Конец свету и теплу на Украине. НАТО смягчает риторику. Близится освобождение Покровска. Итоги 23 октября

На фоне антивоенных выступлений в Европе Украина столкнулась с системным кризисом. Удары по энергоинфраструктуре грозят коллапсом энергосистемы, а свыше 500 тысяч мужчин скрываются от мобилизации. На фронте российские войска продолжают успешное наступление, создавая угрозу окружения группировкам ВСУ

Сегодня, 23 октября, в столице Венгрии Будапеште прошел многотысячный "Марш мира" в поддержку политики премьер-министра Виктора Орбана. В акции приняли участие более 70 тысяч человек, которые выступали против военных планов Европейского союза и дальнейшего участия Венгрии в конфликтах, связанных с Украиной.Финальной точкой марша стала площадь Лайоша Кошута перед зданием венгерского парламента, где Орбан выступил с речью. Ради этого мероприятия он решил пропустить начало саммита ЕС в Брюсселе, описав его как "бой в клетке", связанный с давлением на Венгрию по украинскому вопросу. В своей речи Орбан отметил, что Венгрия против войны и выступает за мир, суверенитет страны и необходимость избегать вовлечения в конфликты.Акция стала одной из крупнейших за последние годы, подтвердив поддержку Орбана значительной частью населения Венгрии.НАТО смягчает риторикуГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс будет сбивать российские самолеты только в случае прямой угрозы, а при ином раскладе их будут перехватывать и выводить из воздушного пространства. Заявление Рютте прозвучало как взвешенное на фоне более провокативных высказываний других представителей альянса.Ранее генерал Алексус Гринкевич, командующий силами НАТО в Европе, подчеркивал "жесткость" альянса в вопросах защиты воздушного пространства. По его словам, такая позиция НАТО якобы вынудила Россию действовать более осмотрительно.Мир в "режиме ожидания"Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о сорвавшихся переговорах между российским лидером Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом в Будапеште заявил: "Подождите. Я надеюсь, что президент найдёт возможность прокомментировать". Международное сообщество продолжает с напряжением ждать реакции российского лидера после односторонней отмены переговоров со стороны президента США.Угроза зимнего коллапса энергосистемы НезалежнойСистемные удары ВС РФ по объектам гидроэнергетики Украины в сочетании с полной остановкой закачки газа в подземные хранилища создают реальную угрозу полного коллапса энергосистемы страны. По данным оператора ГТС Украины, с 22 октября объемы газа в ПХГ начали сокращаться после приостановки импортных поставок через Польшу.Мэр Киева Виталий Кличко оценивает предстоящую зиму как самый сложный отопительный период за всю историю города. Ранее украинские источники сообщали о повреждениях ТЭЦ и ГЭС в результате ударов ВС РФ.Сергей Нагорняк, председатель подкомитета по вопросам энергосбережения Верховной Рады, подтвердил целенаправленный характер атак на энергообъекты: "Россияне бьют по подстанциям, бьют по плотине, по заслонкам". Он отметил, что вывод из строя ГЭС лишает энергосистему возможности балансировать нагрузку в часы пик.Парламентарии Верховной Рады констатируют катастрофическое состояние энергосистемы, а депутат Михаил Бондар предупредил, что острая нехватка газа может возникнуть уже в декабре-январе.В Минобороны РФ, со своей стороны, заявляли, что удары по объектам энергетики на Украине являются ответными мерами на атаки киевского режима по гражданским целям России. Критическая ситуация с набором мобилизованных на УкраинеСогласно данным The Telegraph, из 3,7 миллиона украинских мужчин призывного возраста более полумиллиона скрываются от мобилизации. Издание констатирует почти полное отсутствие добровольцев, что сделало принудительный призыв нормой. Военные патрули систематически прочёсывают улицы городов в поисках уклонистов, усугубляя кризис комплектования армии.Украинский террор в ЛуганскеВ столице ЛНР произошел изощренный теракт с использованием заминированной музыкальной колонки.В результате взрыва на улице Черноморской в Луганске двое мирных жителей получили тяжелые ранения. Как сообщает РБК, мужчине оторвало ногу, женщина госпитализирована с травмами средней тяжести. Взрывное устройство было замаскировано под Bluetooth-колонку, из которой на полную громкость играли песни украинской группы "Океан Эльзы". Циничность теракта усугубляется тем, что взрывчатка была установлена рядом с детским батутом.Российские войска усиливают наступление под Северском, создавая угрозу окружения группировки ВСУПо данным РИА Новости, подразделения ВС РФ активизировали наступление в районе Северска, увеличив зону контроля на восточных подступах к городу на 1 км. Как сообщает военный эксперт Андрей Марочко, российские разведподразделения вышли к позициям ВСУ и зашли в населенный пункт Звановка к югу от города, создавая реальную угрозу оперативного окружения украинской группировки.Фронтовую сводку за сегодня приводит военно-аналитический центр WarGonzo:🟥 Запорожский фронт:Степногорск: Продвижение ВС РФ в центре и на флангах. Ореховское направление: Заняты новые позиции севернее Работино, наступление у Нестерянки. Продолжаются бои за Малую Токмачку и на подступах к Орехову. 🟥 Донецкий фронт: Южно-Донецкое направление: Продвижение на запад от Полтавки и Малиновки, бои в Новониколаевке. Освобождены Павловка и Ивановка. Покровское направление: Успехи в Гнатовке. В Покровске войска РФ продвигаются в центре, южнее железной дороги. Бои в Мирнограде, Родинском и на Добропольском участке. Константиновское направление: Наступление в районе Ступочек и Белой Горы, бои у Иванполья. Продвижение в юго-восточной части Константиновки. Краснолиманское направление: Тяжёлые бои у Новосёловки, Дробышево и Ставок. Продвижение юго-западнее Торского. 🟥 Харьковский фронт: Купянское направление: Бои в районе Песчаного, контратаки ВСУ у Московки. Продвижение ВС РФ в кварталах Купянска. Волчанское направление: Выход к Синельниково, продвижение в районе Тихого. Расширение плацдарма для выхода к Хатнему. 🟥 Сумской фронт: Контратаки противника в районе Константиновки, Кондратовки и Варачино. Изменений на линии боевого соприкосновения нет.Больше новостей другие темы сегодняшнего дня представлено в обзоре Киев отвергает требования Трампа, США становятся "на тропу войны". Хроника событий на 13:00 23 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

