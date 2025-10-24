https://ukraina.ru/20251024/domashnee-zadanie-posle-vstrechi-v-ankoridzhe-pochemu-tramp-sorval-urok-v-budapeshte--mukhin-1070624189.html
Домашнее задание после встречи в Анкоридже: почему Трамп сорвал урок в Будапеште — Мухин
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру объяснил поведение президента США Дональда Трампа, который отказался от... Украина.ру, 24.10.2025
00:22 - Причина отказа Трампа от саммита в Будапеште; 03:25 - Тренировка стратегических ядерных сил; 04:59 - Игра Трампа с коалицией желающих и его отношения с ЕС; 08:17 - Ответственность ЕС за воровство российских активов; 09:39 - Когда будет готовность к прекращению конфликта? 10:45 - Сможет ли Трамп выполнить "домашнее задание"?
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру объяснил поведение президента США Дональда Трампа, который отказался от саммита в Будапеште, а также рассказал о значении тренировки стратегических ядерных сил, проведённой президентом России Владимиром Путиным:
00:22 - Причина отказа Трампа от саммита в Будапеште;
03:25 - Тренировка стратегических ядерных сил;
04:59 - Игра Трампа с коалицией желающих и его отношения с ЕС;
08:17 - Ответственность ЕС за воровство российских активов;
09:39 - Когда будет готовность к прекращению конфликта?
10:45 - Сможет ли Трамп выполнить "домашнее задание"?
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru