У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7. Афтершоки на Камчатке - 25.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251025/u-yuzhnykh-kuril-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-57-1070651203.html
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7. Афтершоки на Камчатке
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7. Афтершоки на Камчатке - 25.10.2025 Украина.ру
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7. Афтершоки на Камчатке
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в ночь 25 октября вблизи побережья южных Курил. Об этом со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову сообщает РИА Новости
2025-10-25T03:20
2025-10-25T03:23
новости
украина.ру
кунашир (остров)
тихий океан
курилы
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/19/1070651049_0:58:1396:843_1920x0_80_0_0_fafe760f24e28442930f0056e9fd237c.jpg
"Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в Тихом океане в ночь на 25 октября. Его эпицентр располагался в 86 километрах южнее села Головнино на острове Кунашир, очаг – на глубине 51 километра", — рассказала Семенова.По данным сейсмолога, на островах Шикотан и Кунашир могли ощутить подземный толчок силой до четырех баллов. Тревога цунами в регионе не объявлялась.У берегов Камчатки за прошедшие сутки были зафиксированы 16 афтершоков магнитудой до 5,4, в том числе один ощущаемый. Сутками ранее у побережья полуострова зафиксировано 10 афтершоков магнитудой от 3,7 до 6,0, один из которых ощущался на суше.Сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8 произошло на Камчатке 30 июля. После этого каждые сутки ученые фиксируют афтершоки — повторные подземные толчки.Наиболее мощные были зафиксированы 13 сентября (магнитуда в эпицентре 6,3, инструментальная интенсивность в населенных пунктах – 6 баллов) и 19 сентября (магнитуда 7,8, инструментальная интенсивность 7 баллов). По мнению учёных, текущая сейсмичность в регионе является экстремально высокой. Решением главы Камчатки в крае введён режим ЧС природного характера.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250802/1066307717.html
кунашир (остров)
тихий океан
курилы
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/19/1070651049_97:0:1297:900_1920x0_80_0_0_b820c568ebb0d1055fa5960f5a7caf9e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, кунашир (остров), тихий океан, курилы, землетрясение
Новости, Украина.ру, Кунашир (остров), Тихий океан, Курилы, землетрясение

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7. Афтершоки на Камчатке

03:20 25.10.2025 (обновлено: 03:23 25.10.2025)
 
© РИА НовостиВулкан Менделеева на острове Кунашир
Вулкан Менделеева на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в ночь 25 октября вблизи побережья южных Курил. Об этом со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову сообщает РИА Новости
"Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в Тихом океане в ночь на 25 октября. Его эпицентр располагался в 86 километрах южнее села Головнино на острове Кунашир, очаг – на глубине 51 километра", — рассказала Семенова.
По данным сейсмолога, на островах Шикотан и Кунашир могли ощутить подземный толчок силой до четырех баллов. Тревога цунами в регионе не объявлялась.
У берегов Камчатки за прошедшие сутки были зафиксированы 16 афтершоков магнитудой до 5,4, в том числе один ощущаемый. Сутками ранее у побережья полуострова зафиксировано 10 афтершоков магнитудой от 3,7 до 6,0, один из которых ощущался на суше.
Сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8 произошло на Камчатке 30 июля. После этого каждые сутки ученые фиксируют афтершоки — повторные подземные толчки.
Наиболее мощные были зафиксированы 13 сентября (магнитуда в эпицентре 6,3, инструментальная интенсивность в населенных пунктах – 6 баллов) и 19 сентября (магнитуда 7,8, инструментальная интенсивность 7 баллов). По мнению учёных, текущая сейсмичность в регионе является экстремально высокой. Решением главы Камчатки в крае введён режим ЧС природного характера.
Цунами повредил причал на базе подлодок в Авачинской бухте
2 августа, 04:13
Землетрясение и цунами повредили причал на базе атомных подлодок на КамчаткеЗемлетрясение и последовавшее за ним цунами на Камчатке повредили причал на базе атомных подлодок в Авачинской бухте, об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на спутниковые снимки
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руКунашир (остров)Тихий океанКурилыземлетрясение
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15Человечество потеряло страх: Ищенко рассказал, почему мир приблизился к ядерной войне
05:00"С ним можно иметь дело": политолог сравнил прагматичность Трампа и европейскую бюрократию
04:45Данилов: Трамп играет непростую партию, потому что находится под давлением союзников из ЕС
04:30В пикировании разгоняется до 700 километров: Алехин про новые возможности дронов "Герань-3"
04:15Эксперт о синхронных санкциях США и ЕС: Это не согласованность, а конъюнктурное совпадение
04:12Губернатор назвал число ударов ВСУ по Брянской области с начала СВО
04:00Данилов: Трамп открещивается от ударов, так как не может разрушить тонкую игру американского ВПК
03:56Силы ПВО сбили несколько украинских БПЛА, прорывавшихся к Москве и Петербургу. Другие регионы
03:20У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7. Афтершоки на Камчатке
02:43Краткая информационная сводка за 24 октября от канала Украина.ру
02:06Россия хочет быстро завершить конфликт на Украине. Другие заявления Дмитриева в США
01:23От Петербурга до Краснодарского края. Сводка угроз украинских БПЛА по регионам России к этому часу
00:54"Дневник Десантника" докладывает о продвижении российской армии за 24 октября
00:31Президента Румынии освистали из-за поддержки Украины
00:07Силы ПВО уничтожили над регионами России 21 украинский БПЛА
23:41Украинская пропаганда пытается оправдать удары по гражданским объектам в Харькове
23:37Символичный хаос: на улице УПА* в Полтаве образовалась "вечная" свалка, которую не могут устранить
23:30Премьер-министр Фицо отказался подписывать кредитные гарантии для Украины. Главные новости к 23:30
23:21Освобождение Родинского открывает новые возможности для наступления на Покровск и Доброполье
22:55Российские войска устанавливают полный контроль над северной частью Красноармейска
Лента новостейМолния