На переговорах по Украине в Берлине "решили 90 % проблем во взаимоотношениях Украины и России" - 16.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251216/na-peregovorakh-po-ukraine-v-berline-reshili-90--problem-vo-vzaimootnosheniyakh-ukrainy-i-rossii--1073171405.html
На переговорах по Украине в Берлине "решили 90 % проблем во взаимоотношениях Украины и России"
На переговорах по Украине в Берлине "решили 90 % проблем во взаимоотношениях Украины и России" - 16.12.2025 Украина.ру
На переговорах по Украине в Берлине "решили 90 % проблем во взаимоотношениях Украины и России"
На берлинских переговорах 14-15 декабря делегации США и Украины при участии западноевропейских партнёров достигли значимого прогресса. Об этом сообщает издание Politico
2025-12-16T10:09
2025-12-16T11:04
новости
украина
сша
россия
дональд трамп
джаред кушнер
стив уиткофф
нато
politico
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073170306_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_99717d29481d3cbd448bab2a5f8c0146.jpg
"Обсуждения, состоявшиеся в выходные, в основном были сосредоточены на детализации гарантий безопасности, которые США и Европа предоставят Украине, но также затрагивали территориальные и другие вопросы", - сообщило издание. В переговорах участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, которые до этого нанесли визит в Москву и провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На переговорах в Берлине к Уиткоффу и и Кушнеру присоединился генерал глава Европейского командования США и верховный командующий НАТО американский генерал Алексус Гринкевич.Издание отметило, что "в минувшие выходные Зеленский признал, что Украина не будет добиваться членства в НАТО, условия, которое Россия неоднократно выдвигала". Таким образом снимается одна из ключевых проблем, препятствующих достижению мирного договора, который президент США Дональд Трамп желает видеть подготовленным к католическому Рождеству 25 декабря. По информации издания, США созовут рабочие группы для проработки вопросов итогового документа. Они могут быть собраны в Майами уже на выходные (20-21 декабря). Там "военные чиновники будут тщательно изучать карты для решения оставшихся территориальных вопросов"."Мы считаем, что, вероятно, решили… 90 процентов проблем во взаимоотношениях Украины и России, но есть еще некоторые вопросы, которые необходимо урегулировать", — заявил изданию неназванный американский чиновник.В публикации отмечено, что Вашингтон стимулирует Киев к скорейшему достижению соглашения по документу обсуждением предоставления Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 Устава НАТО. Согласно ей, нападение на одну из стран этого военно-политического блока расценивается как нападение на него в целом. "Думаю, сейчас мы ближе к цели, чем когда-либо, и посмотрим, что мы сможем сделать", — заявил Трамп журналистам в Белом доме.На вопрос о том, есть ли у предложения о гарантиях безопасности временные рамки, он сказал об ограниченном времени действия такого предложения."Время ограничено тем моментом, когда мы сможем это осуществить", - заявил президент США. Актуальное интервью на эту тему: Игорь Шишкин: Евросоюз может уцелеть только в том случае, если развяжет прямую войну между Россией и СШАБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Планы развёртывания войск на Украине и звонок Трампа в Кремль. Хроника событий на утро 16 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
сша
россия
бывший ссср
берлин
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073170306_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_36a776fca2ac52d831d215b56eee1d1b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, дональд трамп, джаред кушнер, стив уиткофф, нато, politico, украина.ру, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, сво, прогнозы сво, завершение сво, гарантии безопасности, бывший ссср, берлин, украина-нато, международные отношения, международная политика, дипломатия, владимир зеленский
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, НАТО, Politico, Украина.ру, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, СВО, прогнозы СВО, завершение СВО, гарантии безопасности, бывший СССР, Берлин, Украина-НАТО, международные отношения, Международная политика, дипломатия, Владимир Зеленский

На переговорах по Украине в Берлине "решили 90 % проблем во взаимоотношениях Украины и России"

10:09 16.12.2025 (обновлено: 11:04 16.12.2025)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
На берлинских переговорах 14-15 декабря делегации США и Украины при участии западноевропейских партнёров достигли значимого прогресса. Об этом сообщает издание Politico
"Обсуждения, состоявшиеся в выходные, в основном были сосредоточены на детализации гарантий безопасности, которые США и Европа предоставят Украине, но также затрагивали территориальные и другие вопросы", - сообщило издание.
В переговорах участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, которые до этого нанесли визит в Москву и провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
На переговорах в Берлине к Уиткоффу и и Кушнеру присоединился генерал глава Европейского командования США и верховный командующий НАТО американский генерал Алексус Гринкевич.
Издание отметило, что "в минувшие выходные Зеленский признал, что Украина не будет добиваться членства в НАТО, условия, которое Россия неоднократно выдвигала". Таким образом снимается одна из ключевых проблем, препятствующих достижению мирного договора, который президент США Дональд Трамп желает видеть подготовленным к католическому Рождеству 25 декабря.
По информации издания, США созовут рабочие группы для проработки вопросов итогового документа. Они могут быть собраны в Майами уже на выходные (20-21 декабря). Там "военные чиновники будут тщательно изучать карты для решения оставшихся территориальных вопросов".
"Мы считаем, что, вероятно, решили… 90 процентов проблем во взаимоотношениях Украины и России, но есть еще некоторые вопросы, которые необходимо урегулировать", — заявил изданию неназванный американский чиновник.
В публикации отмечено, что Вашингтон стимулирует Киев к скорейшему достижению соглашения по документу обсуждением предоставления Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 Устава НАТО. Согласно ей, нападение на одну из стран этого военно-политического блока расценивается как нападение на него в целом.
"Думаю, сейчас мы ближе к цели, чем когда-либо, и посмотрим, что мы сможем сделать", — заявил Трамп журналистам в Белом доме.
На вопрос о том, есть ли у предложения о гарантиях безопасности временные рамки, он сказал об ограниченном времени действия такого предложения.
"Время ограничено тем моментом, когда мы сможем это осуществить", - заявил президент США.
Актуальное интервью на эту тему: Игорь Шишкин: Евросоюз может уцелеть только в том случае, если развяжет прямую войну между Россией и США
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Планы развёртывания войск на Украине и звонок Трампа в Кремль. Хроника событий на утро 16 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАРоссияДональд ТрампДжаред КушнерСтив УиткоффНАТОPoliticoУкраина.рупереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровитоги переговоровСВОпрогнозы СВОзавершение СВОгарантии безопасностибывший СССРБерлинУкраина-НАТОмеждународные отношенияМеждународная политикадипломатияВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Александр Широкорад: России в ответ на атаки Запада в Черном море придется заминировать подходы к Одессе
06:29Сообщается, что за ночь прилёты «Гераней» были во временно оккупированных Славянске и Краматорске
06:26Удар нанесён по Сумам
06:11Ночью враг вновь атаковал Ростовскую область. БПЛА уничтожены и подавлены в Новошахтинске, Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Константиновском и Тацинском районах. Люди не пострадали, — губернатор Слюсарь.
06:00От интеграции до полной ликвидации: Ищенко назвал три возможных сценария для Украины
05:50Под Купянском ВСУ бросили в топку наемников, срочно перебросив две бригады с других фронтов — Алехин
05:42‼ Пилоты частного самолета едва избежали столкновения с самолётом-заправщиком ВВС США близ Венесуэлы, — CNN.
05:40Главный вопрос для Европы: эксперт о том, найдет ли ЕС альтернативные источники денег для Украины
05:30"Никто не может победить Россию": Ищенко назвал главное условие реальной безопасности для Украины
05:14‼ Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области, — губернатор Гусев.
05:10В Польше лишат украинских беженцев особого статуса. Об этом объявили накануне визита Зеленского
05:10Геннадий Алехин: Драпатому не удалось в полной мере провести "контрнаступ" под Купянском
05:01‼ В аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова сняты ограничения, — Росавиация.
05:00Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы
05:00"Оставить Ахметова* без угля": Измайлов назвал ключевую цель для освобождения западного Донбасса
04:56Экономика Украины и война: иск на 18 трлн рублей и блекаут как новая норма
04:49В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса введены временные ограничения, — Росавиация.
04:45Ростислав Ищенко: США не могут просто так "выбросить Зеленского" или уйти из Европы
04:41Удар нанесён по окраинам Одессы
04:38Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
Лента новостейМолния