"Мир стоял на грани": Шишкин раскрыл, как разговор с президентом России сорвал опасный план Трампа - 24.10.2025
"Мир стоял на грани": Шишкин раскрыл, как разговор с президентом России сорвал опасный план Трампа
"Мир стоял на грани": Шишкин раскрыл, как разговор с президентом России сорвал опасный план Трампа - 24.10.2025 Украина.ру
"Мир стоял на грани": Шишкин раскрыл, как разговор с президентом России сорвал опасный план Трампа
Американские угрозы применить санкции "из ада" и поставить Украине ракеты "Томагавк" были тщательно спланированным блефом, а телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом отодвинул мир от опасной черты. Об этом политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-10-24T04:50
2025-10-24T04:50
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/18/1064229026_0:112:1072:715_1920x0_80_0_0_753da2a8664ceff0074a8d3dc746a3d1.jpg
Эксперт описал схему давления США и напомнил, что все началось с жесткой речи Трампа на Генассамблее ООН, которая не возымела на Россию никакого эффекта. После этого, отметил Шишкин, США перешли к более конкретным угрозам: "Трамп выпускает в эфир [вице-президента США Джей Ди] Вэнса и [спецпредставителя по Украине Кита] Келлога, которые говорят, что если Россия не исправится, то могут быть поставлены "Томагавки". Причем с формулировкой "Решение еще не принято"". Когда и это не сработало, как констатировал политолог, угрозы прозвучали уже лично от Трампа, который заявил, что "Томагавки", скорее всего, в ближайшее время будут поставлены Украине".Политолог подчеркнул, что это был заранее спланированный сценарий: "Трамп не собирался поставлять "Томагавки". Это был инструмент давления. Он думал, что доведет ситуацию до грани катастрофы, и Россия сломается"."И вот от этой грани катастрофы телефонный разговор с Трампом мир отодвинул. Единственное, что мы точно знаем – так это то, что [президенту РФ Владимиру] Путину благодаря телефонному разговору с Трампом удалось отвести мир от очень опасной черты", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты политики США — в материале "Дмитрий Краснов: История с "Томагавками" похожа на очередной подарок друзьям и спонсорам Трампа" на сайте Украина.ру.
новости, россия, сша, украина, дональд трамп, игорь шишкин, украина.ру, снг, "томагавк", джей ди вэнс, кит келлог, международные отношения, международная политика, санкции, антироссийские санкции, сво, дзен новости сво, спецоперация, война на украине

"Мир стоял на грани": Шишкин раскрыл, как разговор с президентом России сорвал опасный план Трампа

04:50 24.10.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Американские угрозы применить санкции "из ада" и поставить Украине ракеты "Томагавк" были тщательно спланированным блефом, а телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом отодвинул мир от опасной черты. Об этом политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт описал схему давления США и напомнил, что все началось с жесткой речи Трампа на Генассамблее ООН, которая не возымела на Россию никакого эффекта.
После этого, отметил Шишкин, США перешли к более конкретным угрозам: "Трамп выпускает в эфир [вице-президента США Джей Ди] Вэнса и [спецпредставителя по Украине Кита] Келлога, которые говорят, что если Россия не исправится, то могут быть поставлены "Томагавки". Причем с формулировкой "Решение еще не принято"".
Когда и это не сработало, как констатировал политолог, угрозы прозвучали уже лично от Трампа, который заявил, что "Томагавки", скорее всего, в ближайшее время будут поставлены Украине".
Политолог подчеркнул, что это был заранее спланированный сценарий: "Трамп не собирался поставлять "Томагавки". Это был инструмент давления. Он думал, что доведет ситуацию до грани катастрофы, и Россия сломается".
"И вот от этой грани катастрофы телефонный разговор с Трампом мир отодвинул. Единственное, что мы точно знаем – так это то, что [президенту РФ Владимиру] Путину благодаря телефонному разговору с Трампом удалось отвести мир от очень опасной черты", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты политики США — в материале "Дмитрий Краснов: История с "Томагавками" похожа на очередной подарок друзьям и спонсорам Трампа" на сайте Украина.ру.
Атланты держат землю? На выгоды весах! - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
22 октября, 06:25
Как срывают встречи Путина и Трампа противники мираВстречу Путина и Трампа в Будапеште европейские ястребы намерены сорвать. Для этого предпринимаются как дипломатические усилия, так и диверсионные.
Лента новостейМолния