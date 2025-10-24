https://ukraina.ru/20251024/tsel--izolirovat-teatry-boevykh-deystviy-ekspert-raskryl-sut-novoy-voennoy-strategii-rossii-1070580671.html

Цель — изолировать театры боевых действий: эксперт раскрыл суть новой военной стратегии России

Российская армия демонстрирует новую стратегию ведения боев, которая включает системные удары по энергетике и железным дорогам Украины с целью нарушения логистики ВСУ и изоляции фронтовых участков. Об этом начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов рассказал в интервью изданию Украина.ру

Комментируя последние удары по критической инфраструктуре Украины, Живов отметил системный характер этих действий. "Конечно. Просматриваются элементы некоей военной стратегии, которая ставит целью изолировать отдельные театры боевых действий и принципиально нарушить врагу логистику", — заявил эксперт.Военный аналитик подчеркнул, что это означает переход армии к новому этапу боевых действий. "Так что мы переходим к стратегическим наступательным действиям. Это очень радует", — отметил Живов.По словам эксперта, в действиях командования прослеживается четкий и продуманный замысел. "Видна мысль в действиях нашей армии. Долгосрочная, понятная мысль", — подчеркнул собеседник издания.Такая стратегия позволяет методично ослаблять возможности ВСУ, создавая условия для успешного продвижения на различных участках фронта, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в интервью Александра Ионова: Наступление на Запорожье и Херсон дает РФ поле для маневра, в том числе в переговорах.

