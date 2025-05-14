https://ukraina.ru/20250514/kakoy-tusk-takoy-i-glivitse-varshava-sdelala-ocherednoy-shag-k-razryvu-diplomaticheskikh-otnosheniy-s-1063107731.html

Какой Туск, такой и Гливице. Варшава сделала очередной шаг к разрыву дипломатических отношений с Москвой

Какой Туск, такой и Гливице. Варшава сделала очередной шаг к разрыву дипломатических отношений с Москвой - 14.05.2025 Украина.ру

Какой Туск, такой и Гливице. Варшава сделала очередной шаг к разрыву дипломатических отношений с Москвой

В Польше напали на российских дипломатов в ходе возложения венков 9 мая, обвинили Москву в поджоге рынка в Варшаве, и на этом основании закрыли консульство РФ в Кракове. На очереди разрыв дипотношений?

2025-05-14T05:00

2025-05-14T05:00

2025-05-14T05:00

польша

россия

варшава

дмитрий вишневский

камил новак

сикорский

мид

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украина.ру

эксклюзив

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Последние дни в Польше отмечены целым рядом публичных антироссийских акций. Всё началось в День Победы, когда посол России в Польше Сергей Андреев, а также другие российские и белорусские дипломаты прибыли на мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве, чтобы возложить венки к их могилам. Но колонну атаковали проукраинские хулиганы, при этом полиция защищала не дипломатов, а нападавших.Незадолго до церемонии некий литовский скульптор при участии граждан Украины, живущих в Польше, установил на воинском кладбище оскорбительную инсталляцию. Когда же дипломаты прибыл на место, хулиганы стали выкрикивать оскорбления и пытались помешать церемонии, а возле центрального памятника несколько украинцев улеглись на бетонные плиты, накрывшись грязными простынями.Несмотря на это, посол России и другие дипломаты смогли добраться до памятника при поддержке местных пророссийских активистов, в частности, из партии "Фронт". Они оградили дипломатов кольцом, помешав хулиганам устраивать провокации. Полиция же никак не реагировала на происходящее, явно рассчитывая, что кто-то из возлагавших венки людей случайно наступит на бросавшихся им под ноги хулиганов.Как отметил в комментарии изданию Myśl Polska принимавший в церемонии возложения венков польский активист Анджей Лукавский, произошедшее на воинском кладбище "выходит за рамки человеческого понимания, и эта скандальная постановка не имеет никакого отношения к похороненным солдатам и христианским традициям".Но это оказалось только началом очередного витка антироссийской кампании. Вечером в воскресенье, 11 мая, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что за поджогом вещевого рынка в Варшаве на улице Марывильской, 44 стоят российские спецслужбы."Мы уже точно знаем, что крупный пожар на Марывильской стал результатом поджога, заказанного российскими спецслужбами. Действия координировал человек, находящийся в России. Часть виновных уже задержана, остальные установлены и находятся в розыске. Мы поймаем их всех", – написал Туск на платформе X*.На этой же платформе министр внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк и министр юстиции, генпрокурор Польши Адам Боднар опубликовали совместное заявление с аналогичными утверждениями. "Мы обладаем глубокими знаниями о порядке и ходе поджога, а также о том, как он был задокументирован преступниками", – заявили два министра, ссылаясь на "интенсивное расследование", к которому были привлечены и литовские спецслужбы.Однако на следующий день, 12 мая, официальный представитель Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак сообщил, что собранные по делу доказательства позволили предъявить обвинения лишь двум гражданам Украины, которые якобы сотрудничали с лицами, совершившими поджог. "На данном этапе уголовного производства обвинения лицам, непосредственно ответственным за поджог, не предъявлены", – сказал Новак. При этом прокурор признал, что следователи всё ещё ждут заключения о причине пожара, которое должно быть получено только в июне.Одним из подозреваемых является 19-летний Даниил Б., который, по версии слдествия, в соответствии с заказом, полученным 11 мая 2024 года от находящегося в России Александра В., отправился к рынку по адресу Марывильская, 44, чтобы зафиксировать пожар и действия спасательных служб. "В заказе было указано конкретное время в ночь на 12 мая 2024 года, когда должен был вспыхнуть пожар. Александр В. поручил Даниилу Б. прислать ему записанное видео с целью задокументировать выполнение задания и опубликовать его на российских пропагандистских сайтах. Даниил Б. полностью выполнил поставленную перед ним задачу", – заявил прокурор.По его словам, 29 апреля этого года Даниилу Б. было предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе террористического характера и совершении диверсий в интересах иностранной разведки. Обвинения подготовлены и против Александра В., однако ему они не были предъявлены – следователи установили, что он якобы находится на территории России. Польский суд заочно арестовал подозреваемого, и выдал европейский ордер на его арест.Польские журналисты поинтересовались, какие доказательства указывают на то, что за поджогом рынка стоят российские спецслужбы. "Мы собрали ряд доказательств, в том числе секретного характера, а также при участии других стран. Это также доказательства из показаний подозреваемых, подтвержденные данными с мобильных телефонов", – заявил прокурор Новак.Тут стоит обратить внимание на тот факт, что Даниил Б. уже почти год находится под арестом в Литве. Там его обвиняют в "террористическом акте" – поджоге магазина IKEAв Вильнюсе 8 мая 2024 года (конечно же, "по заказу российских спецслужб"). Как раз 12 мая парню продлили срок содержания под стражей на очередные два месяца, то есть литовские и польские силовики могут получить от него любые показания. При этом ни в Варшаве, ни в Вильнюсе так и не объяснили, зачем молодой украинец в середине марта прошлого года выехал из Польши именно в Литву, где он якобы совершил поджог.Несмотря на то, что дело явно шито белыми нитками, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сразу же объявил о закрытии консульства Российской Федерации в Кракове. Как подчеркнул министр, решение принято "в связи с наличием доказательств того, что российские спецслужбы совершили отвратительный акт диверсии против торгового центра на улице Марывильской".После этого пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский сообщил, что российская сторона проинформирована об отзыве согласия на деятельность консульства в Кракове, согласие отзывается в форме дипломатической ноты, а представитель российской стороны приглашен в министерство. Правда, прибыл туда не посол РФ, а его заместитель – советник-посланник Андрей Ордаш.Российский дипломат сообщил СМИ, что встретился с заместителем директора Восточного департамента министерства Анной Костшевой-Мишталь, и получил ноту о том, что МИД Польши требует закрыть российское консульство в Кракове до 30 июня. Но фактически оно прекратит работу немедленно, ведь 12 мая Польша признала персонами нон грата всех трёх российских дипломатов из генконсульства в Кракове. Там останется лишь четверо сотрудников из числа административно-технического персонала."Обвинения в наш адрес абсурдны и беспочвенны, это лишь предлог для закрытия консульства", – отметил Андрей Ордаш. На вопрос, означает ли это, что будет принято аналогичное решение в отношении одного из польских консульств в России, он ответил, что хотя на данный момент он не может раскрыть эту информацию, но "вероятно, так и будет". "Это выбор польской стороны. Наши отношения не самые лучшие, и польская сторона решила их еще больше ухудшить, это не наше решение", – добавил он.В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "адекватный ответ на эти неадекватные шаги скоро последует". Она отметила, что "Варшава сознательно разрушает отношения с Россией" и действует "против интересов граждан".В конце ноября прошлого года Польша закрыла генконсульство РФ в Познани. В тот раз Варшава тоже заявила о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб, но никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.После решения закрыть генконсульство РФ в Кракове в Польше останется только одно российское генконсульство – в Гданьске, и консульский отдел посольства в Варшаве. В России сейчас работают польские консульства в Москве, Иркутске и Калининграде. Последний город в Варшаве ныне официально называют "Крулевец" (пол. Królewiec) – этакая мягкая форма претензий на Калининградскую область.Напомню, что в октябре 2019 года американский неоконсервативный "мозговой центр" Jamestown Foundation опубликовал доклад "Как защитить страны Прибалтики". Несмотря на заголовок, фактически в нём шла речь о полномасштабной наступательной операции войск НАТО против России и Белоруссии. Авторы акцентировали внимание на том, что "в первую очередь, нужно решить вопрос с Калининградом", причём регион, согласно планам вашингтонских стратегов, должны оккупировать американские и польские войска.Как заявил в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский, обвинения со стороны Варшавы звучат несерьёзно и нелогично. "Ладно, представим себе, что РФ занимается диверсиями и саботажем. Извините – поджигая рынки с женскими и мужскими трусами, потому что именно ими торговали на Марывильскей вьетнамцы, украинцы и поляки? Этот торговый центр не имел никакого стратегического, экономического и любого другого значения. Поэтому я отношусь к заявлениям господина министра Сикорского, скажем так, с определённой осторожностью", – отметил он.При этом Вишнёвский иронично отнёсся к утверждениям о том, что поджог рынка на Марывильской является "Гливице Дональда Туска" (1 сентября 1939 года в ныне польском городе Гливице гитлеровцы осуществили вооружённую провокацию, которая стала поводом для нападения Германии на Польшу)."Назвать эту ситуацию "Гливице Туска" – явное преувеличение. Разве что сказать "какой Туск – такой и Гливице", потому что пожар на рынке с трусами точно не вызовет войну. С другой стороны, сейчас всего можно ожидать, ведь польское правительство явно настроено на конфликт с Россией, да и Сикорский говорил, что есть ещё одно российское консульство, которое можно закрыть. Очевидно, что можно закрыть и консульство, и посольство, и если Польша хочет идти этим путём – милости просим. Но приличный и серьёзный политик, делая разные вещи, должен понимать последствия своих действий, – а в этом случае последствия для Польши могут быть плачевными", – заявил польский журналист.Отвечая на вопрос о вероятности разрыва дипломатических отношений между Польшей и Россией, Мачей Вишнёвский сказал, что это полностью зависит от Варшавы. "Россия ни секунды не давала понять, что хотела бы разрыва дипотношений с Польшей, поскольку РФ – серьёзное государство, понимающее, что такой разрыв является актом, который потом сложно исправить. Тогда как со стороны Польши я многократно слышал призывы к подобному разрыву, и даже обещания это сделать. Потому развитие ситуации будет своеобразным тестом для польского политикума в целом и для властей в частности", – отметил он.По мнению польского журналиста, если Варшава будет идти в направлении разрыва дипотношений с Москвой, то Польша окончательно войдёт в список стран, которые однозначно находятся на враждебной России стороне, и Россия сделает из этого определённые выводы."Я лично надеюсь – это не расчёт, а именно надежда, – что дипломатические отношения между нашими странами не будут разорваны, и что в МИД Польши найдётся серьёзный человек, который отговорит от подобных действий", – резюмировал Мачей Вишнёвский.Подробнее о новом раунде российско-польского конфликта - в статье "Польша высылает трёх российских дипломатов, Россия готовит ответ"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

польша, россия, варшава, дмитрий вишневский, камил новак, сикорский, мид, нато, украина.ру, эксклюзив