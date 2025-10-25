https://ukraina.ru/20251025/u-yuzhnykh-kuril-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-57-1070651203.html

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7. Афтершоки на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в ночь 25 октября вблизи побережья южных Курил. Об этом со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову сообщает РИА Новости

"Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в Тихом океане в ночь на 25 октября. Его эпицентр располагался в 86 километрах южнее села Головнино на острове Кунашир, очаг – на глубине 51 километра", — рассказала Семенова.По данным сейсмолога, на островах Шикотан и Кунашир могли ощутить подземный толчок силой до четырех баллов. Тревога цунами в регионе не объявлялась.У берегов Камчатки за прошедшие сутки были зафиксированы 16 афтершоков магнитудой до 5,4, в том числе один ощущаемый. Сутками ранее у побережья полуострова зафиксировано 10 афтершоков магнитудой от 3,7 до 6,0, один из которых ощущался на суше.Сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8 произошло на Камчатке 30 июля. После этого каждые сутки ученые фиксируют афтершоки — повторные подземные толчки.Наиболее мощные были зафиксированы 13 сентября (магнитуда в эпицентре 6,3, инструментальная интенсивность в населенных пунктах – 6 баллов) и 19 сентября (магнитуда 7,8, инструментальная интенсивность 7 баллов). По мнению учёных, текущая сейсмичность в регионе является экстремально высокой. Решением главы Камчатки в крае введён режим ЧС природного характера.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

