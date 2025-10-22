https://ukraina.ru/20251022/aleksandr-ionov-nastuplenie-na-zaporozhe-i-kherson-daet-rf-pole-dlya-manevra-v-tom-chisle-v-1070488918.html

Александр Ионов: Наступление на Запорожье и Херсон дает РФ поле для маневра, в том числе в переговорах

Александр Ионов: Наступление на Запорожье и Херсон дает РФ поле для маневра, в том числе в переговорах - 22.10.2025 Украина.ру

Александр Ионов: Наступление на Запорожье и Херсон дает РФ поле для маневра, в том числе в переговорах

США пытались в течение октября надавить на киевский режим. Где-то Зеленский уступил, но в целом постоянно "переобувается" — говорит, если сегодня администрация Трампа по ключевым вопросам его не понимает, он пойдет искать помощи в Европе. Но ни поддержка ЕС, ни США, ни "Таурусы", ни "Томагавки" не изменят положения дел на фронте.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов.Европа и Украина работают над планом, состоящим из 12 пунктов, целью которого является завершение украинского конфликта вдоль нынешних линий фронта, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники. Тем временем российская армия продвигается на фронте, а Зеленский собирается в Британию для участия во встрече "коалиции желающих" и в обсуждении гарантий безопасности для Киева.— Александр Викторович, как нам расценивать разнящуюся информацию касательно встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио, которая по некоторым данным должна была состояться 23 октября. Американские СМИ пишут, что ее отменили, при том, что российская сторона отметила, что конкретной даты не было названо. И как это влияет на переговорный процесс?— Во-первых, нужно смотреть на текущую обстановку на фронте, где действительно сегодня русская армия активно продвигается. Это полностью путает карты киевскому режиму, поэтому Зеленский вынужден бегать по странам коллективного Запада и вытягивать хоть какие-то гарантии для своей страны. А делает он это очень неумело.На счет встречи на высшем уровне, начиная с министра Сергея Лавров и госсекретаря Марко Рубио и заканчивая мероприятием с участием президентов США И РФ — здесь консультации, безусловно, не закончены. Мы говорим пока лишь о переносе встречи и подготовке более всеобъемлющего плана переговоров и пакета документов для практического применения.Если Европа снова предложит свой план, на который Вашингтон и Москва скорее всего традиционно внимания обращать не будут, он может стать лишь антироссийской пропагандой. Соответственно, нам, как стране, которая побеждает в этом конфликте сегодня, необходимо выставить определенные требования. Коллективный Запад, а точнее говоря Европейский Союз, это не учитывает.В США эту тенденцию понимает и Мэттью Уитакер, и Дональд Трамп — даже посол Соединенных Штатов при ЕС свою позицию по поводу Европейского соглашения о гарантиях безопасности неоднократно высказывал публично. Но в Европе не слушают.— Как вы считаете, как может отразиться на переговорном процессе новый прорыв армии России обороны ВСУ в Запорожской области? Это направление считается стратегически важным, потому что позволяет развивать наступление на Юге, на Николаев, на Одессу, а также это возможность освободить Запорожье и Херсон. Напомню, что Трамп 20 октября заявил, что Россия и Украина могут остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже". И Европа требует того же…— Действительно, наступление на Запорожье и Херсон дает нам поле для оперативного маневра. Наши части и соединения двигаются ежедневно вперед, освобождая новые населенные пункты. Дональд Трамп и его советники сегодня не понимают всей полноты картины. И иногда заявления Трампа выглядят несоответствующими действительности — такое ощущение, что разведданные приходят ему невовремя.Что касается планов Европы, повторюсь, это достаточно своеобразные предложения, которые не отвечают современным тенденциям и обстановке на фронте. У Соединенных Штатов было время надавить на Зеленского, чем они, собственно говоря, и занимались. Но Европейский Союз всячески потакает действием главы киевского режима.Поэтому Зеленский сегодня ищет защиты у европейских лидеров, особенно в самом центре русофобских настроений — в Англии, которая во главе с премьер-министром Стармером делает все возможное для эскалации боевых действий на украинском треке. Такое ощущение, что на Зеленского будут влиять до последнего — пока танки не заедут на Крещатик. Тогда он только поймет, что потерял большую часть страны.При этом тут вырисовывается неоднозначная тенденция. Соединенные Штаты пытались на протяжении октября надавить на киевский режим. По каким-то позициям Зеленский уступил, но в целом он постоянно "переобувается" и говорит о том, что, если сегодня администрация Трампа по ключевым вопросам его не понимает, он пойдет искать помощи в Европе.— Лидеры ЕС намерены поручить ЕК разработать юридическое предложение об использовании замороженных российских активов для финансирования "репарационного кредита" для Украины, пишет Politico. Речь идет о выделении до 140 миллиардов евро на поддержку Киева в течение еще 2-3 лет за счет заблокированных с 2022 года активов России. Если Украина получит эти деньги сколько она сможет продержаться и как это скажется на фронте?— Европейцы сегодня, по сути, открыто говорят о воровстве тех денег, которые ушли в компанию Euroclear [значительная часть российских активов находится в юрисдикции Евросоюза и управляется через бельгийскую клиринговую компанию Euroclear]. Представители Euroclear, кстати, сопротивляются, потому что понимают, что потеряют доверие любого инвестора, если на государственном уровне, на уровне европейских комиссий будет узаконено воровство суверенных активов, принадлежащих другому государству. И, естественно, упадет уровень доверия этой компании.Но европейцы, которые собирались и в формате Рамштайна, и в формате контактных групп сочувствующих, как мы их называем, по Украине понимают, что у них нет денег. У Германии есть определенная рецессия и стагнация в производстве. У них большие проблемы с соблюдением своих социальных обязательств перед населением.Такая же ситуация в Париже, где постоянно пытаются вынести вотум недоверие президенту Макрону, а премьер-министр то приходит, то уходит. В целом по всей Европе достаточно серьезная экономическая ситуация в части рецессии. То есть европейцы не могут вынуть больше денег, чем они уже дают, на поддержку Украины. Но глобалистам и, собственно говоря, евроястребам — потакателям войны очень хочется продолжать боевые действия до последнего украинца.Но мы должны понимать, что вундервафа нет. Нет! Ни европейские, ни американские поставки вооружений (даже через Европу), ни дальнобойные ракеты "Таурус" и "Томагавки" — ничто сегодня не изменит положение дел на фронте. Потому что основное — это человеческий потенциал, который на Украине исчерпан. Поэтому чем больше сегодня западники будут затягивать время, тем больше украинских граждан погибнет.Это сегодня понимают на Украине и желают побыстрее закончить войну. Гибнуть в окопах для них — не самая лучшая идея. Если даже мы возьмем украинскую линию обороны, сегодня она стоит на опорных пунктах, на так называемых лисьих норах. Это говорит лишь о том, что украинская армия не имеет достаточного числа людей для поддержки фронта по всей его длине.Но на Западе, повторюсь, до украинцев дела нет. У них есть лишь политические амбиции в отношении России для создания экономической и политической напряженности.— На фоне последних встреч на высшем уровне и развития переговорного процесса как сейчас на ситуацию с установлением мира и безопасности на Украине смотрят жители Донбасса? Что говорят они, когда приходят к вам на прием?— Все чувствуют, что наша армия идет вперед, и это серьезные козыри на переговорах. Наши соотечественники, наши граждане понимают, что территория скоро будет полностью освобождена. Естественно, мы не должны отступать, не должны позволять манипулировать на наших достижениях. Необходимо, чтобы цели и задачи, которые обозначил президент еще в 2022 году, когда специальная военная операция началась, были достигнуты.Естественно, любые манипуляции и инсинуации со стороны глобалистов-либералов из Европы не должны стать преткновением к освобождению новых территорий. Ведь мы видим, что все новые и новые поселки, города, которые освобождает наша армия, торжествуют. Граждан России с каждым днем становится больше, люди получают паспорта — это лучшее доказательство их намерений и чаяний.Поэтому мы не остановимся. Дипломатия, конечно, хорошо, но пока она ангажирована, будет работать Министерство обороны.О том, как Россия готовится ответить на агрессию Запада, в интервью Игорь Нагаев: Россия нашла способ сокрушить Украину, пока Запад не успел нанести ущерб ее экономике.

