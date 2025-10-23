https://ukraina.ru/20251023/vs-rf-atakovali-zhd-v-sumskoy-oblasti-i-ne-tolko-1070529630.html

ВС РФ атаковали ж/д в Сумской области и не только

ВС РФ атаковали ж/д в Сумской области и не только

Российские военные минувшей ночью нанесли удар по железнодорожной станции в Сумской области, пожаловались местные власти, передает 23 октября телеграм-канал Украина.ру

Также они несколько раз ударили "Геранями" по Павлограду. Налет продолжается.Несколькими часами ранее мы писали, что больше всего сообщений в течение ночи поступало о работе ВС РФ по объектам в Днепропетровской области. "Герани" били по целям в Каменском (бывший Днепродзержинск), где после прилётов, предположительно по городской электростанции, пропал свет и сообщается о взрывах на Днепровском металлургическом комбинате. Серия взрывов также гремела в Павлограде.Кроме того, БПЛА били по объектам в Полтавской, Черниговской, Сумской и Киевской областях. В Киеве после прилетов разгорелся пожар. По цели в Полтавской области нанесли ракетный удар.Подробнее - в материале Гасим энергетику и промышленность. Сводка ударов по Украине к этому часу на сайте Украина.ру.

