https://ukraina.ru/20251023/pvo-nochyu-sbila-bolshe-sotni-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1070529974.html
ПВО ночью сбила больше сотни вражеских дронов над Россией
ПВО ночью сбила больше сотни вражеских дронов над Россией - 23.10.2025 Украина.ру
ПВО ночью сбила больше сотни вражеских дронов над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 139 украинских беспилотников над Россией, сообщило Минобороны, передает 23 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-23T07:51
2025-10-23T07:51
2025-10-23T07:52
новости
россия
ростовская область
белгородская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 56 уничтожили над территорией Белгородской области, 22 - над Брянской, 21 над Воронежской, 14 над Рязанской,13 над Ростовской, четыре над Крымом, по два над Тамбовской, Волгоградской, Орловской, Калужской областями и один – над территорией Курской области.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что БПЛА уничтожили и перехватили в Миллеровском и Шолоховском районах. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал.Губернатор Воронежской области Александр Гусев также указал, что в результате атак ВСУ пострадавших и разрушений нет.А губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале посетовал, что в результате атаки беспилотника ВСУ на движущийся гражданский автомобиль погибла женщина, находившаяся за рулем.Об ударах россиян по противнику - в материале ВС РФ атаковали ж/д в Сумской области и не только на сайте Украина.ру.
россия
ростовская область
белгородская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ростовская область, белгородская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Россия, Ростовская область, Белгородская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Минобороны
ПВО ночью сбила больше сотни вражеских дронов над Россией
07:51 23.10.2025 (обновлено: 07:52 23.10.2025)
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 139 украинских беспилотников над Россией, сообщило Минобороны, передает 23 октября телеграм-канал Украина.ру
Из них 56 уничтожили над территорией Белгородской области, 22 - над Брянской, 21 над Воронежской, 14 над Рязанской,13 над Ростовской, четыре над Крымом, по два над Тамбовской, Волгоградской, Орловской, Калужской областями и один – над территорией Курской области.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что БПЛА уничтожили и перехватили в Миллеровском и Шолоховском районах. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев также указал, что в результате атак ВСУ пострадавших и разрушений нет.
А губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале посетовал, что в результате атаки беспилотника ВСУ на движущийся гражданский автомобиль погибла женщина, находившаяся за рулем.
Об ударах россиян по противнику - в материале ВС РФ атаковали ж/д в Сумской области и не только на сайте Украина.ру.