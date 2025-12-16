https://ukraina.ru/20251216/na-peregovorakh-po-ukraine-v-berline-reshili-90--problem-vo-vzaimootnosheniyakh-ukrainy-i-rossii--1073171405.html

На переговорах по Украине в Берлине "решили 90 % проблем во взаимоотношениях Украины и России"

На берлинских переговорах 14-15 декабря делегации США и Украины при участии западноевропейских партнёров достигли значимого прогресса. Об этом сообщает издание Politico

"Обсуждения, состоявшиеся в выходные, в основном были сосредоточены на детализации гарантий безопасности, которые США и Европа предоставят Украине, но также затрагивали территориальные и другие вопросы", - сообщило издание. В переговорах участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, которые до этого нанесли визит в Москву и провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На переговорах в Берлине к Уиткоффу и и Кушнеру присоединился генерал глава Европейского командования США и верховный командующий НАТО американский генерал Алексус Гринкевич.Издание отметило, что "в минувшие выходные Зеленский признал, что Украина не будет добиваться членства в НАТО, условия, которое Россия неоднократно выдвигала". Таким образом снимается одна из ключевых проблем, препятствующих достижению мирного договора, который президент США Дональд Трамп желает видеть подготовленным к католическому Рождеству 25 декабря. По информации издания, США созовут рабочие группы для проработки вопросов итогового документа. Они могут быть собраны в Майами уже на выходные (20-21 декабря). Там "военные чиновники будут тщательно изучать карты для решения оставшихся территориальных вопросов"."Мы считаем, что, вероятно, решили… 90 процентов проблем во взаимоотношениях Украины и России, но есть еще некоторые вопросы, которые необходимо урегулировать", — заявил изданию неназванный американский чиновник.В публикации отмечено, что Вашингтон стимулирует Киев к скорейшему достижению соглашения по документу обсуждением предоставления Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 Устава НАТО. Согласно ей, нападение на одну из стран этого военно-политического блока расценивается как нападение на него в целом. "Думаю, сейчас мы ближе к цели, чем когда-либо, и посмотрим, что мы сможем сделать", — заявил Трамп журналистам в Белом доме.На вопрос о том, есть ли у предложения о гарантиях безопасности временные рамки, он сказал об ограниченном времени действия такого предложения."Время ограничено тем моментом, когда мы сможем это осуществить", - заявил президент США. Актуальное интервью на эту тему: Игорь Шишкин: Евросоюз может уцелеть только в том случае, если развяжет прямую войну между Россией и СШАБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Планы развёртывания войск на Украине и звонок Трампа в Кремль. Хроника событий на утро 16 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

