плана для Газы" выглядит как дипломатическая технология. И это понятно, потому что именно британские консультанты и советники глубоко погружены во внутриукраинскую повестку, находятся в постоянной коммуникации с Зеленским, рядом с ним, в его офисе. Они, наверное, в наибольшей степени управляют процессами на внешнем, как минимум, треке — международной деятельностью Зеленского.Выработка этого "плана", идея выработки этого плана, совершенно очевидно, является технологией, аналогичной дипломатической технологии "коалиции желающих" после саммитов в Анкоридже и Вашингтоне, когда они взяли паузу на выработку "гарантий безопасности для Украины". Более полутора недель, якобы, эта работа велась, даже с участием американцев — Рубио, Вэнса. Но по факту, по итогу саммита в Париже никакой документ не был представлен. Всё это время было выиграно. Этот период использовался для попыток коррекции взгляда Трампа на происходящее. И по большому счёту тогда эта работа увенчалась успехом: Трамп не стал оказывать давление на Зеленского, чтобы тот начал продвигаться по треку мирных переговоров.Сейчас история с аналогичным "планом по Газе" — такая же технология затягивания времени, с надеждой на очередную перемену настроения у Трампа. Более того, сама подача, которую, вероятно, озвучит "коалиция желающих": "мы хотели бы, чтобы вместе с американцами возник аналогичный план, как тот, который был применён в Газе и привёл к миру впервые за три тысячи лет" — это неприкрытая попытка польстить Трампу.Во-первых, это ещё большой вопрос, чем всё это в Газе закончится. Там уже были срывы: Израиль наносил удары, ХАМАС выражал недовольство многими вопросами. Так что успех весьма сомнителен. Вопрос не в этом — сейчас это просто попытка затянуть время.При этом канцлер Германии Фридрих Мерц в своих заявлениях дежурно упоминает, что "встреча в Будапеште между Путиным и Трампом может приблизить мир" — но это дежурная фраза. На деле обратим внимание на главное: Мерц говорит, что "мы, европейцы, ещё в большей степени убеждаемся, что должны взять на себя ответственность за Украину". И, вероятно, речь идёт о деньгах — о самой истории с Euroclear и замороженными российскими активами. А также о всплывшей теме 20 с лишним миллиардов евро частных российских лиц, находящихся в Евросоюзе, которые можно арестовать и передать Украине. Это и вопрос вооружений, и ВПК, и прямой военной помощи. То есть Мерц уже в повестке мобилизации. У него со скрипом проходит идея о всеобщей воинской обязанности, но Германия уже встала на военные рельсы.Здесь совершенно очевидно, что Стармер и Мерц говорят об одном и том же. Просто Стармер говорит о дипломатической составляющей — как выиграть время, как отмотать назад этот нажим Трампа, как не дать ему принуждать Зеленского к миру. А Мерц говорит о фактической составляющей — для чего нужно это время: чтобы решить вопросы финансирования, военной и материальной поддержки. Это игра в четыре руки.Посмотреть на то, как по-разному в первые же сутки звучали европейские лидеры, тоже очень показательно. Большинство ограничились дежурными фразами о поддержке Украины. Президент Финляндии Стубб, как человек, находящийся в плотной коммуникации со Штатами, один из коммуникаторов ЕС с Вашингтоном, говорит, что да, Мерц прав: нужно развивать вопросы военной и финансовой помощи, вспоминает о гарантиях безопасности. Наиболее чётко прозвучала у Стубба формулировка — прекращение огня и мирный процесс. Он действует как технократ, евробюрократ, стараясь перевести всё в рабочую плоскость и утопить сам порыв Трампа в деталях.Что говорит глава Еврокомиссии фон дер Ляйен? Ничего конкретного — просто, что "мы пообщались". У неё нет позиции. Генсек НАТО Рютте, как человек, зависимый от США, говорит фразой в риторике Трампа — "нужно остановить эту ужасающую войну". Он фактически не имеет собственной позиции, ориентируясь на главного донора НАТО.Премьер Польши Туск, как откровенный русофоб, заявляет: "никто не имеет права давить на Зеленского". Это максимально конкретное заявление по сути разговора Зеленского и Трампа.Показательны выступления отставного главы Евродипломатии Жозепа Борреля, который критикует Трампа: "Зеленский не заслужил такого отношения, он требует уважения". Боррель точно знал, что Трамп вёл себя с Зеленским очень жёстко.И традиционно — нынешняя глава Евродипломатии Кая Каллас, которая снова заявляет в своём отвязанном прибалтийском стиле, что "нужен новый лидер свободного мира". То есть Трамп, по её мнению, не годится на эту роль. Каллас — одна из главных поджигательниц войны.Президент Франции Макрон говорит, что нужно сохранять спокойствие и продолжать диалог о справедливом и прочном мире для Украины. Франция в этой ситуации находится немного в стороне — у Макрона забот полон рот внутри страны, и никакие внешнеполитические телодвижения сейчас не повлияют на его положение. Он осторожен и сдержан.Таким образом, ориентир — линия Британии и Германии, которые недавно заключили военный союз.Факт в сухом остатке. Чего нам ожидать в ближайшее время? До ожидаемой встречи Путина и Трампа в Будапеште — мы будем находиться в ситуации, аналогичной той, в которой находилась европейская дипломатия после саммита в Анкоридже. Сейчас они будут последовательно делать вид, что готовят некие проекты и программы поддержки Украины, что якобы ратуют за мир. Они не ратуют ни за какой мир — это совершенно очевидно.И они будут пытаться с разных сторон подтачивать позицию Трампа, раскачивать его, расшевеливать, чтобы к моменту встречи с Путиным он не был так категорично настроен против Зеленского и не стал на него давить. Более того, они будут делать всё возможное, чтобы встреча Путина и Трампа в Будапеште не состоялась. И если раньше им не удалось сорвать встречу в Анкоридже, то теперь они будут пытаться сделать это через медиа, официальные заявления и риторику киевского режима и Зеленского лично.Вот о чём на самом деле заявление Стармера о подготовке плана, аналогичного плану по Газе.Если отвлечься от контекста, то никакой аналогичный план в отношении украинского кризиса невозможен. Он совершенно не тождественен. Киевский режим — не ХАМАС, а Россия — не Израиль. Несопоставимы ни военные масштабы, ни территориальные, ни интересы внешних игроков. Кризис в Газе — это кризис идей и идеологий. Кризис на Украине — геополитический узел, завязанный ещё в 1991 году, и он требует совершенно другого характера и формата разрешения.Поэтому всё это — дипломатическая уловка, стратегия затягивания времени и ничего более.

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

украина

газа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

украина, газа, россия, дональд трамп, владимир зеленский, фридрих мерц, впк, хамас, ес, мнения, весь павлив