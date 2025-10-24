https://ukraina.ru/20251024/domashnee-zadanie-posle-vstrechi-v-ankoridzhe-pochemu-tramp-sorval-urok-v-budapeshte--mukhin-1070624189.html

Домашнее задание после встречи в Анкоридже: почему Трамп сорвал урок в Будапеште — Мухин

Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру объяснил поведение президента США Дональда Трампа, который отказался от... Украина.ру, 24.10.2025

2025-10-24T15:25

видео

будапешт

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

ес

украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070624069_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d2c54e84be5ad4a86b96db779da01784.jpg

Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру объяснил поведение президента США Дональда Трампа, который отказался от саммита в Будапеште, а также рассказал о значении тренировки стратегических ядерных сил, проведённой президентом России Владимиром Путиным: 00:22 - Причина отказа Трампа от саммита в Будапеште; 03:25 - Тренировка стратегических ядерных сил; 04:59 - Игра Трампа с коалицией желающих и его отношения с ЕС; 08:17 - Ответственность ЕС за воровство российских активов; 09:39 - Когда будет готовность к прекращению конфликта? 10:45 - Сможет ли Трамп выполнить "домашнее задание"? #Мухин #саммит #Путин #Трамп #Будапешт #Венгрия #РФ #Россия #США #Украина #санкции #ЕС #Европа #война #СВО #замороженныеАктивы #ракеты #СЯО #тренировка ТГ-канал Алексея Мухина: https://t.me/AlekseyMukhin Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

2025

Новости

