https://ukraina.ru/20250514/kakoy-tusk-takoy-i-glivitse-varshava-sdelala-ocherednoy-shag-k-razryvu-diplomaticheskikh-otnosheniy-s-1063107731.html
Какой Туск, такой и Гливице. Варшава сделала очередной шаг к разрыву дипломатических отношений с Москвой
Какой Туск, такой и Гливице. Варшава сделала очередной шаг к разрыву дипломатических отношений с Москвой - 14.05.2025 Украина.ру
Какой Туск, такой и Гливице. Варшава сделала очередной шаг к разрыву дипломатических отношений с Москвой
В Польше напали на российских дипломатов в ходе возложения венков 9 мая, обвинили Москву в поджоге рынка в Варшаве, и на этом основании закрыли консульство РФ в Кракове. На очереди разрыв дипотношений?
2025-05-14T05:00
2025-05-14T05:00
2025-05-14T05:00
польша
россия
варшава
дмитрий вишневский
камил новак
сикорский
мид
нато
украина.ру
эксклюзив
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061596191_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_7e0dec1fbf9ad5099155cc83f6185fe8.jpg
Последние дни в Польше отмечены целым рядом публичных антироссийских акций. Всё началось в День Победы, когда посол России в Польше Сергей Андреев, а также другие российские и белорусские дипломаты прибыли на мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве, чтобы возложить венки к их могилам. Но колонну атаковали проукраинские хулиганы, при этом полиция защищала не дипломатов, а нападавших.Незадолго до церемонии некий литовский скульптор при участии граждан Украины, живущих в Польше, установил на воинском кладбище оскорбительную инсталляцию. Когда же дипломаты прибыл на место, хулиганы стали выкрикивать оскорбления и пытались помешать церемонии, а возле центрального памятника несколько украинцев улеглись на бетонные плиты, накрывшись грязными простынями.Несмотря на это, посол России и другие дипломаты смогли добраться до памятника при поддержке местных пророссийских активистов, в частности, из партии "Фронт". Они оградили дипломатов кольцом, помешав хулиганам устраивать провокации. Полиция же никак не реагировала на происходящее, явно рассчитывая, что кто-то из возлагавших венки людей случайно наступит на бросавшихся им под ноги хулиганов.Как отметил в комментарии изданию Myśl Polska принимавший в церемонии возложения венков польский активист Анджей Лукавский, произошедшее на воинском кладбище "выходит за рамки человеческого понимания, и эта скандальная постановка не имеет никакого отношения к похороненным солдатам и христианским традициям".Но это оказалось только началом очередного витка антироссийской кампании. Вечером в воскресенье, 11 мая, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что за поджогом вещевого рынка в Варшаве на улице Марывильской, 44 стоят российские спецслужбы."Мы уже точно знаем, что крупный пожар на Марывильской стал результатом поджога, заказанного российскими спецслужбами. Действия координировал человек, находящийся в России. Часть виновных уже задержана, остальные установлены и находятся в розыске. Мы поймаем их всех", – написал Туск на платформе X*.На этой же платформе министр внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк и министр юстиции, генпрокурор Польши Адам Боднар опубликовали совместное заявление с аналогичными утверждениями. "Мы обладаем глубокими знаниями о порядке и ходе поджога, а также о том, как он был задокументирован преступниками", – заявили два министра, ссылаясь на "интенсивное расследование", к которому были привлечены и литовские спецслужбы.Однако на следующий день, 12 мая, официальный представитель Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак сообщил, что собранные по делу доказательства позволили предъявить обвинения лишь двум гражданам Украины, которые якобы сотрудничали с лицами, совершившими поджог. "На данном этапе уголовного производства обвинения лицам, непосредственно ответственным за поджог, не предъявлены", – сказал Новак. При этом прокурор признал, что следователи всё ещё ждут заключения о причине пожара, которое должно быть получено только в июне.Одним из подозреваемых является 19-летний Даниил Б., который, по версии слдествия, в соответствии с заказом, полученным 11 мая 2024 года от находящегося в России Александра В., отправился к рынку по адресу Марывильская, 44, чтобы зафиксировать пожар и действия спасательных служб. "В заказе было указано конкретное время в ночь на 12 мая 2024 года, когда должен был вспыхнуть пожар. Александр В. поручил Даниилу Б. прислать ему записанное видео с целью задокументировать выполнение задания и опубликовать его на российских пропагандистских сайтах. Даниил Б. полностью выполнил поставленную перед ним задачу", – заявил прокурор.По его словам, 29 апреля этого года Даниилу Б. было предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе террористического характера и совершении диверсий в интересах иностранной разведки. Обвинения подготовлены и против Александра В., однако ему они не были предъявлены – следователи установили, что он якобы находится на территории России. Польский суд заочно арестовал подозреваемого, и выдал европейский ордер на его арест.Польские журналисты поинтересовались, какие доказательства указывают на то, что за поджогом рынка стоят российские спецслужбы. "Мы собрали ряд доказательств, в том числе секретного характера, а также при участии других стран. Это также доказательства из показаний подозреваемых, подтвержденные данными с мобильных телефонов", – заявил прокурор Новак.Тут стоит обратить внимание на тот факт, что Даниил Б. уже почти год находится под арестом в Литве. Там его обвиняют в "террористическом акте" – поджоге магазина IKEAв Вильнюсе 8 мая 2024 года (конечно же, "по заказу российских спецслужб"). Как раз 12 мая парню продлили срок содержания под стражей на очередные два месяца, то есть литовские и польские силовики могут получить от него любые показания. При этом ни в Варшаве, ни в Вильнюсе так и не объяснили, зачем молодой украинец в середине марта прошлого года выехал из Польши именно в Литву, где он якобы совершил поджог.Несмотря на то, что дело явно шито белыми нитками, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сразу же объявил о закрытии консульства Российской Федерации в Кракове. Как подчеркнул министр, решение принято "в связи с наличием доказательств того, что российские спецслужбы совершили отвратительный акт диверсии против торгового центра на улице Марывильской".После этого пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский сообщил, что российская сторона проинформирована об отзыве согласия на деятельность консульства в Кракове, согласие отзывается в форме дипломатической ноты, а представитель российской стороны приглашен в министерство. Правда, прибыл туда не посол РФ, а его заместитель – советник-посланник Андрей Ордаш.Российский дипломат сообщил СМИ, что встретился с заместителем директора Восточного департамента министерства Анной Костшевой-Мишталь, и получил ноту о том, что МИД Польши требует закрыть российское консульство в Кракове до 30 июня. Но фактически оно прекратит работу немедленно, ведь 12 мая Польша признала персонами нон грата всех трёх российских дипломатов из генконсульства в Кракове. Там останется лишь четверо сотрудников из числа административно-технического персонала."Обвинения в наш адрес абсурдны и беспочвенны, это лишь предлог для закрытия консульства", – отметил Андрей Ордаш. На вопрос, означает ли это, что будет принято аналогичное решение в отношении одного из польских консульств в России, он ответил, что хотя на данный момент он не может раскрыть эту информацию, но "вероятно, так и будет". "Это выбор польской стороны. Наши отношения не самые лучшие, и польская сторона решила их еще больше ухудшить, это не наше решение", – добавил он.В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "адекватный ответ на эти неадекватные шаги скоро последует". Она отметила, что "Варшава сознательно разрушает отношения с Россией" и действует "против интересов граждан".В конце ноября прошлого года Польша закрыла генконсульство РФ в Познани. В тот раз Варшава тоже заявила о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб, но никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.После решения закрыть генконсульство РФ в Кракове в Польше останется только одно российское генконсульство – в Гданьске, и консульский отдел посольства в Варшаве. В России сейчас работают польские консульства в Москве, Иркутске и Калининграде. Последний город в Варшаве ныне официально называют "Крулевец" (пол. Królewiec) – этакая мягкая форма претензий на Калининградскую область.Напомню, что в октябре 2019 года американский неоконсервативный "мозговой центр" Jamestown Foundation опубликовал доклад "Как защитить страны Прибалтики". Несмотря на заголовок, фактически в нём шла речь о полномасштабной наступательной операции войск НАТО против России и Белоруссии. Авторы акцентировали внимание на том, что "в первую очередь, нужно решить вопрос с Калининградом", причём регион, согласно планам вашингтонских стратегов, должны оккупировать американские и польские войска.Как заявил в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский, обвинения со стороны Варшавы звучат несерьёзно и нелогично. "Ладно, представим себе, что РФ занимается диверсиями и саботажем. Извините – поджигая рынки с женскими и мужскими трусами, потому что именно ими торговали на Марывильскей вьетнамцы, украинцы и поляки? Этот торговый центр не имел никакого стратегического, экономического и любого другого значения. Поэтому я отношусь к заявлениям господина министра Сикорского, скажем так, с определённой осторожностью", – отметил он.При этом Вишнёвский иронично отнёсся к утверждениям о том, что поджог рынка на Марывильской является "Гливице Дональда Туска" (1 сентября 1939 года в ныне польском городе Гливице гитлеровцы осуществили вооружённую провокацию, которая стала поводом для нападения Германии на Польшу)."Назвать эту ситуацию "Гливице Туска" – явное преувеличение. Разве что сказать "какой Туск – такой и Гливице", потому что пожар на рынке с трусами точно не вызовет войну. С другой стороны, сейчас всего можно ожидать, ведь польское правительство явно настроено на конфликт с Россией, да и Сикорский говорил, что есть ещё одно российское консульство, которое можно закрыть. Очевидно, что можно закрыть и консульство, и посольство, и если Польша хочет идти этим путём – милости просим. Но приличный и серьёзный политик, делая разные вещи, должен понимать последствия своих действий, – а в этом случае последствия для Польши могут быть плачевными", – заявил польский журналист.Отвечая на вопрос о вероятности разрыва дипломатических отношений между Польшей и Россией, Мачей Вишнёвский сказал, что это полностью зависит от Варшавы. "Россия ни секунды не давала понять, что хотела бы разрыва дипотношений с Польшей, поскольку РФ – серьёзное государство, понимающее, что такой разрыв является актом, который потом сложно исправить. Тогда как со стороны Польши я многократно слышал призывы к подобному разрыву, и даже обещания это сделать. Потому развитие ситуации будет своеобразным тестом для польского политикума в целом и для властей в частности", – отметил он.По мнению польского журналиста, если Варшава будет идти в направлении разрыва дипотношений с Москвой, то Польша окончательно войдёт в список стран, которые однозначно находятся на враждебной России стороне, и Россия сделает из этого определённые выводы."Я лично надеюсь – это не расчёт, а именно надежда, – что дипломатические отношения между нашими странами не будут разорваны, и что в МИД Польши найдётся серьёзный человек, который отговорит от подобных действий", – резюмировал Мачей Вишнёвский.Подробнее о новом раунде российско-польского конфликта - в статье "Польша высылает трёх российских дипломатов, Россия готовит ответ"
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польша, россия, варшава, дмитрий вишневский, камил новак, сикорский, мид, нато, украина.ру, эксклюзив
Последние дни в Польше отмечены целым рядом публичных антироссийских акций. Всё началось в День Победы, когда посол России в Польше Сергей Андреев, а также другие российские и белорусские дипломаты прибыли на мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве, чтобы возложить венки к их могилам. Но колонну атаковали проукраинские хулиганы, при этом полиция защищала не дипломатов, а нападавших.
Незадолго до церемонии некий литовский скульптор при участии граждан Украины
, живущих в Польше, установил на воинском кладбище оскорбительную инсталляцию. Когда же дипломаты прибыл на место, хулиганы стали выкрикивать оскорбления и пытались помешать церемонии, а возле центрального памятника несколько украинцев улеглись на бетонные плиты, накрывшись грязными простынями.
Несмотря на это, посол России и другие дипломаты смогли добраться до памятника при поддержке местных пророссийских активистов, в частности, из партии "Фронт". Они оградили дипломатов кольцом, помешав хулиганам устраивать провокации. Полиция же никак не реагировала на происходящее, явно рассчитывая, что кто-то из возлагавших венки людей случайно наступит на бросавшихся им под ноги хулиганов.
Как отметил в комментарии изданию Myśl Polska принимавший в церемонии возложения венков польский активист Анджей Лукавский, произошедшее на воинском кладбище "выходит за рамки человеческого понимания, и эта скандальная постановка не имеет никакого отношения к похороненным солдатам и христианским традициям".
Но это оказалось только началом очередного витка антироссийской кампании. Вечером в воскресенье, 11 мая, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что за поджогом вещевого рынка в Варшаве на улице Марывильской, 44 стоят российские спецслужбы.
"Мы уже точно знаем, что крупный пожар на Марывильской стал результатом поджога, заказанного российскими спецслужбами. Действия координировал человек, находящийся в России. Часть виновных уже задержана, остальные установлены и находятся в розыске. Мы поймаем их всех", – написал Туск на платформе X*.
На этой же платформе министр внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк
и министр юстиции, генпрокурор Польши Адам Боднар опубликовали совместное заявление с аналогичными утверждениями. "Мы обладаем глубокими знаниями о порядке и ходе поджога, а также о том, как он был задокументирован преступниками", – заявили два министра, ссылаясь на "интенсивное расследование", к которому были привлечены и литовские спецслужбы.
Однако на следующий день, 12 мая, официальный представитель Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак
сообщил, что собранные по делу доказательства позволили предъявить обвинения лишь двум гражданам Украины, которые якобы сотрудничали с лицами, совершившими поджог. "На данном этапе уголовного производства обвинения лицам, непосредственно ответственным за поджог, не предъявлены", – сказал Новак. При этом прокурор признал, что следователи всё ещё ждут заключения о причине пожара, которое должно быть получено только в июне.
Одним из подозреваемых является 19-летний Даниил Б., который, по версии слдествия, в соответствии с заказом, полученным 11 мая 2024 года от находящегося в России Александра В., отправился к рынку по адресу Марывильская, 44, чтобы зафиксировать пожар и действия спасательных служб. "В заказе было указано конкретное время в ночь на 12 мая 2024 года, когда должен был вспыхнуть пожар. Александр В. поручил Даниилу Б. прислать ему записанное видео с целью задокументировать выполнение задания и опубликовать его на российских пропагандистских сайтах. Даниил Б. полностью выполнил поставленную перед ним задачу", – заявил прокурор.
По его словам, 29 апреля этого года Даниилу Б. было предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе террористического характера и совершении диверсий в интересах иностранной разведки. Обвинения подготовлены и против Александра В., однако ему они не были предъявлены – следователи установили, что он якобы находится на территории России. Польский суд заочно арестовал подозреваемого, и выдал европейский ордер на его арест.
Польские журналисты поинтересовались, какие доказательства указывают на то, что за поджогом рынка стоят российские спецслужбы. "Мы собрали ряд доказательств, в том числе секретного характера, а также при участии других стран. Это также доказательства из показаний подозреваемых, подтвержденные данными с мобильных телефонов", – заявил прокурор Новак.
Тут стоит обратить внимание на тот факт, что Даниил Б. уже почти год находится под арестом в Литве
. Там его обвиняют в "террористическом акте" – поджоге магазина IKEAв Вильнюсе
8 мая 2024 года (конечно же, "по заказу российских спецслужб"). Как раз 12 мая парню продлили срок содержания под стражей на очередные два месяца, то есть литовские и польские силовики могут получить от него любые показания. При этом ни в Варшаве, ни в Вильнюсе так и не объяснили, зачем молодой украинец в середине марта прошлого года выехал из Польши именно в Литву, где он якобы совершил поджог.
Несмотря на то, что дело явно шито белыми нитками, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
сразу же объявил о закрытии консульства Российской Федерации в Кракове. Как подчеркнул министр, решение принято "в связи с наличием доказательств того, что российские спецслужбы совершили отвратительный акт диверсии против торгового центра на улице Марывильской".
После этого пресс-секретарь МИД
Польши Павел Вроньский сообщил, что российская сторона проинформирована об отзыве согласия на деятельность консульства в Кракове, согласие отзывается в форме дипломатической ноты, а представитель российской стороны приглашен в министерство. Правда, прибыл туда не посол РФ, а его заместитель – советник-посланник Андрей Ордаш.
Российский дипломат сообщил СМИ, что встретился с заместителем директора Восточного департамента министерства Анной Костшевой-Мишталь, и получил ноту о том, что МИД Польши требует закрыть российское консульство в Кракове до 30 июня. Но фактически оно прекратит работу немедленно, ведь 12 мая Польша признала персонами нон грата всех трёх российских дипломатов из генконсульства в Кракове. Там останется лишь четверо сотрудников из числа административно-технического персонала.
"Обвинения в наш адрес абсурдны и беспочвенны, это лишь предлог для закрытия консульства", – отметил Андрей Ордаш. На вопрос, означает ли это, что будет принято аналогичное решение в отношении одного из польских консульств в России, он ответил, что хотя на данный момент он не может раскрыть эту информацию, но "вероятно, так и будет". "Это выбор польской стороны. Наши отношения не самые лучшие, и польская сторона решила их еще больше ухудшить, это не наше решение", – добавил он.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что "адекватный ответ на эти неадекватные шаги скоро последует". Она отметила, что "Варшава сознательно разрушает отношения с Россией" и действует "против интересов граждан".
В конце ноября прошлого года Польша закрыла генконсульство РФ в Познани. В тот раз Варшава тоже заявила о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб, но никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге
.
После решения закрыть генконсульство РФ в Кракове в Польше останется только одно российское генконсульство – в Гданьске, и консульский отдел посольства в Варшаве. В России сейчас работают польские консульства в Москве, Иркутске и Калининграде
. Последний город в Варшаве ныне официально называют "Крулевец" (пол. Królewiec) – этакая мягкая форма претензий на Калининградскую область
.
Напомню
, что в октябре 2019 года американский неоконсервативный "мозговой центр" Jamestown Foundation опубликовал доклад "Как защитить страны Прибалтики". Несмотря на заголовок, фактически в нём шла речь о полномасштабной наступательной операции войск НАТО
против России и Белоруссии
. Авторы акцентировали внимание на том, что "в первую очередь, нужно решить вопрос с Калининградом", причём регион, согласно планам вашингтонских стратегов, должны оккупировать американские и польские войска.
Как заявил в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру
главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский
, обвинения со стороны Варшавы звучат несерьёзно и нелогично. "Ладно, представим себе, что РФ занимается диверсиями и саботажем. Извините – поджигая рынки с женскими и мужскими трусами, потому что именно ими торговали на Марывильскей вьетнамцы, украинцы и поляки? Этот торговый центр не имел никакого стратегического, экономического и любого другого значения. Поэтому я отношусь к заявлениям господина министра Сикорского, скажем так, с определённой осторожностью", – отметил он.
При этом Вишнёвский иронично отнёсся к утверждениям о том, что поджог рынка на Марывильской является "Гливице Дональда Туска" (1 сентября 1939 года в ныне польском городе Гливице гитлеровцы осуществили вооружённую провокацию, которая стала поводом для нападения Германии
на Польшу).
"Назвать эту ситуацию "Гливице Туска" – явное преувеличение. Разве что сказать "какой Туск – такой и Гливице", потому что пожар на рынке с трусами точно не вызовет войну. С другой стороны, сейчас всего можно ожидать, ведь польское правительство явно настроено на конфликт с Россией, да и Сикорский говорил, что есть ещё одно российское консульство, которое можно закрыть. Очевидно, что можно закрыть и консульство, и посольство, и если Польша хочет идти этим путём – милости просим. Но приличный и серьёзный политик, делая разные вещи, должен понимать последствия своих действий, – а в этом случае последствия для Польши могут быть плачевными", – заявил польский журналист.
Отвечая на вопрос о вероятности разрыва дипломатических отношений между Польшей и Россией, Мачей Вишнёвский сказал, что это полностью зависит от Варшавы. "Россия ни секунды не давала понять, что хотела бы разрыва дипотношений с Польшей, поскольку РФ – серьёзное государство, понимающее, что такой разрыв является актом, который потом сложно исправить. Тогда как со стороны Польши я многократно слышал призывы к подобному разрыву, и даже обещания это сделать. Потому развитие ситуации будет своеобразным тестом для польского политикума в целом и для властей в частности", – отметил он.
По мнению польского журналиста, если Варшава будет идти в направлении разрыва дипотношений с Москвой, то Польша окончательно войдёт в список стран, которые однозначно находятся на враждебной России стороне, и Россия сделает из этого определённые выводы.
"Я лично надеюсь – это не расчёт, а именно надежда, – что дипломатические отношения между нашими странами не будут разорваны, и что в МИД Польши найдётся серьёзный человек, который отговорит от подобных действий", – резюмировал Мачей Вишнёвский.
Подробнее о новом раунде российско-польского конфликта - в статье "Польша высылает трёх российских дипломатов, Россия готовит ответ"