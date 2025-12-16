Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 декабря - 16.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251216/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-16-dekabrya-1073171795.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 декабря
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 декабря - 16.12.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 декабря
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 16.12.2025
2025-12-16T10:11
2025-12-16T10:11
видео
россия
запорожская область
днепропетровская область
александр "варяг" матюшин
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073171652_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fe3942b00be8c32eaf1f210c899b3da3.jpg
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, ВС РФ прорвали оборону ВСУ по реке Гайчур в Запорожской области, а также продолжают наступать в Харьковской и Днепропетровской областях.
россия
запорожская область
днепропетровская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073171652_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d5a71067d38c01b3d9fcf56df68b2fad.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, запорожская область, днепропетровская область, александр "варяг" матюшин, вооруженные силы украины, украина.ру, видео
Видео, Россия, Запорожская область, Днепропетровская область, Александр "Варяг" Матюшин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 декабря

10:11 16.12.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, ВС РФ прорвали оборону ВСУ по реке Гайчур в Запорожской области, а также продолжают наступать в Харьковской и Днепропетровской областях.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияЗапорожская областьДнепропетровская областьАлександр "Варяг" МатюшинВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Александр Широкорад: России в ответ на атаки Запада в Черном море придется заминировать подходы к Одессе
06:29Сообщается, что за ночь прилёты «Гераней» были во временно оккупированных Славянске и Краматорске
06:26Удар нанесён по Сумам
06:11Ночью враг вновь атаковал Ростовскую область. БПЛА уничтожены и подавлены в Новошахтинске, Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Константиновском и Тацинском районах. Люди не пострадали, — губернатор Слюсарь.
06:00От интеграции до полной ликвидации: Ищенко назвал три возможных сценария для Украины
05:50Под Купянском ВСУ бросили в топку наемников, срочно перебросив две бригады с других фронтов — Алехин
05:42‼ Пилоты частного самолета едва избежали столкновения с самолётом-заправщиком ВВС США близ Венесуэлы, — CNN.
05:40Главный вопрос для Европы: эксперт о том, найдет ли ЕС альтернативные источники денег для Украины
05:30"Никто не может победить Россию": Ищенко назвал главное условие реальной безопасности для Украины
05:14‼ Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области, — губернатор Гусев.
05:10В Польше лишат украинских беженцев особого статуса. Об этом объявили накануне визита Зеленского
05:10Геннадий Алехин: Драпатому не удалось в полной мере провести "контрнаступ" под Купянском
05:01‼ В аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова сняты ограничения, — Росавиация.
05:00Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы
05:00"Оставить Ахметова* без угля": Измайлов назвал ключевую цель для освобождения западного Донбасса
04:56Экономика Украины и война: иск на 18 трлн рублей и блекаут как новая норма
04:49В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса введены временные ограничения, — Росавиация.
04:45Ростислав Ищенко: США не могут просто так "выбросить Зеленского" или уйти из Европы
04:41Удар нанесён по окраинам Одессы
04:38Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
Лента новостейМолния