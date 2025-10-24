Цель — изолировать театры боевых действий: эксперт раскрыл суть новой военной стратегии России - 24.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251024/tsel--izolirovat-teatry-boevykh-deystviy-ekspert-raskryl-sut-novoy-voennoy-strategii-rossii-1070580671.html
Цель — изолировать театры боевых действий: эксперт раскрыл суть новой военной стратегии России
Цель — изолировать театры боевых действий: эксперт раскрыл суть новой военной стратегии России - 24.10.2025 Украина.ру
Цель — изолировать театры боевых действий: эксперт раскрыл суть новой военной стратегии России
Российская армия демонстрирует новую стратегию ведения боев, которая включает системные удары по энергетике и железным дорогам Украины с целью нарушения логистики ВСУ и изоляции фронтовых участков. Об этом начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-10-24T04:10
2025-10-24T04:10
новости
россия
украина
херсон
алексей живов
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070506807_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9d4fb7d8bbd8831b89a15a106a9d6fe4.jpg
Комментируя последние удары по критической инфраструктуре Украины, Живов отметил системный характер этих действий. "Конечно. Просматриваются элементы некоей военной стратегии, которая ставит целью изолировать отдельные театры боевых действий и принципиально нарушить врагу логистику", — заявил эксперт.Военный аналитик подчеркнул, что это означает переход армии к новому этапу боевых действий. "Так что мы переходим к стратегическим наступательным действиям. Это очень радует", — отметил Живов.По словам эксперта, в действиях командования прослеживается четкий и продуманный замысел. "Видна мысль в действиях нашей армии. Долгосрочная, понятная мысль", — подчеркнул собеседник издания.Такая стратегия позволяет методично ослаблять возможности ВСУ, создавая условия для успешного продвижения на различных участках фронта, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в интервью Александра Ионова: Наступление на Запорожье и Херсон дает РФ поле для маневра, в том числе в переговорах.
https://ukraina.ru/20251023/1070563852.html
россия
украина
херсон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070506807_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b2c11bbc0d84869e1d42dbbea3450831.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, херсон, алексей живов, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, новости сво, логистика, спецоперация, наступление вс рф, наступление россии, наступление
Новости, Россия, Украина, Херсон, Алексей Живов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, новости СВО, логистика, Спецоперация, наступление ВС РФ, наступление России, наступление

Цель — изолировать театры боевых действий: эксперт раскрыл суть новой военной стратегии России

04:10 24.10.2025
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкВ Полтавской области не могут погасить пожар на нефтегазовом объекте, возникший после прилета
В Полтавской области не могут погасить пожар на нефтегазовом объекте, возникший после прилета - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российская армия демонстрирует новую стратегию ведения боев, которая включает системные удары по энергетике и железным дорогам Украины с целью нарушения логистики ВСУ и изоляции фронтовых участков. Об этом начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Комментируя последние удары по критической инфраструктуре Украины, Живов отметил системный характер этих действий. "Конечно. Просматриваются элементы некоей военной стратегии, которая ставит целью изолировать отдельные театры боевых действий и принципиально нарушить врагу логистику", — заявил эксперт.
Военный аналитик подчеркнул, что это означает переход армии к новому этапу боевых действий. "Так что мы переходим к стратегическим наступательным действиям. Это очень радует", — отметил Живов.
По словам эксперта, в действиях командования прослеживается четкий и продуманный замысел. "Видна мысль в действиях нашей армии. Долгосрочная, понятная мысль", — подчеркнул собеседник издания.
Такая стратегия позволяет методично ослаблять возможности ВСУ, создавая условия для успешного продвижения на различных участках фронта, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в интервью Александра Ионова: Наступление на Запорожье и Херсон дает РФ поле для маневра, в том числе в переговорах.
На фото — результат одного из прилётов по ДнепроГЭС в оккупированном Запорожье - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Вчера, 17:03
Российские удары по ГЭС угрожают полным коллапсом энергосистемы УкраиныСистемные удары ВС РФ по объектам гидроэнергетики Украины создают реальную угрозу полного разбалансирования энергосистемы страны. Как отмечает 23 октября украинское украинское издание Telegraf.UA, войска РФ "знают, куда бьют"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаХерсонАлексей ЖивовВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчаспрогнозы СВОновости СВОлогистикаСпецоперациянаступление ВС РФнаступление Россиинаступление
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:16"Герани" продолжают готовить незалежную к зиме. Сводка ударов по Украине к этому часу
04:10Цель — изолировать театры боевых действий: эксперт раскрыл суть новой военной стратегии России
04:00Сорокин: Путин донес до Трампа — удар "Томагавка" по России сотрет Киев и Львов с лица земли
03:49Танк ВСУ в упор расстрелял медицинскую машину в ДНР
03:35Ким Чен Ын заявил, что дружба России и КНДР проверена в боях и находится на пике
02:48Анонсировано содержание речи Стармера на встрече "Коалиции желающих" 24 октября
02:20Дело о трагедии в Копейске передано в центральный аппарат СК. В регионе объявлен траур
02:02"Пусть воюют": премьер Баварии призвал не пускать молодых мужчин с Украины в Германию
01:21Глава Евросовета рассказал, сколько ещё Украине воевать и когда отберёт активы России
01:01Сводка угроз украинских БПЛА по регионам России к этому часу
00:36Наступление ВС РФ, комментарии Путина и угроза Венесуэле. Итоги 23 октября
00:16"Дневник Десантника" докладывает о продвижении ВС РФ за 23 октября
23:57Черноморский флот получит модернизированные ракетные комплексы "Калибр"
23:24Замороженные российские активы не пойдут на "репарационный кредит" для Украины
22:36Зеленская призвала украинцев годами терпеть блэкауты ради иллюзорного вступления в ЕС
22:26Белгородская область подверглась массированной атаке украинских дронов, есть пострадавшие
22:23Охота на людей: ТЦК Украины развернули массовые облавы на мужчин в западных регионах
22:05Россия нарастила морской экспорт нефти до рекордного уровня с начала СВО
22:00Украинский силовик подозревается в убийстве на Кипре из-за дележа теневого бизнеса
22:00Возрождение Луганска: саперы очищают территорию для строительства аэропорта. Главные новости к 22:00
Лента новостейМолния