Как донести правду до жителей Украины и других стран: Кеворкян о работе ТГ-канала Украина.ру
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – публицист, руководитель телеграм-канала "Украина.ру" Константин Кеворкян.
Обсудили деятельность мультимедийного издания Украина.ру на платформах Телеграм и МАХ. А также рассказали о специфике иноязычных ТГ-каналов Украина.ру и о борьбе с украинскими ботами.
00:34 – О развитии ТГ-канала Украина.ру;
02:59 – Как донести информацию до украинцев;
05:36 – О задачах ТГ-канала Украина.ру;
08:19 – О специфике иноязычных ТГ-каналов Украина.ру;
15:17 – О развитии канала Украина.ру в мессенджере MAX;
17:24 – Как бороться с украинскими ботами.
