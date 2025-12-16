15 декабря 2025 года, вечерний эфир - 16.12.2025 Украина.ру
15 декабря 2025 года, вечерний эфир
15 декабря 2025 года, вечерний эфир
2025-12-16T09:57
Сегодня в эфире:* Фронтовые сводки. Гость: военный историк и политолог Кирилл Копылов.* Тема дня Новороссии. Инициатива о создании адаптивных домов для инвалидов-ветеранов СВО, гость: председатель Донецкой региональной организации Всероссийского общества инвалидов, секретарь Комитета Народного Совета по труду, занятости, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Лисобей.* Радиомост Москва-Новороссия. Тема: Северск (ДНР) как медийный кейс; ситуация с водой в ДНР - решение близко; недавняя прямая линия Главы ДНР - актуальные вопросы. Гость: Виктор Евгеньевич Петренко, председатель Союза журналистов России в ДНР.* Большое интервью. О тяжёлом положении Евросоюза, а также об идее США создать новую группу стран взамен G7. Ведущий: Александр Порунов. Гость: политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.
Донецкая Народная Республика, Россия, США, Игорь Шишкин, ЕС, СНГ, Новороссия сегодня

15 декабря 2025 года, вечерний эфир

09:57 16.12.2025
 
Сегодня в эфире:
* Фронтовые сводки. Гость: военный историк и политолог Кирилл Копылов.
* Тема дня Новороссии. Инициатива о создании адаптивных домов для инвалидов-ветеранов СВО, гость: председатель Донецкой региональной организации Всероссийского общества инвалидов, секретарь Комитета Народного Совета по труду, занятости, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Лисобей.
* Радиомост Москва-Новороссия. Тема: Северск (ДНР) как медийный кейс; ситуация с водой в ДНР - решение близко; недавняя прямая линия Главы ДНР - актуальные вопросы. Гость: Виктор Евгеньевич Петренко, председатель Союза журналистов России в ДНР.
* Большое интервью. О тяжёлом положении Евросоюза, а также об идее США создать новую группу стран взамен G7. Ведущий: Александр Порунов. Гость: политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.
