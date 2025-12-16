https://ukraina.ru/20251216/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-16-dekabrya-1073171795.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 декабря
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 декабря - 16.12.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 декабря
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 16.12.2025
2025-12-16T10:11
2025-12-16T10:11
2025-12-16T10:11
видео
россия
запорожская область
днепропетровская область
александр "варяг" матюшин
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073171652_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fe3942b00be8c32eaf1f210c899b3da3.jpg
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, ВС РФ прорвали оборону ВСУ по реке Гайчур в Запорожской области, а также продолжают наступать в Харьковской и Днепропетровской областях.
россия
запорожская область
днепропетровская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073171652_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d5a71067d38c01b3d9fcf56df68b2fad.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, запорожская область, днепропетровская область, александр "варяг" матюшин, вооруженные силы украины, украина.ру, видео
Видео, Россия, Запорожская область, Днепропетровская область, Александр "Варяг" Матюшин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 декабря
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, ВС РФ прорвали оборону ВСУ по реке Гайчур в Запорожской области, а также продолжают наступать в Харьковской и Днепропетровской областях.