ВС РФ атаковали ж/д в Сумской области и не только
07:22 23.10.2025 (обновлено: 07:26 23.10.2025)
Российские военные минувшей ночью нанесли удар по железнодорожной станции в Сумской области, пожаловались местные власти, передает 23 октября телеграм-канал Украина.ру
Также они несколько раз ударили "Геранями" по Павлограду. Налет продолжается.
Несколькими часами ранее мы писали, что больше всего сообщений в течение ночи поступало о работе ВС РФ по объектам в Днепропетровской области. "Герани" били по целям в Каменском (бывший Днепродзержинск), где после прилётов, предположительно по городской электростанции, пропал свет и сообщается о взрывах на Днепровском металлургическом комбинате. Серия взрывов также гремела в Павлограде.
Кроме того, БПЛА били по объектам в Полтавской, Черниговской, Сумской и Киевской областях. В Киеве после прилетов разгорелся пожар. По цели в Полтавской области нанесли ракетный удар.
Подробнее - в материале Гасим энергетику и промышленность. Сводка ударов по Украине к этому часу на сайте Украина.ру.
