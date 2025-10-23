https://ukraina.ru/20251023/vo-vsem-vinovat-ryutte-greg-vayner-o-dalnoboynykh-raketakh-i-konflikte-trampa-s-wall-street-journal-1070525507.html

Во всем виноват Рютте? Грег Вайнер о дальнобойных ракетах и конфликте Трампа с Wall Street Journal

Трамп очень обижен на российского президента за то, что последний не принимает его условий по заморозке украинского конфликта по "корейскому сценарию" и призывает устранить первопричины кризиса. Поэтому санкции, поэтому отмена встречи в Будапеште...

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.Американский лидер Дональд Трамп 22 октября заявил об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.Также The Wall Street Journal сообщил 22 октября о том, что США сняли ключевое ограничение на использование Украиной поставленных союзниками дальнобойных ракет, что позволит Киеву наносить удары вглубь России. Позже Дональд Трамп в своей соцсети заявил, что информация является ложной. Он также отметил, что Украина якобы использует только европейские ракеты для ударов вглубь России.Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вводит дополнительные санкции в связи с "отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе", сообщила пресс-служба Минфин США 22 октября. "Сегодняшние санкции направлены против двух крупнейших российских нефтяных компаний: Открытого акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" (Роснефть) и Открытого акционерного общества "Лукойл" (Лукойл)", — говорится в сообщении.— Грег, почему Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште?— Трамп очень обижен, я думаю, на российского президента за то, что последний не принимает его условий по заморозке украинского конфликта по "корейскому сценарию" и призывает устранить первопричины кризиса. Вот тут основная нестыковка позиций США и России, которая задевает Трампа.— Санкции против нас тоже связаны с обидами Трампа?— Да, в том числе. Думаю, помимо нефтяных санкций, будут еще какие-то финансовые ограничения, которые скорее всего коснуться российских банков, остающихся в системе международных расчетов SWIFT (50 банков), и биржевой деятельности.Это некоего рода давление на Россию. Равно как и то, что в США планируют ограничить Пекину продажу китайской продукции, на которой стоит американский софт. Как говорится, one way or another (как с одной стороны, так и с другой). Со всех сторон Трамп давит на Россию: и финансово, и политически.И еще момент. В Боливии победил "правый" сенатор, абсолютно протрамповский политик. А Боливия — это 20% мирового лития. То есть то, что Трампа рассчитывал получить в договоре с Россией, ему более не надо. Теперь все боливийские запасы лития будут под американским контролем.— Как вы прокомментируете странную ситуацию с сообщением The Wall Street Journal о дальнобойных ракетах, которое поспешил скорректировать Трамп?— Удивительная ситуация, учитывая статус издания Wall Street Journal, которое всегда проверяет всю информацию с помощью юристов и редакторов. А тут такая серьезная новость прошла все фильтры и вышла в свет. И Трамп назвал ее фейком.Я думаю, что кто-то из окружения Трампа мог устроить ему такую ловушку, и фальшивая новость сработала в чью-то сторону — но не в сторону Трампа, который специально зашел в соцсети, чтобы опровергнуть сообщение одной из самых репутационных газет мира!Еще интересный факт: публикация в газете о дальнобойных ракетах против РФ удивительным образом совпала с визитом Рютте в Вашингтон…— Какого развития ситуации на Украине нам ожидать? Сделан шаг назад в переговорном процессе, получается?— Я думаю, что мы будем ждать все-таки компромисса. И он будет найден, несмотря на такие действия со стороны Трампа. Войну надо заканчивать. Я бы не сказал, что мы отступили назад — скорее мы, США и Россия, не сделали шаг вперед, на который рассчитывал Трамп, надеясь на заморозку ситуации.Я лишь предположу, учитывая характер Трампа, закаленный в жестких конкурентных боях на рынке недвижимости, что он может добиться заморозки украинского конфликта. При этом Россия может пойти на этот вариант в контексте "отступая наступай". То есть пойти на условия Трампа, имея в запасе план Б.

