"Втянуть США в конфликт полностью": Дробницкий о главной цели вброса "Томагавков" для Украины

Администрация Трампа не строит долгосрочную стратегию, а ведет борьбу на истощение, где главный результат — это срыв планов своих политических противников как на внутренней, так и на внешней арене. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

По мнению политолога, вся идея с "Томагавками" была нужна для того, чтобы поставить Трампа в ситуацию, когда он скажет, что "теперь США участвуют в конфликте". И последние ресурсы объединённого Запада бросаются на усиление НАТО, уже не до того, чтобы "сделать Америку снова великой", добавил он."То есть задача минимум добиться того, чтобы Трамп не сделал ничего такого, чтобы после Трампа нельзя было отменить, все понимают, что он не навсегда. А во-вторых, задача максимум это все-таки втянуть Соединенные Штаты в конфликт на Украине полностью и сделать так, чтобы США воевали на европейском фланге", — заявил Дробницкий.Ясно, что это будет гибридное участие, но уж точно не меньше, чем у экс-президента США Джо Байдена, а лучше, чтобы вовлеченность стала еще больше, добавил он."[Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху примерно то же делает на Ближнем Востоке, а Трамп пытается эти планы в какой-то степени порушить", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет" на сайте Украина.ру.Поменяет ли Трамп свое решение по "Томагавкам" — в материале Дениса Рудомётова "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.

