Планы развёртывания войск на Украине и звонок Трампа в Кремль. Хроника событий на утро 16 декабря

Глава США Дональд Трамп провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В то же время территориальные уступки Украины являются частью условий США для гарантий мира. "Коалиция желающих" подготовила планы развёртывания войск на Украине. На Купянском направлении идут тяжелые бои, продвижение ВС РФ у Северска и в Запорожье

Глава Белого дома звонит Путину и ЗеленскомуПрезидент США Дональд Трамп заявил, что недавно разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным, не уточнив при этом, когда именно состоялся разговор."Да, я разговаривал", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Трамп подтвердил факт состоявшейся беседы с российским коллегой, однако не стал раскрывать её содержание. Также он сообщил о продолжительном разговоре с Владимиром Зеленским. По словам Трампа, обсуждение было долгим, и ситуация, по его оценке, развивается в позитивном ключе, хотя подобные заявления уже звучали ранее.Стоит напомнить, что ранее в Кремле прошли переговоры Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. По сообщению помощника президента России Юрия Ушакова, сторонам не удалось найти компромисс по американскому мирному плану, а главным камнем преткновения остался территориальный вопрос, несмотря на то что часть предложений была сочтена "более-менее приемлемой". Участники встречи договорились не раскрывать детали обсуждения.Трамп признал, что Украина потеряла часть территорииУже сегодня, 16 декабря, Дональд Трамп признал, что Украина уже утратила часть своей территории. Об этом он заявил в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома.Американского лидера попросили прокомментировать, могут ли прорабатываемые гарантии безопасности для Украины быть связаны с возможными территориальными уступками со стороны Киева. "Ну, честно говоря, они уже потеряли территорию. Я имею в виду, что территория уже потеряна", — сказал Трамп.При этом он подчеркнул, что США совместно с европейскими партнёрами работают над созданием гарантий безопасности для Украины. "Мы работаем над этим с Европой. Европа будет играть в этом большую роль. И мы разрабатываем такие гарантии безопасности, чтобы война не началась снова", — добавил президент США.В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что территориальные уступки со стороны Украины являются частью условий, выдвигаемых США для выступления в качестве гаранта будущего мирного соглашения. Об этом он сообщил в ходе выступления перед польскими политиками.Также, по информации ряда СМИ, Туск подчеркнул, что Польша не будет участвовать в возможном создании "многонациональных сил" на территории Украины, заявив, что Варшава сосредоточится на поддержке Киева в иных форматах, включая двусторонние соглашения о безопасности.Между тем британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что группа стран, так называемая "коалиция желающих", разработала планы для возможного развёртывания своих войск на Украине. Ранее ряд европейских стран представили план возможных гарантий безопасности для Киева. Согласно документу, среди предложенных мер — формирование многонациональных сил в рамках "коалиции желающих" с возможностью их действий на территории Украины.Тем временем венгерский премьер-министр Виктор Орбан предрек крах европейских правительств. В интервью порталу Patriota он заявил, что Европейский Союз, уже потративший на поддержку Украины более 100 миллиардов евро, теперь стремится конфисковать российские активы, чтобы избежать политического кризиса и падения правительств в ряде стран."Они уже потратили более 100 миллиардов евро на войну. Они говорили своим избирателям: "Эта война не будет стоить вам ни копейки"", — сказал Орбан. По его словам, либеральная пресса Западной Европы убеждала граждан, что помощь будет финансироваться за счёт замороженных российских средств.Венгерский премьер подчеркнул, что для европейцев стало очевидно: платить за уже понесённые и будущие расходы придётся самим. "Если это взрывоопасное осознание дойдёт до Западной Европы, оно немедленно приведёт к падению многих правительств", — заявил он.Орбан отметил, что единственным способом избежать этого и не касаться карманов налогоплательщиков является конфискация российских активов. "Если их не удастся забрать, то возникнут большие проблемы в некоторых правительствах", — резюмировал он.ЕС опубликовал план гарантий безопасности для Украины с созданием "многонациональных сил"Лидеры стран Европейского Союза, в свою очередь, по итогам саммита в Берлине утвердили и опубликовали комплексный план гарантий безопасности для Украины. Документ, размещённый на официальном сайте Совета ЕС, содержит как военные, так и экономические обязательства.Согласно заявлению, ЕС намерен оказывать Украине постоянную и существенную поддержку в поддержании её армии. Численность Вооружённых сил Украины в мирное время должна оставаться на уровне 800 тысяч человек. Для помощи в восстановлении ВСУ и обеспечении безопасности будут созданы возглавляемые Европой "многонациональные силы Украины" в рамках "коалиции желающих".Кроме того, европейские лидеры предложили запустить под руководством США международный механизм мониторинга и проверки прекращения огня. Гарантии безопасности для Киева предусматривают совместный военный, разведывательный и экономический ответ в случае "новой атаки на страну".В экономической части плана ЕС обязался инвестировать в восстановление Украины. Значительные средства планируется выделить на компенсацию ущерба, в том числе за счёт замороженных российских активов. Лидеры Евросоюза также решительно подтвердили поддержку вступления Украины в ЕС.Фронтовая сводка Минобороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.По данным военного ведомства, перехват воздушных целей был осуществлён над несколькими регионами страны. Наибольшее количество БПЛА — 64 единицы — было сбито над территорией Брянской области. Ещё 9 беспилотников уничтожены в небе над Калужской областью, 5 — над Смоленской областью и 2 — над Республикой Крым. По одному аппарату сбито над Тверской областью и Московским регионом.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Купянском направлении сложилась напряженная обстановка. Украинские формирования усилили давление, закрепились в населенном пункте Московка и на ряде позиций в западной части Купянска. Бои ведутся с севера и юга от города. На восточном берегу реки Оскол продолжаются столкновения в районах Куриловки и Купянска-Узлового.На Северском направлении подразделения Вооруженных Сил РФ продвинулись западнее Северска, выбив противника из района мелового карьера. Идет закрепление в восточной части Резниковки, продолжаются бои за населенные пункты Закотное и Озерное, а также в районе Дибровы.На Гуляйпольском направлении в центре города Гуляйполе идут ожесточенные уличные бои. После освобождения Варваровки российские силы форсировали реку Гайчур севернее и в районе Нового Запорожья. На западном берегу созданы и расширяются плацдармы, освобожден населенный пункт Песчаное.На Красноармейском направлении упорные бои продолжаются в Гришино. Украинская армия стягивает резервы к Сергеевке, возможна попытка удара по промзоне. В Димитрове оборона противника фрагментирована, его опорные пункты уничтожаются ударами авиации и артиллерии.На Харьковском направлении продолжаются бои за Вильчу. Западнее Лимана зачищены вражеские опорные пункты в лесных массивах, захвачен склад с боеприпасами.

