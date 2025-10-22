О стратегической уловке Европы. На что рассчитывают евробюрократы - 22.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251022/o-strategicheskoy-ulovke-evropy-na-chto-rasschityvayut-evrobyurokraty--1070462488.html
О стратегической уловке Европы. На что рассчитывают евробюрократы
О стратегической уловке Европы. На что рассчитывают евробюрократы - 22.10.2025 Украина.ру
О стратегической уловке Европы. На что рассчитывают евробюрократы
Растерянность — это то слово, которым можно назвать состояние европейской "коалиции желающих", которые поддерживают Украину и, по факту, на самом деле являются сторонниками продолжения войны.
2025-10-22T04:57
2025-10-22T04:57
украина
газа
россия
дональд трамп
владимир зеленский
фридрих мерц
впк
хамас
ес
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063051388_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_8763989af97b9c8cd802b38d1a7052cd.jpg
Потому что воюющая Украина — это, во-первых, возможность выиграть для них время, для их милитаризации и разворачивания их ВПК, а, во-вторых, — способ сдерживать Россию и подрывать её устойчивость ввиду грядущих возможных конфликтов между Европой и Россией, пусть и в прокси-формате.Так вот, ситуация, прямо скажем, как говорят американцы, с "переворотом стола", когда состоялся форс-мажорный раунд телефонных переговоров между Путиным и Трампом, изменила всё. Из содержания общения Зеленского и Трампа всё было переиграно, поставлено с ног на голову — не так, как это себе видели европейцы. Более того, Зеленский оказался один на один с Трампом, без группы поддержки, и по факту мы увидели полный переворот ожиданий, полное разрушение того, на что рассчитывали Зеленский и поддерживающие его представители европейской "коалиции желающих".Во многом симптоматичным является выход на брифинг Зеленского после общения. Его медианная фраза о территориях — "нужно останавливаться, а потом можно что-то обсуждать" — звучала как попытка смягчить риторику. Но прошли сутки интенсивных консультаций с европейскими глобалистами, и Зеленский возвращается к формулировке "мы никому ничего дарить не будем". Это очень показательная история, которая отражает логику действий и комментариев европейских глобалистов, поддерживающих Киев.При этом даже среди них нет единогласия и единого понимания того, что происходит и как действовать дальше.В этом смысле стоит акцентировать внимание на заявлениях премьер-министра Великобритании Кира Стармера — точнее, на информации об идее Стармера относительно аналога "плана Газа", и на публичной реакции канцлера Германии Фридриха Мерца. В этой логике сама идея аналогичного "плана для Газы" выглядит как дипломатическая технология. И это понятно, потому что именно британские консультанты и советники глубоко погружены во внутриукраинскую повестку, находятся в постоянной коммуникации с Зеленским, рядом с ним, в его офисе. Они, наверное, в наибольшей степени управляют процессами на внешнем, как минимум, треке — международной деятельностью Зеленского.Выработка этого "плана", идея выработки этого плана, совершенно очевидно, является технологией, аналогичной дипломатической технологии "коалиции желающих" после саммитов в Анкоридже и Вашингтоне, когда они взяли паузу на выработку "гарантий безопасности для Украины". Более полутора недель, якобы, эта работа велась, даже с участием американцев — Рубио, Вэнса. Но по факту, по итогу саммита в Париже никакой документ не был представлен. Всё это время было выиграно. Этот период использовался для попыток коррекции взгляда Трампа на происходящее. И по большому счёту тогда эта работа увенчалась успехом: Трамп не стал оказывать давление на Зеленского, чтобы тот начал продвигаться по треку мирных переговоров.Сейчас история с аналогичным "планом по Газе" — такая же технология затягивания времени, с надеждой на очередную перемену настроения у Трампа. Более того, сама подача, которую, вероятно, озвучит "коалиция желающих": "мы хотели бы, чтобы вместе с американцами возник аналогичный план, как тот, который был применён в Газе и привёл к миру впервые за три тысячи лет" — это неприкрытая попытка польстить Трампу.Во-первых, это ещё большой вопрос, чем всё это в Газе закончится. Там уже были срывы: Израиль наносил удары, ХАМАС выражал недовольство многими вопросами. Так что успех весьма сомнителен. Вопрос не в этом — сейчас это просто попытка затянуть время.При этом канцлер Германии Фридрих Мерц в своих заявлениях дежурно упоминает, что "встреча в Будапеште между Путиным и Трампом может приблизить мир" — но это дежурная фраза. На деле обратим внимание на главное: Мерц говорит, что "мы, европейцы, ещё в большей степени убеждаемся, что должны взять на себя ответственность за Украину". И, вероятно, речь идёт о деньгах — о самой истории с Euroclear и замороженными российскими активами. А также о всплывшей теме 20 с лишним миллиардов евро частных российских лиц, находящихся в Евросоюзе, которые можно арестовать и передать Украине. Это и вопрос вооружений, и ВПК, и прямой военной помощи. То есть Мерц уже в повестке мобилизации. У него со скрипом проходит идея о всеобщей воинской обязанности, но Германия уже встала на военные рельсы.Здесь совершенно очевидно, что Стармер и Мерц говорят об одном и том же. Просто Стармер говорит о дипломатической составляющей — как выиграть время, как отмотать назад этот нажим Трампа, как не дать ему принуждать Зеленского к миру. А Мерц говорит о фактической составляющей — для чего нужно это время: чтобы решить вопросы финансирования, военной и материальной поддержки. Это игра в четыре руки.Посмотреть на то, как по-разному в первые же сутки звучали европейские лидеры, тоже очень показательно. Большинство ограничились дежурными фразами о поддержке Украины. Президент Финляндии Стубб, как человек, находящийся в плотной коммуникации со Штатами, один из коммуникаторов ЕС с Вашингтоном, говорит, что да, Мерц прав: нужно развивать вопросы военной и финансовой помощи, вспоминает о гарантиях безопасности. Наиболее чётко прозвучала у Стубба формулировка — прекращение огня и мирный процесс. Он действует как технократ, евробюрократ, стараясь перевести всё в рабочую плоскость и утопить сам порыв Трампа в деталях.Что говорит глава Еврокомиссии фон дер Ляйен? Ничего конкретного — просто, что "мы пообщались". У неё нет позиции. Генсек НАТО Рютте, как человек, зависимый от США, говорит фразой в риторике Трампа — "нужно остановить эту ужасающую войну". Он фактически не имеет собственной позиции, ориентируясь на главного донора НАТО.Премьер Польши Туск, как откровенный русофоб, заявляет: "никто не имеет права давить на Зеленского". Это максимально конкретное заявление по сути разговора Зеленского и Трампа.Показательны выступления отставного главы Евродипломатии Жозепа Борреля, который критикует Трампа: "Зеленский не заслужил такого отношения, он требует уважения". Боррель точно знал, что Трамп вёл себя с Зеленским очень жёстко.И традиционно — нынешняя глава Евродипломатии Кая Каллас, которая снова заявляет в своём отвязанном прибалтийском стиле, что "нужен новый лидер свободного мира". То есть Трамп, по её мнению, не годится на эту роль. Каллас — одна из главных поджигательниц войны.Президент Франции Макрон говорит, что нужно сохранять спокойствие и продолжать диалог о справедливом и прочном мире для Украины. Франция в этой ситуации находится немного в стороне — у Макрона забот полон рот внутри страны, и никакие внешнеполитические телодвижения сейчас не повлияют на его положение. Он осторожен и сдержан.Таким образом, ориентир — линия Британии и Германии, которые недавно заключили военный союз.Факт в сухом остатке. Чего нам ожидать в ближайшее время? До ожидаемой встречи Путина и Трампа в Будапеште — мы будем находиться в ситуации, аналогичной той, в которой находилась европейская дипломатия после саммита в Анкоридже. Сейчас они будут последовательно делать вид, что готовят некие проекты и программы поддержки Украины, что якобы ратуют за мир. Они не ратуют ни за какой мир — это совершенно очевидно.И они будут пытаться с разных сторон подтачивать позицию Трампа, раскачивать его, расшевеливать, чтобы к моменту встречи с Путиным он не был так категорично настроен против Зеленского и не стал на него давить. Более того, они будут делать всё возможное, чтобы встреча Путина и Трампа в Будапеште не состоялась. И если раньше им не удалось сорвать встречу в Анкоридже, то теперь они будут пытаться сделать это через медиа, официальные заявления и риторику киевского режима и Зеленского лично.Вот о чём на самом деле заявление Стармера о подготовке плана, аналогичного плану по Газе.Если отвлечься от контекста, то никакой аналогичный план в отношении украинского кризиса невозможен. Он совершенно не тождественен. Киевский режим — не ХАМАС, а Россия — не Израиль. Несопоставимы ни военные масштабы, ни территориальные, ни интересы внешних игроков. Кризис в Газе — это кризис идей и идеологий. Кризис на Украине — геополитический узел, завязанный ещё в 1991 году, и он требует совершенно другого характера и формата разрешения.Поэтому всё это — дипломатическая уловка, стратегия затягивания времени и ничего более.
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
украина
газа
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063051388_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_7b4048e1b7c0fe1a832723b2c2924a08.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, газа, россия, дональд трамп, владимир зеленский, фридрих мерц, впк, хамас, ес, мнения, весь павлив
Украина, Газа, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, ВПК, ХАМАС, ЕС, Мнения, весь Павлив

О стратегической уловке Европы. На что рассчитывают евробюрократы

04:57 22.10.2025
 
© X / Donald Tusk
- РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© X / Donald Tusk
Читать в
ДзенTelegram
Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
Все материалы
Растерянность — это то слово, которым можно назвать состояние европейской "коалиции желающих", которые поддерживают Украину и, по факту, на самом деле являются сторонниками продолжения войны.
Потому что воюющая Украина — это, во-первых, возможность выиграть для них время, для их милитаризации и разворачивания их ВПК, а, во-вторых, — способ сдерживать Россию и подрывать её устойчивость ввиду грядущих возможных конфликтов между Европой и Россией, пусть и в прокси-формате.
Так вот, ситуация, прямо скажем, как говорят американцы, с "переворотом стола", когда состоялся форс-мажорный раунд телефонных переговоров между Путиным и Трампом, изменила всё. Из содержания общения Зеленского и Трампа всё было переиграно, поставлено с ног на голову — не так, как это себе видели европейцы. Более того, Зеленский оказался один на один с Трампом, без группы поддержки, и по факту мы увидели полный переворот ожиданий, полное разрушение того, на что рассчитывали Зеленский и поддерживающие его представители европейской "коалиции желающих".
Во многом симптоматичным является выход на брифинг Зеленского после общения. Его медианная фраза о территориях — "нужно останавливаться, а потом можно что-то обсуждать" — звучала как попытка смягчить риторику. Но прошли сутки интенсивных консультаций с европейскими глобалистами, и Зеленский возвращается к формулировке "мы никому ничего дарить не будем". Это очень показательная история, которая отражает логику действий и комментариев европейских глобалистов, поддерживающих Киев.
При этом даже среди них нет единогласия и единого понимания того, что происходит и как действовать дальше.
В этом смысле стоит акцентировать внимание на заявлениях премьер-министра Великобритании Кира Стармера — точнее, на информации об идее Стармера относительно аналога "плана Газа", и на публичной реакции канцлера Германии Фридриха Мерца. В этой логике сама идея аналогичного "плана для Газы" выглядит как дипломатическая технология. И это понятно, потому что именно британские консультанты и советники глубоко погружены во внутриукраинскую повестку, находятся в постоянной коммуникации с Зеленским, рядом с ним, в его офисе. Они, наверное, в наибольшей степени управляют процессами на внешнем, как минимум, треке — международной деятельностью Зеленского.
Выработка этого "плана", идея выработки этого плана, совершенно очевидно, является технологией, аналогичной дипломатической технологии "коалиции желающих" после саммитов в Анкоридже и Вашингтоне, когда они взяли паузу на выработку "гарантий безопасности для Украины". Более полутора недель, якобы, эта работа велась, даже с участием американцев — Рубио, Вэнса. Но по факту, по итогу саммита в Париже никакой документ не был представлен. Всё это время было выиграно. Этот период использовался для попыток коррекции взгляда Трампа на происходящее. И по большому счёту тогда эта работа увенчалась успехом: Трамп не стал оказывать давление на Зеленского, чтобы тот начал продвигаться по треку мирных переговоров.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Сейчас история с аналогичным "планом по Газе" — такая же технология затягивания времени, с надеждой на очередную перемену настроения у Трампа. Более того, сама подача, которую, вероятно, озвучит "коалиция желающих": "мы хотели бы, чтобы вместе с американцами возник аналогичный план, как тот, который был применён в Газе и привёл к миру впервые за три тысячи лет" — это неприкрытая попытка польстить Трампу.
Во-первых, это ещё большой вопрос, чем всё это в Газе закончится. Там уже были срывы: Израиль наносил удары, ХАМАС выражал недовольство многими вопросами. Так что успех весьма сомнителен. Вопрос не в этом — сейчас это просто попытка затянуть время.
При этом канцлер Германии Фридрих Мерц в своих заявлениях дежурно упоминает, что "встреча в Будапеште между Путиным и Трампом может приблизить мир" — но это дежурная фраза. На деле обратим внимание на главное: Мерц говорит, что "мы, европейцы, ещё в большей степени убеждаемся, что должны взять на себя ответственность за Украину". И, вероятно, речь идёт о деньгах — о самой истории с Euroclear и замороженными российскими активами. А также о всплывшей теме 20 с лишним миллиардов евро частных российских лиц, находящихся в Евросоюзе, которые можно арестовать и передать Украине. Это и вопрос вооружений, и ВПК, и прямой военной помощи. То есть Мерц уже в повестке мобилизации. У него со скрипом проходит идея о всеобщей воинской обязанности, но Германия уже встала на военные рельсы.
Здесь совершенно очевидно, что Стармер и Мерц говорят об одном и том же. Просто Стармер говорит о дипломатической составляющей — как выиграть время, как отмотать назад этот нажим Трампа, как не дать ему принуждать Зеленского к миру. А Мерц говорит о фактической составляющей — для чего нужно это время: чтобы решить вопросы финансирования, военной и материальной поддержки. Это игра в четыре руки.
Посмотреть на то, как по-разному в первые же сутки звучали европейские лидеры, тоже очень показательно. Большинство ограничились дежурными фразами о поддержке Украины. Президент Финляндии Стубб, как человек, находящийся в плотной коммуникации со Штатами, один из коммуникаторов ЕС с Вашингтоном, говорит, что да, Мерц прав: нужно развивать вопросы военной и финансовой помощи, вспоминает о гарантиях безопасности. Наиболее чётко прозвучала у Стубба формулировка — прекращение огня и мирный процесс. Он действует как технократ, евробюрократ, стараясь перевести всё в рабочую плоскость и утопить сам порыв Трампа в деталях.
Что говорит глава Еврокомиссии фон дер Ляйен? Ничего конкретного — просто, что "мы пообщались". У неё нет позиции. Генсек НАТО Рютте, как человек, зависимый от США, говорит фразой в риторике Трампа — "нужно остановить эту ужасающую войну". Он фактически не имеет собственной позиции, ориентируясь на главного донора НАТО.
Премьер Польши Туск, как откровенный русофоб, заявляет: "никто не имеет права давить на Зеленского". Это максимально конкретное заявление по сути разговора Зеленского и Трампа.
Показательны выступления отставного главы Евродипломатии Жозепа Борреля, который критикует Трампа: "Зеленский не заслужил такого отношения, он требует уважения". Боррель точно знал, что Трамп вёл себя с Зеленским очень жёстко.
И традиционно — нынешняя глава Евродипломатии Кая Каллас, которая снова заявляет в своём отвязанном прибалтийском стиле, что "нужен новый лидер свободного мира". То есть Трамп, по её мнению, не годится на эту роль. Каллас — одна из главных поджигательниц войны.
Президент Франции Макрон говорит, что нужно сохранять спокойствие и продолжать диалог о справедливом и прочном мире для Украины. Франция в этой ситуации находится немного в стороне — у Макрона забот полон рот внутри страны, и никакие внешнеполитические телодвижения сейчас не повлияют на его положение. Он осторожен и сдержан.
Таким образом, ориентир — линия Британии и Германии, которые недавно заключили военный союз.
Факт в сухом остатке. Чего нам ожидать в ближайшее время? До ожидаемой встречи Путина и Трампа в Будапеште — мы будем находиться в ситуации, аналогичной той, в которой находилась европейская дипломатия после саммита в Анкоридже. Сейчас они будут последовательно делать вид, что готовят некие проекты и программы поддержки Украины, что якобы ратуют за мир. Они не ратуют ни за какой мир — это совершенно очевидно.
И они будут пытаться с разных сторон подтачивать позицию Трампа, раскачивать его, расшевеливать, чтобы к моменту встречи с Путиным он не был так категорично настроен против Зеленского и не стал на него давить. Более того, они будут делать всё возможное, чтобы встреча Путина и Трампа в Будапеште не состоялась. И если раньше им не удалось сорвать встречу в Анкоридже, то теперь они будут пытаться сделать это через медиа, официальные заявления и риторику киевского режима и Зеленского лично.
Вот о чём на самом деле заявление Стармера о подготовке плана, аналогичного плану по Газе.
Если отвлечься от контекста, то никакой аналогичный план в отношении украинского кризиса невозможен. Он совершенно не тождественен. Киевский режим — не ХАМАС, а Россия — не Израиль. Несопоставимы ни военные масштабы, ни территориальные, ни интересы внешних игроков. Кризис в Газе — это кризис идей и идеологий. Кризис на Украине — геополитический узел, завязанный ещё в 1991 году, и он требует совершенно другого характера и формата разрешения.
Поэтому всё это — дипломатическая уловка, стратегия затягивания времени и ничего более.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаГазаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийФридрих МерцВПКХАМАСЕСМнениявесь Павлив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:27Советуют украинцам греться дыханием и самовнушением. Чем занимаются украинские элиты
06:25Как срывают встречи Путина и Трампа противники мира
06:11"В ноябре Украина закроет границы", "Мужики из Херсона": снова "рука Москвы"?Нас останется 10 миллионов
06:00"Новые регионы" плюс Харьковская область: эксперт назвал пять пунктов возможных договоренностей
05:45"Украинцы покажут Трампу неприличный жест": эксперт про реакцию Киева на ультиматум США
05:36Уважение завоёвывается в бою – китайский доброволец об СВО
05:30"Через два поколения будут русскими": Ищенко про будущее украинцев в Европе и России
05:20Как американо-европейские противоречия помогают России и Китаю формировать многополярный мир
05:18В Польше раскрыли диверсионную сеть во главе с 21-летним украинцем
05:15Свыше 400 тысяч дезертиров: эксперт Павлив обнародовал реальные масштабы бегства из ВСУ
05:00"У него озабоченное настроение": Брутер оценил итоги визита Зеленского в Вашингтон
04:57О стратегической уловке Европы. На что рассчитывают евробюрократы
04:45Ищенко: Если останется какой-то кусок от Украины, то живущие там украинцы будут больны реваншем
04:30Ростислав Ищенко о трёх войнах: раскрыт глобальный расклад сил между США, Европой и Россией
04:27Экономика Украины и война: место для апгрейда, Краснодарский край в тени и жизнь на перетоках
04:15"Украина — убыточный проект": эксперт о причине отказа США от "Томагавков" для Киева
04:13От юга до севера. Четыре аэропорта ввели временные ограничения на полёты из-за угрозы атак БПЛА
04:00"Это не корейский вариант": Брутер объяснил, почему невозможна заморозка конфликта на Украине
03:59Киев в огне! Сводка ударов по Украине к этому часу
03:31Российские военные ликвидировали в ДНР группу польских наёмников
Лента новостейМолния