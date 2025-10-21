https://ukraina.ru/20251021/zapadnaya-evropa-pytaetsya-torpedirovat--sammit-putina-i-trampa---deputat-1070433102.html

Западная Европа пытается торпедировать саммит Путина и Трампа - депутат

Западноевропейские лидеры стараются сорвать переговоры президентов России и США в Венгрии. Об этом "Ленте.ру" заявил депутат российского парламента Алексей Чепа.

Депутат Государственной Думы увидел угрозу в заявлении главы МИД Польши: Радослав Сикорский заявлял, что официальная Варшава не гарантирует пролёт борта президента России в своём воздушном пространстве.Глава МИД Польши в интервью радиостанции Radio Rodzina заявил, что самолет российского лидера могут принудительно посадить, если он окажется в польском воздушном пространстве. Также Сикорский негативно высказался о политике руководства Венгрии, пригласившего президентов России и США обсудить урегулирование конфликта на Украине.Чепа считает, что "начинают претворяться" в жизнь предложения Франции, Британии и ФРГ "о торпедировании саммита в Будапеште". "Следует ожидать и усиления конфронтации на фронтах, террористических актов", — сказал Чепа. Ранее власти Литвы отказались пропускать самолет президента России в Будапешт. В свою очереедь портал Airlive со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство указал, что самолет президента России направится в Будапешт через Турцию и Сербию. Сообщалось, что маршрут общей протяженностью пять тысяч километров был проложен таким образом, чтобы обойти страны Евросоюза через нейтральное воздушное пространство Черного моря, Турции, Средиземного и Адриатического морей. Кроме того, самолет президента Ил-96-300ПУ будет пролетать над Боснией и Герцеговиной и Сербией.Ранее в новостях: Сикорский попытался напугать Путина арестом Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Туманные гарантии Запада, провалы ВСУ, жесткая правда Трампа. Хроника событий на 13:00 21 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

новости, польша, европа, венгрия, владимир путин, дональд трамп, мид, госдума, международный уголовный суд (мус), россия, будапешт, сикорский, ес, антироссийские санкции, сша, международные отношения, международная политика, международное право