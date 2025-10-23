"Втянуть США в конфликт полностью": Дробницкий о главной цели вброса "Томагавков" для Украины - 23.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251023/vtyanut-ssha-v-konflikt-polnostyu-drobnitskiy-o-glavnoy-tseli-vbrosa-tomagavkov-dlya-ukrainy-1070505878.html
"Втянуть США в конфликт полностью": Дробницкий о главной цели вброса "Томагавков" для Украины
"Втянуть США в конфликт полностью": Дробницкий о главной цели вброса "Томагавков" для Украины - 23.10.2025 Украина.ру
"Втянуть США в конфликт полностью": Дробницкий о главной цели вброса "Томагавков" для Украины
Администрация Трампа не строит долгосрочную стратегию, а ведет борьбу на истощение, где главный результат — это срыв планов своих политических противников как на внутренней, так и на внешней арене. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2025-10-23T04:00
2025-10-23T04:00
новости
украина
сша
запад
дональд трамп
дмитрий дробницкий
джо байден
украина.ру
нато
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070208490_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_67bda598e1d3bc4ed8ca0662460a9933.jpg
По мнению политолога, вся идея с "Томагавками" была нужна для того, чтобы поставить Трампа в ситуацию, когда он скажет, что "теперь США участвуют в конфликте". И последние ресурсы объединённого Запада бросаются на усиление НАТО, уже не до того, чтобы "сделать Америку снова великой", добавил он."То есть задача минимум добиться того, чтобы Трамп не сделал ничего такого, чтобы после Трампа нельзя было отменить, все понимают, что он не навсегда. А во-вторых, задача максимум это все-таки втянуть Соединенные Штаты в конфликт на Украине полностью и сделать так, чтобы США воевали на европейском фланге", — заявил Дробницкий.Ясно, что это будет гибридное участие, но уж точно не меньше, чем у экс-президента США Джо Байдена, а лучше, чтобы вовлеченность стала еще больше, добавил он."[Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху примерно то же делает на Ближнем Востоке, а Трамп пытается эти планы в какой-то степени порушить", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет" на сайте Украина.ру.Поменяет ли Трамп свое решение по "Томагавкам" — в материале Дениса Рудомётова "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251022/chto-pomozhet-nastupleniyu-rossii-na-yuge-i-chem-venesuela-otvetit-v-sluchae-napadeniya-ssha--sorokin-1070504320.html
украина
сша
запад
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070208490_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_c720cc8d7fa7c445cf812dc6f21c188f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, запад, дональд трамп, дмитрий дробницкий, джо байден, украина.ру, нато, ракеты, дальнобойные ракеты, трамп и украина, ближний восток
Новости, Украина, США, Запад, Дональд Трамп, Дмитрий Дробницкий, Джо Байден, Украина.ру, НАТО, ракеты, дальнобойные ракеты, Трамп и Украина, Ближний Восток

"Втянуть США в конфликт полностью": Дробницкий о главной цели вброса "Томагавков" для Украины

04:00 23.10.2025
 
© commons.wikimedia.org / Steven Fine
- РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© commons.wikimedia.org / Steven Fine
Читать в
ДзенTelegram
Администрация Трампа не строит долгосрочную стратегию, а ведет борьбу на истощение, где главный результат — это срыв планов своих политических противников как на внутренней, так и на внешней арене. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
По мнению политолога, вся идея с "Томагавками" была нужна для того, чтобы поставить Трампа в ситуацию, когда он скажет, что "теперь США участвуют в конфликте". И последние ресурсы объединённого Запада бросаются на усиление НАТО, уже не до того, чтобы "сделать Америку снова великой", добавил он.
"То есть задача минимум добиться того, чтобы Трамп не сделал ничего такого, чтобы после Трампа нельзя было отменить, все понимают, что он не навсегда. А во-вторых, задача максимум это все-таки втянуть Соединенные Штаты в конфликт на Украине полностью и сделать так, чтобы США воевали на европейском фланге", — заявил Дробницкий.
Ясно, что это будет гибридное участие, но уж точно не меньше, чем у экс-президента США Джо Байдена, а лучше, чтобы вовлеченность стала еще больше, добавил он.
"[Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху примерно то же делает на Ближнем Востоке, а Трамп пытается эти планы в какой-то степени порушить", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет" на сайте Украина.ру.
Поменяет ли Трамп свое решение по "Томагавкам" — в материале Дениса Рудомётова "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.
Что поможет наступлению России на юге и чем Венесуэла ответит в случае нападения США — Сорокин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Вчера, 17:27
Что поможет наступлению России на юге и чем Венесуэла ответит в случае нападения США — Сорокин
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАЗападДональд ТрампДмитрий ДробницкийДжо БайденУкраина.руНАТОракетыдальнобойные ракетыТрамп и УкраинаБлижний Восток
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:40"Устроив гадость Европе, два часа улыбался": эксперт о целях Трампа и саммит в Будапеште
04:30"Дождь и туман слепят дроны": Алехин о скрытом продвижении российской пехоты в Купянске
04:25Гасим энергетику и промышленность. Сводка ударов по Украине к этому часу
04:25"Зеленский будет покорно выполнять планы Трампа, а не Брюсселя" — Маркосян о расколе в западной коалиции
04:20Ищенко: "Россия демонстрирует возможность и намерение максимально далеко зайти на Украине"
04:10Трамп есть, а стратегия отсутствует: эксперт о хаосе в политике США и "качелях" по Украине
04:00"Втянуть США в конфликт полностью": Дробницкий о главной цели вброса "Томагавков" для Украины
03:56Цена на нефть подскочила на 5% после заявлений Трампа
03:44Трамп надеется, что "потрясающие" санкции против России не будут действовать долго
03:23Росавиация закрыла для полётов ещё два аэропорта. Дополнен список угроз БПЛА по регионам
03:02Девять человек погибли при взрыве на предприятии в Копейске
02:26Силы ПВО отражают налёт вражеских БПЛА на Воронежскую и Рязанскую области
02:06Тренировка ядерных сил, взрыв в Челябинской области и "детские" провокации Киева. Итоги 22 октября
01:43США знают, как использовать "Томагавки" и чьи ракеты летят на Россию — Трамп
01:40Во всем виноват Рютте? Грег Вайнер о дальнобойных ракетах и конфликте Трампа с Wall Street Journal
01:18Успехи ВС РФ: продвижение российской армии за 22 октября
00:58"Мы не достигнем нужной цели": Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште
00:42Тимур Сыртланов: Россия готова к тому, что Киев может использовать дальнобойные ракеты без ведома США
00:38Новые подробности о ситуации на Покровском направлении
00:15Опасность в Челябинске и закрытый аэропорт на Волге. Сводка угроз БПЛА по регионам России к этому часу
Лента новостейМолния