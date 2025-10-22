https://ukraina.ru/20251022/ukraina--ubytochnyy-proekt-ekspert-o-prichine-otkaza-ssha-ot-tomagavkov-dlya-kieva-1070377160.html

"Украина — убыточный проект": эксперт о причине отказа США от "Томагавков" для Киева

"Украина — убыточный проект": эксперт о причине отказа США от "Томагавков" для Киева - 22.10.2025 Украина.ру

"Украина — убыточный проект": эксперт о причине отказа США от "Томагавков" для Киева

Отказ США от поставок "Томагавков" Украине связан с более важными переговорами между Москвой и Вашингтоном, при этом Украина рассматривается как экономически невыгодный актив. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2025-10-22T04:15

2025-10-22T04:15

2025-10-22T04:15

новости

украина

сша

вашингтон

дональд трамп

елена маркосян

владимир зеленский

украина.ру

"томагавк"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/14/1070375122_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_669365ebdff02af8d006f13e2a01a335.jpg

"[Президент России] Владимир Путин с [президентом США] Дональдом Трампом на одном уровне. Пока это так. Их разговоры — это не "ку – присели – поклонились". Это то, о чем они говорят уже полгода", — отметила Маркосян.Эксперт подчеркнула самостоятельность российской позиции: "Россия своих задач по безопасности с повестки дня не снимает и никакой помощи от Америки не ждет. Решения приняты, задачи определены, а методы их реализации — тема переговоров".По ее мнению, проблема поставок "Томагавков" — это тема, касающаяся территории не Украины, а территории возможностей в реализации совместных проектов и их масштабности. "Выбор очевиден — вкладывать деньги в убытки или в прибыли. Украина — убыточный проект", — резюмировала Елена Маркосян.Полный текст материала Анны Черкасовой Елена "Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом" на сайте Украина.ру.Поменяет ли Трамп свое решение по "Томагавкам" и в каком настроении Зеленский возвращался из Вашингтона — в материале Дениса Рудомётова "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251020/kiselev-o-tom-pochemu-dlya-zelenskogo-proiskhodyaschee-mezhdu-rf-i-ssha--suschaya-tragediya-1070372911.html

украина

сша

вашингтон

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, вашингтон, дональд трамп, елена маркосян, владимир зеленский, украина.ру, "томагавк", россия, переговоры, переговоры по украине 2025, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, ракеты