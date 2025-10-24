"Под дулом пистолета": Индия заявила о неприемлемости торгового давления со стороны США

https://ukraina.ru/20251024/pod-dulom-pistoleta-indiya-zayavila-o-nepriemlemosti-torgovogo-davleniya-so-storony-ssha-1070630747.html

Индия не собирается поддаваться давлению США в сфере торговых связей. Об этом заявил министр торговли страны Пиюш Гоял в ходе выступления на конференции Berlin Global Dialogue

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066681262_0:257:2875:1874_1920x0_80_0_0_dd6d75e8b05d7e7e16e8bdaeafde14b9.jpg

"Мы, конечно, ведем переговоры с Соединенными Штатами, но мы не заключаем сделки в спешке, и мы не заключаем сделки с жесткими сроками или под дулом пистолета", — цитирует министра издание Hindustani Times.Гоял подчеркнул, что Индия ориентируется на долгосрочные перспективы и не принимает решений под сиюминутным давлением. "Мы смирились с тем, что если на нас наложен тариф, то он на нас наложен. Мы ищем способы решения этой проблемы — рассматриваем новые рынки, рассчитываем на более сильный стимул спроса в индийской экономике. Поэтому у нас очень устойчивая структура", — добавил он.Заявление министра прозвучало на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп получил от премьер-министра Индии Нарендры Моди обещание прекратить закупки нефти у России. Ранее министр финансов США Скотт Бессент выражал ожидания относительно роста поставок американской нефти в Индию.Торговая напряженность между странами обострилась после угроз Трампа ввести 100-процентные тарифы на импорт из России, а также вторичные пошлины для стран, закупающих российские энергоносители.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, отметил, что Россия высоко оценивает позицию Индии, которая не поддается внешнему давлению и сохраняет приверженность принципам свободной торговли.Напомним, что Дональд Трамп инициировал ужесточение торговой политики, введя пошлины на импорт из ряда стран, включая Китай, Мексику и Канаду. В начале апреля США установили взаимные пошлины на импорт, однако через неделю приостановили этот процесс для ведения переговоров.В конце сентября состоялись американо-индийские переговоры по возможной масштабной торговой сделке, которым предшествовало введение Трампом 25-процентных пошлин на весь индийский импорт в ответ на продолжение закупок нефти у России.Больше важных новостей в публикации: "Дмитриев прибыл в Вашингтон, "еврокража" российских активов откладывается. Главное к этому часу" на сайте Украина.ру.

