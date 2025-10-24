https://ukraina.ru/20251024/mir-stoyal-na-grani-shishkin-raskryl-kak-razgovor-s-prezidentom-rossii-sorval-opasnyy-plan-trampa-1070563439.html

"Мир стоял на грани": Шишкин раскрыл, как разговор с президентом России сорвал опасный план Трампа

"Мир стоял на грани": Шишкин раскрыл, как разговор с президентом России сорвал опасный план Трампа - 24.10.2025 Украина.ру

"Мир стоял на грани": Шишкин раскрыл, как разговор с президентом России сорвал опасный план Трампа

Американские угрозы применить санкции "из ада" и поставить Украине ракеты "Томагавк" были тщательно спланированным блефом, а телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом отодвинул мир от опасной черты. Об этом политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин рассказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт описал схему давления США и напомнил, что все началось с жесткой речи Трампа на Генассамблее ООН, которая не возымела на Россию никакого эффекта. После этого, отметил Шишкин, США перешли к более конкретным угрозам: "Трамп выпускает в эфир [вице-президента США Джей Ди] Вэнса и [спецпредставителя по Украине Кита] Келлога, которые говорят, что если Россия не исправится, то могут быть поставлены "Томагавки". Причем с формулировкой "Решение еще не принято"". Когда и это не сработало, как констатировал политолог, угрозы прозвучали уже лично от Трампа, который заявил, что "Томагавки", скорее всего, в ближайшее время будут поставлены Украине".Политолог подчеркнул, что это был заранее спланированный сценарий: "Трамп не собирался поставлять "Томагавки". Это был инструмент давления. Он думал, что доведет ситуацию до грани катастрофы, и Россия сломается"."И вот от этой грани катастрофы телефонный разговор с Трампом мир отодвинул. Единственное, что мы точно знаем – так это то, что [президенту РФ Владимиру] Путину благодаря телефонному разговору с Трампом удалось отвести мир от очень опасной черты", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты политики США — в материале "Дмитрий Краснов: История с "Томагавками" похожа на очередной подарок друзьям и спонсорам Трампа" на сайте Украина.ру.

