https://ukraina.ru/20251216/15-dekabrya-2025-goda-vecherniy-efir-1073171062.html
15 декабря 2025 года, вечерний эфир
15 декабря 2025 года, вечерний эфир - 16.12.2025 Украина.ру
15 декабря 2025 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 16.12.2025
2025-12-16T09:57
2025-12-16T09:57
2025-12-16T09:57
донецкая народная республика
россия
сша
игорь шишкин
ес
снг
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073170933_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b00bbd50851b055d1f50a35d95a5172f.jpg
Сегодня в эфире:* Фронтовые сводки. Гость: военный историк и политолог Кирилл Копылов.* Тема дня Новороссии. Инициатива о создании адаптивных домов для инвалидов-ветеранов СВО, гость: председатель Донецкой региональной организации Всероссийского общества инвалидов, секретарь Комитета Народного Совета по труду, занятости, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Лисобей.* Радиомост Москва-Новороссия. Тема: Северск (ДНР) как медийный кейс; ситуация с водой в ДНР - решение близко; недавняя прямая линия Главы ДНР - актуальные вопросы. Гость: Виктор Евгеньевич Петренко, председатель Союза журналистов России в ДНР.* Большое интервью. О тяжёлом положении Евросоюза, а также об идее США создать новую группу стран взамен G7. Ведущий: Александр Порунов. Гость: политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.
донецкая народная республика
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073170933_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_8aba963e9d920837606635e4638b3b91.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донецкая народная республика, россия, сша, игорь шишкин, ес, снг, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Россия, США, Игорь Шишкин, ЕС, СНГ, Новороссия сегодня
* Фронтовые сводки. Гость: военный историк и политолог Кирилл Копылов.
* Тема дня Новороссии. Инициатива о создании адаптивных домов для инвалидов-ветеранов СВО, гость: председатель Донецкой региональной организации Всероссийского общества инвалидов, секретарь Комитета Народного Совета по труду, занятости, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Лисобей.
* Радиомост Москва-Новороссия. Тема: Северск (ДНР) как медийный кейс; ситуация с водой в ДНР - решение близко; недавняя прямая линия Главы ДНР - актуальные вопросы. Гость: Виктор Евгеньевич Петренко, председатель Союза журналистов России в ДНР.
* Большое интервью. О тяжёлом положении Евросоюза, а также об идее США создать новую группу стран взамен G7. Ведущий: Александр Порунов. Гость: политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.