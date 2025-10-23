https://ukraina.ru/20251023/pvo-nochyu-sbila-bolshe-sotni-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1070529974.html

ПВО ночью сбила больше сотни вражеских дронов над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 139 украинских беспилотников над Россией, сообщило Минобороны, передает 23 октября телеграм-канал Украина.ру

Из них 56 уничтожили над территорией Белгородской области, 22 - над Брянской, 21 над Воронежской, 14 над Рязанской,13 над Ростовской, четыре над Крымом, по два над Тамбовской, Волгоградской, Орловской, Калужской областями и один – над территорией Курской области.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что БПЛА уничтожили и перехватили в Миллеровском и Шолоховском районах. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал.Губернатор Воронежской области Александр Гусев также указал, что в результате атак ВСУ пострадавших и разрушений нет.А губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале посетовал, что в результате атаки беспилотника ВСУ на движущийся гражданский автомобиль погибла женщина, находившаяся за рулем.Об ударах россиян по противнику - в материале ВС РФ атаковали ж/д в Сумской области и не только на сайте Украина.ру.

