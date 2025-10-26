Как донести правду до жителей Украины и других стран: Кеворкян о работе ТГ-канала Украина.ру - 26.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251026/kak-donesti-pravdu-do-zhiteley-ukrainy-i-drugikh-stran-kevorkyan-o-rabote-tg-kanala-ukrainaru-1070690331.html
Как донести правду до жителей Украины и других стран: Кеворкян о работе ТГ-канала Украина.ру
Как донести правду до жителей Украины и других стран: Кеворкян о работе ТГ-канала Украина.ру - 26.10.2025 Украина.ру
Как донести правду до жителей Украины и других стран: Кеворкян о работе ТГ-канала Украина.ру
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – публицист, руководитель телеграм-канала "Украина.ру" Константин Кеворкян. Украина.ру, 26.10.2025
2025-10-26T12:17
2025-10-26T12:17
новости
украина
константин кеворкян
украина.ру
telegram
россия
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1a/1070689967_0:517:720:922_1920x0_80_0_0_cd16dc5215745cdf90ca5b071f9ec6de.jpg
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – публицист, руководитель телеграм-канала "Украина.ру" Константин Кеворкян. Обсудили деятельность мультимедийного издания Украина.ру на платформах Телеграм и МАХ. А также рассказали о специфике иноязычных ТГ-каналов Украина.ру и о борьбе с украинскими ботами. 00:34 – О развитии ТГ-канала Украина.ру; 02:59 – Как донести информацию до украинцев; 05:36 – О задачах ТГ-канала Украина.ру; 08:19 – О специфике иноязычных ТГ-каналов Украина.ру; 15:17 – О развитии канала Украина.ру в мессенджере MAX; 17:24 – Как бороться с украинскими ботами.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1a/1070689967_0:449:720:989_1920x0_80_0_0_e4e3896e10244480841d03cfe85ed760.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, константин кеворкян, украина.ру, telegram, россия, видео, видео
Новости, Украина, Константин Кеворкян, Украина.ру, Telegram, Россия, Видео

Как донести правду до жителей Украины и других стран: Кеворкян о работе ТГ-канала Украина.ру

12:17 26.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – публицист, руководитель телеграм-канала "Украина.ру" Константин Кеворкян.
Обсудили деятельность мультимедийного издания Украина.ру на платформах Телеграм и МАХ. А также рассказали о специфике иноязычных ТГ-каналов Украина.ру и о борьбе с украинскими ботами.
00:34 – О развитии ТГ-канала Украина.ру;
02:59 – Как донести информацию до украинцев;
05:36 – О задачах ТГ-канала Украина.ру;
08:19 – О специфике иноязычных ТГ-каналов Украина.ру;
15:17 – О развитии канала Украина.ру в мессенджере MAX;
17:24 – Как бороться с украинскими ботами.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКонстантин КеворкянУкраина.руTelegramРоссияВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:14Bild: ЕС стал одним из крупнейших торговым партнёров РФ в 2024 году
13:55Песков: говорить об отмене саммита Путина и Трампа неправильно
13:39Подоляка: операция по окружению группировки ВСУ под Покровском и Мирноградом готовилась в режиме молчания
13:22Запад, как зеркало обеспокоенной русской души
13:18Сырский хочет искренности и правды, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 октября
12:46ВДВ отражают атаки дронов и уничтожают технику противника на Запорожском направлении
12:37Львов остался без водоснабжения. Жители стоят в очередях за питьевой водой
12:17Как донести правду до жителей Украины и других стран: Кеворкян о работе ТГ-канала Украина.ру
12:00"Вокруг Булгакова": император Тив/берий и его величество
11:59День работника суда будет ежегодно отмечаться в России 5 ноября. Новости к этому часу
11:55В ДНР увеличилось число погибших в результате обстрела
11:37ВС РФ развивают наступление на нескольких участках фронта
11:34В новых регионах России создают основу для устойчивого развития: от транспорта и МЧС до школ и экономики
11:12Губернатор Херсонской области сообщил об обстановке в регионе
10:37ВС РФ поразили блиндаж и пункт дислокации ВСУ. Новости к этому часу
10:29Российские войска нанесли массированные удары по энергообъектам и военной инфраструктуре Украины
10:19Путин выслушал командующих и рассказал о "Буревестнике". Главное на утро 26 октября
10:15В Минобороны раскрыли число атак ВСУ на российские регионы
10:07В результате контратаки ВСУ у Константиновки в ДНР противник потерял штурмовую группу
10:02ПВО не сработала. Обломки сбитых дронов рухнули на жилые дома в Киеве
Лента новостейМолния