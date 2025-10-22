https://ukraina.ru/20251022/v-polshe-raskryli-diversionnuyu-set-vo-glave-s-21-letnim-ukraintsem-1070462816.html

В Польше раскрыли диверсионную сеть во главе с 21-летним украинцем

В Польше раскрыли диверсионную сеть во главе с 21-летним украинцем

Польское Агентство внутренней безопасности (АВБ) сообщило, что в последние месяцы задержаны 55 человек за деятельность, направленную против безопасности Польши, осуществляемую якобы по заданию спецслужб РФ.

Поводом для хвастовства польской спецслужбы стала её совместная операция с румынскими коллегами, в ходе которой была прекращена деятельность "диверсионной сети", организатором которой оказался 21-летний украинец, работавший на складе под Варшавой. Он и его сообщники организовали маршрут через Польшу и Румынию, по которому опасные грузы, в том числе взрывчатые вещества, отправлялись получателям на Украине.Об аресте восьми человек, причастных к диверсионной деятельности, сообщил во вторник, 21 октября, премьер-министр Польши Дональд Туск. "АВБ совместно с другими службами задержало за последние дни в различных частях страны восемь человек, подозреваемых в подготовке диверсий. Дело находится в стадии расследования. Ведутся дальнейшие оперативные мероприятия", – написал он в сети Х, не приведя никаких подробностей."Вопросы, о которых пишет премьер-министр, касаются проведения разведки военных объектов и элементов критической инфраструктуры, подготовки ресурсов для проведения диверсий и непосредственного осуществления нападений. Агентство внутренней безопасности тесно сотрудничает со Службой военной контрразведки, полицией и прокуратурой", – прокомментировал пост Туска министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк.Как позже сообщил Яцек Добжиньский, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб, аресты состоялись 16 октября, а главному подозреваемому, Даниле Г., на следующий день были предъявлены обвинения. "Вместе со своими коллегами, двумя другими украинцами, он создал своего рода маршрут, по которому должны были переправлять взрывчатку через Польшу и Румынию на Украину", – сказал Добжиньский. Он пояснил, что главный подозреваемый был задержан в Польше, а его сообщники – румынскими спецслужбами.Также было опубликовано официальное заявление польской спецслужбы. По данным АВБ, задержанные осуществляли разведывательно-диверсионную деятельность как в Польше, так и в Румынии. "Задержание стало результатом совместной операции Агентства внутренней безопасности и румынских спецслужб, направленной на противодействие агрессивной деятельности российских спецслужб. Одновременно в Румынии были задержаны двое других граждан Украины, тесно сотрудничавших с подозреваемым Данилой Г.", – сообщило АВБ.На следующий день после задержания Данилы Г., 17 октября, прокурор Мазовецкого отделения Национальной прокуратуры предъявил ему обвинения в сотрудничестве с российской разведкой против Польши. Как указано в заявлении, обвинения включали подготовку актов саботажа, в частности, отправку партий взрывчатки на Украину. Окружной суд заключил задержанного под стражу на три месяца. В Румынии же суд постановил задержать двух других граждан Украины на 30 суток. Агентство внутренней безопасности подчёркивает, что расследование всё ещё продолжается."Это несколько разных, многоуровневых, отдельных расследований", – пояснил Яцек Добжиньский, ссылаясь на пост Туска. "Восемь человек, упомянутых премьер-министром, были недавно задержаны. На данном этапе я не могу обсуждать детали этих дел", – подчеркнул он. Добжиньский также добавил, что в рамках масштабной операции польские спецслужбы за последние месяцы задержали в общей сложности 55 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российской разведкой и действиях против Польши.О гражданстве задержанных польский чиновник умолчал – из чего можно сделать вывод, что они также украинцы, и Добжиньский просто не захотел ставить себя в неудобное положение. Напомню, в мае этого года Дональд Туск заявил, что за поджогом вещевого рынка в Варшаве на улице Марывильской, 44 якобы стоят российские спецслужбы. Но потом польская прокуратура сообщила, что собранные по делу доказательства позволили предъявить обвинения лишь двум гражданам Украины, которые снимали поджог на камеры своих телефонов.В свою очередь, Разведывательная служба Румынии (SRI) сообщила 21 октября о предотвращении диверсии в Бухаресте, к которой причастны граждане Украины. Спецслужбы Румынии утверждают, что те якобы были завербованы Россией и действовали в ее интересах. "Полученные данные подтверждают принадлежность двух граждан Украины к разветвленной диверсионной сети, направленной против европейских стран и контролируемой российскими спецслужбами", – сказано в тексте заявления.Подозреваемые попали на территорию Румынии из Польши, за ними несколько дней следили румынские спецслужбы. По версии румынской разведки, украинцы планировали поджечь офис частной украинской курьерской компании "Новая Почта" в Бухаресте. Они, как сказано в заявлении SRI, доставили к зданию два пакета с дистанционно запускаемыми зажигательными устройствами, которые были спрятаны в наушниках и деталях автомобиля.Подобных случаев в Румынии раньше не было, а вот в Польше украинцев регулярно обвиняют диверсионных действиях. В августе 2025 года Томаш Семоняк сообщил, что АВБ задержало 17-летнего гражданина Украины, который якобы "по заказу иностранных служб" повредил памятник жертвам Волынской резни в селе Домостава в Подкарпатском воеводстве. В канцелярии Дональда Туска тогда заявили, что российская сторона "вербует украинцев и белорусов для совершения подобных актов в Польше".В том же месяце двое граждан Украины проникли на станцию очистки воды в Кракове, и фотографировали её объекты. Об этом начальник службы безопасности краковского водоканала, бывший командующий Службы государственной охраны Польши генерал Марчин Яницкий сообщил только в середине сентября, иронично отметив, что "к нам приезжали псевдотуристы с Востока". Визитёров задержала полиция, об их судьбе дальнейшей информации не было, как и об упомянутом выше вандале. Не исключено, что все они входят в число 55 "российских шпионов и диверсантов", задержанием которых хвастался Яцек Добжиньский.Но если при задержании граждан Украины польским властям приходится изворачиваться, чтобы доказать их причастность к российским спецслужбам, то в случае ареста россиян это подаётся как само собой разумеющееся. Причём для Варшавы не особо важен политический бэкграунд гражданина РФ, ведь главной целью шпионской истерии является эскалация русофобских настроений в Польше. К примеру, не далее как 13 октября 2025 года прокуратура Польши передала в суд дело о шпионаже в отношении бывшего координатора "Открытой России"* Игоря Рогова и его жены Ирины, которые ранее получили в Польше политическое убежище как российские оппозиционеры.Кроме шпионажа в пользу РФ, в обвинительном заключении сказано, что в июле 2024 года Рогов в сговоре с двумя гражданами Украины и ещё одним гражданином России принимал участие в отправке и организации получения посылки, в которой было взрывное устройство. Посылку отправила гражданка Украины, которая в августе 2025-го уже была признана виновной польским судом. При этом даже служба иновещания польского государственного телеканала TVP сообщала, что эпизод с бомбой в посылке мог быть спецоперацией Киева, а задержание Рогова связано с тем, что польские спецслужбы были недовольны проведением операции без их ведома.Историю с якобы начинёнными взрывчаткой посылками, которые рассылают злобные агенты Кремля, придумали в прошлом году спецслужбы Германии. Там эта кампания уже завершилась, уступив более зрелищному шоу с "российскими дронами", а вот Восточная Европа пока продолжает реализовывать отработанный сценарий. В частности, россиянина Эльдара Салманова и его сожительницу, гражданку Эстонии Гелену Гусеву, прокуратура Литвы обвиняет в том, что они отправили одну из подобных посылок. Пара постоянно живёт в Эстонии, её задержали 16 сентября 2025 года, а 17 октября эстонский суд дал разрешение на выдачу Салманова в Литву. Там ему грозит 15 лет лишения свободы.О том, как Европа готовится к войне с Россией - в статье Павла Котова "Русофобия - последний довод короля: как Великобритания и НАТО готовятся воевать с Россией"

польша, украина, румыния, владимир рогов, томаш семоняк, туск дональд, эксклюзив