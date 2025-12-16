https://ukraina.ru/20251216/15-dekabrya-2025-goda-vecherniy-efir-1073171062.html

15 декабря 2025 года, вечерний эфир

донецкая народная республика

россия

сша

игорь шишкин

ес

снг

новороссия сегодня

Сегодня в эфире:* Фронтовые сводки. Гость: военный историк и политолог Кирилл Копылов.* Тема дня Новороссии. Инициатива о создании адаптивных домов для инвалидов-ветеранов СВО, гость: председатель Донецкой региональной организации Всероссийского общества инвалидов, секретарь Комитета Народного Совета по труду, занятости, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Лисобей.* Радиомост Москва-Новороссия. Тема: Северск (ДНР) как медийный кейс; ситуация с водой в ДНР - решение близко; недавняя прямая линия Главы ДНР - актуальные вопросы. Гость: Виктор Евгеньевич Петренко, председатель Союза журналистов России в ДНР.* Большое интервью. О тяжёлом положении Евросоюза, а также об идее США создать новую группу стран взамен G7. Ведущий: Александр Порунов. Гость: политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

