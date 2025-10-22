https://ukraina.ru/20251022/natovskiy-general-proveril-rossiyu-na-prochnost-1070502167.html

Натовский генерал "проверил Россию на прочность"

Натовский генерал "проверил Россию на прочность"

Командующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Россия якобы стала "осторожнее" после жесткой реакции альянса на появление беспилотников в воздушном пространстве стран-членов блока. Об этом 22 октября сообщает Reuters

Генерал Алексус Гринкевич, выступая перед журналистами, отметил "жесткость" НАТО в вопросах защиты своего воздушного пространства. По его мнению, это вынудило Россию действовать более осмотрительно. В своем заявлении Гринкевич сослался на ряд недавних инцидентов, в которых альянс бездоказательно обвинил Москву, включая появление дрона в Польше и предполагаемые нарушения границ Эстонии, Дании и Норвегии."Русские... признают, что в нескольких случаях приблизились к черте или даже перешли ее, особенно если принять во внимание инцидент с беспилотником в Польше", — заявил главком НАТО. При этом никаких убедительных доказательств в поддержку этих утверждений представлено не было.С российской стороны все подобные обвинения были категорически опровергнуты. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не нарушает международное право и действует строго в рамках своих национальных интересов и норм безопасности.Ситуация обострилась в ночь на 10 сентября, когда Польша, не предоставив веских доказательств, заявила об обнаружении в своем воздушном пространстве "нескольких российских дронов". На волне этих заявлений НАТО инициировало операцию по наращиванию сил на восточном фланге, что было расценено в Москве как шаг к эскалации.Вскоре последовали новые обвинения от Эстонии, Дании и Норвегии, создавшие картину целенаправленной "гибридной" кампании со стороны России. Генерал Гринкевич охарактеризовал эти действия как "вызов" НАТО, заявив о готовности альянса к "сдерживанию".Аналитики отмечают, что нарратив НАТО направлен на оправдание собственной милитаризации Восточной Европы и создания образа "внешнего врага".В свою очередь, постпред России в ООН Василий Небензя указал на заинтересованность киевского режима в организации провокаций. Дипломат заявил, что так называемые "обломки" могли оказаться в Польше в результате воздействия украинских систем РЭБ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

