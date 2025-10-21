https://ukraina.ru/20251021/rusofobiya---posledniy-dovod-korolya-kak-velikobritaniya-i-nato-gotovyatsya-voevat-s-rossiey-1070425590.html

Русофобия - последний довод короля: как Великобритания и НАТО готовятся воевать с Россией

Русофобия - последний довод короля: как Великобритания и НАТО готовятся воевать с Россией

Страны Европы совместно с НАТО продолжают держать в уме возможность военного столкновения с Россией. Подготовка Запада к войне наращивает обороты

Новости, свидетельствующие о росте милитаристских настроений среди европейских элит, приходят в последнее время регулярно. Следует остановиться на двух из них – заявлении главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина и реплике министра обороны Великобритании Джона Хили про готовность развернуть британские вооруженные силы на Украине.Последнее средствоКратное наращивание объемов выпуска продукции ВПК, регулярная отработка мобилизационных мероприятий, а также "зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы" - таковы нынешние реалии в европейских странах Североатлантического альянса, рассказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Узбекистане.По словам главы СВР, руководство этих стран при этом не знает, где взять необходимое количество соответствующим образом подготовленных людей.Европа после Второй мировой войны привыкла к тому, что ее безопасность обеспечивается за счет оккупации США, но этот порядок меняется, европейские лидеры пребывают в растерянности и не знают, как адаптироваться к новым условиям.Долгосрочных планов по поддержанию безопасности на континенте у Европы нет, констатировал Нарышкин."Единственное средство, которое готовы предложить европейским нациям вскормленные структурами Александра Сороса "макроны" и "мерцы", не говоря уже о всяких "каллас", — это русофобия и ускоренное наращивание европейского военного потенциала с прицелом на масштабный вооруженный конфликт с Россией", - полагает он.Заявление главы российской внешней разведки можно дополнить инсайдами западных СМИ, которые продолжают обсуждать недавний разговор Владимира Путина и Дональда Трампа и их решение встретиться в ближайшее время в Будапеште."Тот факт, что американский и российский президенты теперь хотят встретиться в государстве ЕС, является пощечиной для европейцев", - пишет швейцарская газета NZZ.Отмечается, что на карту сейчас поставлено будущее архитектуры европейской безопасности, но обсуждать это будут Россия и США, в то время как сама Европа, а также Украина от переговорного процесса отодвинуты.В этой связи становится понятным то, о чем говорит Нарышкин – европейские поджигатели войны не хотят сдавать позиций и рассматривают силовой сценарий своего возращения в повестку дня.Уже выделили миллионыНе то, чтобы сами европейцы этого скрывали. Более того, после анонса встречи Путина и Трампа у Владимира Зеленского сужается пространство для маневра, поэтому все дороги для него сейчас ведут в Европу. Во второй половине недели ожидается, что он может принять участие саммите ЕС в Брюсселе, а затем перебраться в Лондон, где пройдет встреча "коалиции желающих".После отказа в "Томагавках" и неопределенности по остальному оружию от США, именно Европа сохраняется как основной поток подпитки киевского режима для продолжения войны.Британцы, например, по-прежнему хотят разместить свои войска на Украине, но лишь после установления там мира."Если президент США Дональд Трамп сможет достичь мирного соглашения, то мы будем готовы обеспечить мир на долгосрочной основе, что потребует от нас инвестиций и подготовки к развертыванию сил. [Премьер Великобритании] Кир Стармер заявлял, что готов направить британские войска на Украину", - рассказал глава Минобороны страны Хили на ежегодной лекции лорда-мэра по вопросам обороны и безопасности в ответ на вопрос о том, готов ли Лондон направить войска на Украину в случае достижения урегулирования конфликта в ходе возможного саммита Путина и Трампа в Будапеште.По его словам, размещение контингента обойдется Британии в более 100 млн фунтов, то есть в 134 млн долларов. Из этой суммы, продолжил министр, уже выделены "миллионы".Оговорка, что европейские армии могут появиться на Украине только после мирного урегулирования, служит фиговым листком, который призван прикрыть всю опасность ситуации, ведь даже при таком сценарии появление войск НАТО на украинской земле будет означать крайне высокую степень вероятности столкновения их с Россией.На Западе этого не могут не понимать, поэтому можно констатировать, что страны Европы сознательно готовы пойти на такое обострение. Зависимость их от Соединенных Штатов по-прежнему велика, поэтому европейцы будут либо и дальше работать на изменение позиции Вашингтона, либо будут выжидать и тянуть до следующих американских выборов с надеждой на успех антитрамповских сил.А пока Европа продолжает прикладывать все усилия, чтобы навредить России. В этом ряду: укрывательство террористов (взрывы "Северных потоков"), угрозы грабительским образом поделить замороженные российские активы и т.д.Не исключено, что провокаций или диверсий можно ждать и в дни встречи Путина и Трампа в Будапеште, в конце концов, для этого в распоряжении Киева есть сравнительно многочисленная украинская диаспора в Венгрии.Стоит ожидать и прочих агрессивных шагов. Вот, например, что сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский: "Мы не можем гарантировать, что суд не прикажет правительству задержать самолет с Путиным, чтобы доставить подозреваемого в Международный уголовный суд".Поражает наглость, с какой польский министр угрожает ли лидеру страны, которая обладает ядерным оружием.Для Москвы, впрочем, во всех этих заявлениях нет ничего нового. Глава МИД РФ Сергей Лавров 21 октября лишний раз подчеркнул, что ни на какое перемирие Москва не пойдет, пока не будут решены первопричины конфликта на Украине. Он отметил, что прекращение огня сейчас оставило бы огромную часть Украины под властью нацистов.О том, как Лондон пытается "отменить" лучшего вратаря мира из-за своей русофобии - в материале издания Украина.ру Британия против Льва Яшина. Запад снова использует спорт для войны.

