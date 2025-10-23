https://ukraina.ru/20251023/kiev-otvergaet-trebovaniya-trampa-ssha-stanovyatsya-na-tropu-voyny-khronika-sobytiy-na-1300-23-oktyabrya-1070539113.html

Киев отвергает требования Трампа, США становятся "на тропу войны". Хроника событий на 13:00 23 октября

Киев отвергает требования Трампа, США становятся "на тропу войны". Хроника событий на 13:00 23 октября - 23.10.2025 Украина.ру

Киев отвергает требования Трампа, США становятся "на тропу войны". Хроника событий на 13:00 23 октября

Территориальная целостность против дипломатических компромиссов: позиция Владимира Зеленского остается прежней. "Долбить по всем бандеровским нычкам": в Москве заявили о свободе действий после решений президента США Дональда Трампа

2025-10-23T13:02

2025-10-23T13:02

2025-10-23T13:16

эксклюзив

хроники

россия

сша

вашингтон

дональд трамп

дмитрий медведев

владимир зеленский

сво

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/14/1070375122_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_830e90d210c6186d90e43df6e102256e.jpg.webp

Зеленский отказался выполнять "приказ" ТрампаВладимир Зеленский вновь заговорил о неприемлемости для Киева каких-либо территориальных уступок России. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на саммите Европейского совета в Брюсселе, отвечая на вопросы европейских журналистов. "Никаких территориальных уступок", — подчеркнул глава киевского режима.Данное заявление прозвучало на фоне публикации газеты Financial Times от 20 октября, в которой сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Зеленским в Белом доме требовал принять условия России по завершению конфликта. Согласно источнику издания, разговор проходил на повышенных тонах, и американский президент настаивал на передаче Москве всего Донбасса. При этом Трамп отказался одобрить продажу Украине крылатых ракет Tomahawk.Ранее Зеленский уже отвергал возможность вывода украинских войск с территории Донецкой народной республики, называя Донбасс "мощной линией обороны". В начале сентября он также заявлял, что Украина не намерена делать "подобных подарков".Трамп "встал на тропу войны" против РоссииМежду тем заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев жестко прокомментировал последние решения администрации США — отмену саммита в Будапеште и введение нового пакета антироссийских санкций. Он подчеркнул, что принятые Вашингтоном решения являются актом войны против России.По его словам, Дональд Трамп, отменивший встречу с президентом России Владимиром Путиным, "полностью солидаризировался с безумной Европой". Медведев отметил, что, хотя Трамп "пока не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева", этот конфликт теперь стал его личным делом, а не "маразматика Байдена".Медведев выразил уверенность, что России необходимо добиваться победы "на земле, уничтожая врагов, а не заключая бессмысленные "сделки"".Помимо этого Медведев усмотрел в шагах США по отношению к России и положительную сторону. Охарактеризовав текущую политику Вашингтона как "движение трамповского маятника", Медведев заявил: "Есть в очередном движении трамповского маятника и явный плюс: можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры".Ранее Дональд Трамп объявил об отмене запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Он также подтвердил, что новые санкции США против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний "безусловно, будут иметь эффект".Одновременно с этим госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон "все еще хочет" встретиться с Москвой.Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает решение министерства финансов США о введении санкций против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" контрпродуктивным, однако особых проблем для России оно не создаст.Комментируя шаг Вашингтона, введённый под предлогом "недостаточной приверженности российской стороны мирному урегулированию на Украине", Захарова отметила: Она предупредила, что если нынешняя администрация США последует примеру своих предшественников, пытавшихся заставить Россию поступиться национальными интересами с помощью санкций, то результат будет "провальным с внутриполитической точки зрения и негативным для стабильности мирной экономики".При этом представитель МИД подчеркнула, что для России "особых проблем в связи с упомянутым решением минфина не возникнет". По её словам, страна "выработала устойчивый иммунитет к западным рестрикциям и продолжит уверенное развитие своего экономического и энергетического потенциала".Что происходит на фронтах СВОПо сообщению канала "Дневник Десантника", на Красноармейском направлении продолжаются активные наступательные действия ВС РФ. По данным оперативной обстановки, подразделения российской армии ведут продвижение с северного и восточного направлений в районе Родинского, постепенно смещая линию боев к центру населенного пункта. Украинские формирования пытаются сохранить контроль над дорогой на Красноармейск и прилегающими лесопосадками.В районе Димитрова (Мирнограда) российские подразделения, наступая от Московского, расширили зону контроля на 2 километра и закрепились в восточных кварталах города. В настоящее время ведутся операции по вытеснению противника из лесных массивов между населенными пунктами Проминь и Московский, а также северо-восточнее Балагана. Украинские силы предпринимают регулярные контратаки в попытке вернуть утраченные позиции.В сообщении говорится, что в Красноармейске завершена зачистка территории восточнее Троянды. При этом отдельные группы украинских военных еще остаются на некоторых участках. Часть из них пытается скрытно отойти в ночное время, другие предпочитают сдаваться в плен российским войскам.В Купянске сложилась напряженная обстановка. Как сообщает канал "Шепот Фронта", окружения группировки ВСУ в классическом понимании "котла" на данном этапе не существует, однако российские войска продолжают оказывать давление и вытеснять противника в южную часть города.Украинские подразделения все еще удерживают позиции в треугольнике, ограниченном улицей Харьковской, Полевым переулком и территорией Авторынка. Продолжающееся наступление ВС РФ ставит целью полный контроль над городом.Между тем хакерские группировки KillNet и Beregini заявили о масштабной кибератаке на серверы крупного производителя беспилотников "Боевые Птахи Украины". Подробности в публикации Удар по ВПК Украины: российские хакеры нанесли невосполнимый ущерб.

https://ukraina.ru/20251022/1070501428.html

https://ukraina.ru/20251023/nepravilnaya-vstrecha-19-y-paket-sanktsiy-i-uspekhi-na-fronte-khronika-sobytiy-na-utro-23-oktyabrya--1070537775.html

https://ukraina.ru/20251023/kievskiy-rezhim-nanosit-udary-po-mirnym-gorodam-povrezhdeniya-i-postradavshie--1070544502.html

россия

сша

вашингтон

украинский фронт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, россия, сша, вашингтон, дональд трамп, дмитрий медведев, владимир зеленский, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, прогнозы сво, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, санкции, антироссийские санкции, вс рф, наступление вс рф, фронт, фронт на украине сейчас, украинский фронт