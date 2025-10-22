https://ukraina.ru/20251022/ukraina--ubytochnyy-proekt-ekspert-o-prichine-otkaza-ssha-ot-tomagavkov-dlya-kieva-1070377160.html
"Украина — убыточный проект": эксперт о причине отказа США от "Томагавков" для Киева
"Украина — убыточный проект": эксперт о причине отказа США от "Томагавков" для Киева
Отказ США от поставок "Томагавков" Украине связан с более важными переговорами между Москвой и Вашингтоном, при этом Украина рассматривается как экономически невыгодный актив. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2025-10-22T04:15
"[Президент России] Владимир Путин с [президентом США] Дональдом Трампом на одном уровне. Пока это так. Их разговоры — это не "ку – присели – поклонились". Это то, о чем они говорят уже полгода", — отметила Маркосян.Эксперт подчеркнула самостоятельность российской позиции: "Россия своих задач по безопасности с повестки дня не снимает и никакой помощи от Америки не ждет. Решения приняты, задачи определены, а методы их реализации — тема переговоров".По ее мнению, проблема поставок "Томагавков" — это тема, касающаяся территории не Украины, а территории возможностей в реализации совместных проектов и их масштабности. "Выбор очевиден — вкладывать деньги в убытки или в прибыли. Украина — убыточный проект", — резюмировала Елена Маркосян.Полный текст материала Анны Черкасовой Елена "Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом" на сайте Украина.ру.Поменяет ли Трамп свое решение по "Томагавкам" и в каком настроении Зеленский возвращался из Вашингтона — в материале Дениса Рудомётова "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.
