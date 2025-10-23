https://ukraina.ru/20251023/kacheli-trampa-perspektivy-mira-na-ukraine-1070564427.html

В четверг, 23 октября, в пресс-центре "Россия сегодня" прошла пресс-конференция на тему: "Качели" Трампа: перспективы мира на Украине" в рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье"

Украина - как главное испытаниеОткрыл мероприятие главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов. Он рассказал, что изначально название пресс-конференции было связано с отмененной встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, однако в итоге остановились на названии "Качели" Трампа: перспективы мира на Украине"."Сегодня весь день, даже со вчерашнего дня, у меня крутится песенка Высоцкого, где есть такие строчки: "В этом самом Будапеште уж такие времена, может, скажут пейте, ешьте, ну а может, ни хрена", - рассказал он о своих ассоциациях с этой темой.По мнению депутата Госдумы, первого заместителя председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, встреча лидеров России и Соединенных Штатов остается вероятной, хотя на пути к ней, безусловно, растут препятствия.Безусловно, Соединенные Штаты, оставаясь лидером западного мира, блока НАТО, продолжают оставаться в этой самой парадигме борьбы с Россией, отметил парламентарий.По его словам, конфликт в Европе не приносит США того, что мог бы он принести, более того, он подталкивает Россию к все более тесному сотрудничеству с Китаем, с Индией, проискам в направлении многополярного мира, создания структур этого многополярного мира, развития БРИКС, ШОС и так далее. И это все не в интересах Соединенных Штатов.В интересах США использовать свои ресурсы для того, чтобы сосредоточить их на конкуренции или даже противостоянии Китаю."Вот этим, мне кажется, обусловлен стратегический интерес к тому, чтобы завершить конфликт в Европе или, уж по крайней мере, попробовать сделать так, чтобы Соединенные Штаты меньше с ним были связаны. Но при этом совершенно никуда не уходит одновременное желание, во всяком случае, части, значительной части американского истеблишмента все-таки обескровить Россию", - полагает Затулин.Единства в команде Трампа нет, констатировал депутат. Американский президент навербовал в свою администрацию людей, которые, давая ему клятву верности, скорее всего, не давали никакой клятвы верности в вопросе улучшения российско-американских отношений, продолжил он.По его словам, главное, что мы должны сегодня сказать, и то, что мы должны понять: мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы встреча Путина и Трампа состоялась, чтобы переговоры происходили, чтобы "переходить от войны к миру".Россия совершенно не заинтересована в том, чтобы эта война велась до последнего украинца или до предпоследнего русского, считает Затулин. Нам надо понимать, что любое мирное урегулирование рано или поздно произойдет и иначе, чем компромиссным оно быть не может.Украина не прекратит свое существование, никто этого не допустит, сказал он.Парламентарий рассказал, что в России очень часто в определенной части патриотического спектра высказывается мнение, что если мы не добьемся того, что Украина исчезнет с политической карты мира, то тогда мы не достигнем цели СВО. "Мне кажется, что неплохо было бы людям, которые это утверждают, немножечко познакомиться с реальностью, просто немножечко разобраться, что мы можем, на что можем претендовать, на что не можем. Президент Российской Федерации даже в феврале 2022 года, когда выдвигал всем известные цели специальной военной операции, ни разу не говорил, что целью нашей является безоговорочная капитуляция и исчезновение Украины с политической карты мира. Я этого ни разу не слышал. А почему-то целый сонм наших комментаторов считает это само собой разумеющимся", - сказал депутат.По его словам, это было бы для врагов России замечательно, если мы 21 год, как в Северную войну, воевали бы с Украиной и со всей Европой.Главное испытание российской внутренней и внешней политики - это Украина. Но это не значит, что мы не должны понимать, что у нас в силу того, что этот конфликт приобрел такой масштаб, возникают существенные проблемы: и в экономике, и в отношении потерь, которые мы несем.И, конечно, нам в этой ситуации выгоднее на достойных условиях, это важно, на достойных, а не просто на любых, перейти от военных к мирным способам борьбы за Украину, подчеркнул Затулин. В мирное время нам придется демонстрировать свою способность вести эту борьбу. Мы ее не всегда в мирное время демонстрировали.Какой должна быть Украина по задумке ТрампаПо мнению Хисамова, здесь не обошлось без европейцев, которые сильно нажимали и нажимают, давят на Трампа, в частности, убеждают продолжать ту линию, которая есть сейчас."Мы, журналисты, например, и политики наши, как-то несколько с пренебрежением, даже с презрением относимся к этим лидерам европейских стран: и больших, и малых. Сейчас как-то они вроде как подтянулись, мобилизовались. Они отстаивают свою точку зрения, свою позицию. А позиция у них какая? Она всегда была: разрушение России. Сейчас все идет по их сценарию. Вот этот европейский фактор меня серьезно тоже беспокоит", - отметил он.Предсказуемым решение Трампа отменить встречу с Путиным назвал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Дмитрий Суслов. По его мнению, оно укладывалось, и продолжает укладываться в логику Белого дома о давлении на всех, включая Россию."Изначально было понятно, что победа России на Украине, достижение тех целей специальной военной операции, которые были сформулированы Путиным и которые включают в себя и демилитаризацию, и денацификацию Украины, не входит в число приоритетов администрации Трампа. Это было абсолютно понятно, понятно изначально. И да, конечно, администрация Трампа не считает целесообразным формальное вступление Украины в НАТО. Но с точки зрения администрации Трампа, Украина по итогам войны должна остаться сильным в военном отношении государством, не иметь никаких ограничений на поставки ей вооружений из европейских стран и из Соединенных Штатов за деньги, не должна менять характер своей внутренней политики и должна оставаться в западной орбите", - сказал эксперт.Разумеется, территориальное размежевание, территориальное урегулирование для Трампа является меньшим приоритетом, продолжил он. Но для администрации США важно, чтобы Украина была жизнеспособным государством. Для этого она не должна быть отрезана от моря. "Поэтому сохранение за Украиной Одессы в качестве ключевого порта - это приоритет для администрации Трампа. Где конкретно пройдет граница в Донбассе, для них является гораздо меньшим приоритетом", - считает эксперт.Устранение первопричин не входит в число приоритетов администрации Трампа. Причем нигде: не только на Украине, но и на Ближнем Востоке, продолжил он. Для Вашингтона важно, чтобы была завершена активная фаза боевых действий. Трамп бы присвоил победу себе. А дальше - перекладывание ответственности на европейцев.В Анкоридже действительно Трамп подумал, что завершить войну будет быстрее, если он откажется от приоритета немедленного перемирия и займется вопросами мирного урегулирования. Но затем вмешались несколько факторов и внешних, и внутренних.В той внутренней и внешней ситуации, в которой оказывается Трамп, у него нет ни возможности, ни желания как-то преодолевать эту ситуацию и навязывать, и внутри США, и на европейцев те понимания, которые сложились в Анкоридже, полагает Суслов.Если Европу и внутреннее сопротивление он преодолеть не может, то пора снова давить на Россию, но оказывать такое давление, которое не сжигает мосты и позволяет одновременно с этим давлением находиться с РФ в контакте и вести переговоры, и оставлять дверь открытой для возможного урегулирования."Это давление продолжится, и то, что администрация Трампа не пойдет на принятие российских условий до того, как Россия не добьется решающего перелома на поле боя, это мне представляется очевидным", - подытожил эксперт.Что мир многополярный нам готовитТрампа никто "не тянул за язык" анонсировать эту встречу через две недели в Будапеште, отметил политтехнолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив. По его информации, в Киеве выражали готовность обсуждать и территориальный вопрос."Это было домашнее задание для Трампа - решить, урегулировать этот вопрос с Киевом и с европейскими столицами. По анкориджскому плану у Трампа это не получилось. Именно поэтому прозвучала история по отказу от Будапешта, но не отказу от него в принципе. Это и сам Трамп сказал, что эта встреча состоится, и Рубио сегодня уже успел заявить о том, что мы намереваемся все-таки встретиться", - рассказал эксперт.По факту мы имеем на сегодняшний день, до выборов в Конгресс, нежелание Трампа эскалировать противостояние с Киевом, давить на Украину, чтобы глобалистские медиа не представили это как его поражение.Конфликт не имеет дипломатического решения, давайте признаемся в этом, призвал политолог Андрей Суздальцев. И никакие саммиты здесь нам не помогут.Политику Запада в отношении России в конфликте с Украиной он назвал "выдалбливанием"."Мы уже от некоторых вещей отступили. Мы говорим о том, что готовы переговариваться с Владимиром Зеленским. То есть мы признали его легитимность. То есть они выдалбливают", - сказал он.Суздальцев считает, что задача Запада сделать так, чтобы РФ и Украина существовали как два антагониста, вроде Северной и Южной Кореи, Индии и Пакистана.С одной стороны, у нас есть позиция, что переговариваться нужно. С другой стороны, есть позиция, что нет дипломатического решения. Есть мнение, что это личное дело Трампа, а с другой стороны, мы вдруг слышим позицию, что есть общий Запад, у которого есть некие общие интересы, рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов."Это действительно так. И то, и другое верно одновременно, как это ни странно. То есть, есть и личная заинтересованность Трампа, и есть действительно фундаментальные проблемы на Западе, которые никуда не деваются, будет Трамп или не будет", - отметил он.Глобальный Запад находится в кризисе, заявил Анпилогов. Запад перестал генерировать глобальные прогрессистские модернизационные идеи.Что касается Китая, то нас прижали друг к другу спинами, и мы стоим, обороняясь против действительно умирающего по-своему Запада, у которого нет модернизационного проекта, но который ничего не предлагает. И Китай нам ничего не предлагает."И возникает вопрос, а что мы кидаем на эту чашу? Вот здесь как бы, казалось, кинуть дипломатию, но мы слабы в дипломатии, и мы кинули действительно сначала в 2014 году, а потом в 2022-м свой мощный такой грузик - это нашу военную силу", - рассказал он.В чем сейчас проблема России? По мнению Анпилогова, РФ пока не сформулировала свой глобальный проект."Мы говорим: да, западный проект мертв. Мы можем только на его остатках что-то построить новое. Да, китайский проект не является глобальным, и его невозможно продать африканцам или южноамериканцам, как это, допустим, делал Советский Союз. Мы ставим задачи, но мы не даем ответов. И вот это наше главное противоречие. И оно, собственно говоря, и определяет многие наши вот эти качели, что да, у нас есть сила решить какие-то моменты, но у нас нет возможности что-то сделать позитивное", - сказал эксперт.В гибели Запада не будет какого-то автоматического возрождения России, отметил он.Многополярный мир будет войной всех против всех, добавил эксперт."И вот здесь я считаю, что нам нужно ковать свою армию, ковать свою дипломатию, делать мощной свою экономику", - сказал АнпилоговИ это наша главнейшая задача, резюмировал он.Насколько велик риск эскалации и расширения конфликта, перерастания его в Третью мировую войну - в материале издания Украина.ру Украинское досье: "Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине".

