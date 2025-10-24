Домашнее задание после встречи в Анкоридже: почему Трамп сорвал урок в Будапеште — Мухин - 24.10.2025 Украина.ру
Домашнее задание после встречи в Анкоридже: почему Трамп сорвал урок в Будапеште — Мухин
Домашнее задание после встречи в Анкоридже: почему Трамп сорвал урок в Будапеште — Мухин - 24.10.2025 Украина.ру
Домашнее задание после встречи в Анкоридже: почему Трамп сорвал урок в Будапеште — Мухин
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру объяснил поведение президента США Дональда Трампа, который отказался от... Украина.ру, 24.10.2025
2025-10-24T15:25
2025-10-24T15:25
видео
будапешт
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
ес
украина.ру
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру объяснил поведение президента США Дональда Трампа, который отказался от саммита в Будапеште, а также рассказал о значении тренировки стратегических ядерных сил, проведённой президентом России Владимиром Путиным:
00:22 - Причина отказа Трампа от саммита в Будапеште;
03:25 - Тренировка стратегических ядерных сил;
04:59 - Игра Трампа с коалицией желающих и его отношения с ЕС;
08:17 - Ответственность ЕС за воровство российских активов;
09:39 - Когда будет готовность к прекращению конфликта?
10:45 - Сможет ли Трамп выполнить "домашнее задание"?
#Мухин #саммит #Путин #Трамп #Будапешт #Венгрия #РФ #Россия #США #Украина #санкции #ЕС #Европа #война #СВО #замороженныеАктивы #ракеты #СЯО #тренировка
ТГ-канал Алексея Мухина: https://t.me/AlekseyMukhin
будапешт
россия
сша
Украина.ру
видео, будапешт, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, ес, украина.ру, видео
Видео, Будапешт, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС, Украина.ру

Домашнее задание после встречи в Анкоридже: почему Трамп сорвал урок в Будапеште — Мухин

15:25 24.10.2025
 
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру объяснил поведение президента США Дональда Трампа, который отказался от саммита в Будапеште, а также рассказал о значении тренировки стратегических ядерных сил, проведённой президентом России Владимиром Путиным:
00:22 - Причина отказа Трампа от саммита в Будапеште;
03:25 - Тренировка стратегических ядерных сил;
04:59 - Игра Трампа с коалицией желающих и его отношения с ЕС;
08:17 - Ответственность ЕС за воровство российских активов;
09:39 - Когда будет готовность к прекращению конфликта?
10:45 - Сможет ли Трамп выполнить "домашнее задание"?
#Мухин #саммит #Путин #Трамп #Будапешт #Венгрия #РФ #Россия #США #Украина #санкции #ЕС #Европа #война #СВО #замороженныеАктивы #ракеты #СЯО #тренировка
ТГ-канал Алексея Мухина: https://t.me/AlekseyMukhin
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
