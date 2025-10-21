Сикорский попытался напугать Путина арестом - 21.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251021/sikorskiy-popytalsya-napugat-putina-arestom-1070426999.html
Сикорский попытался напугать Путина арестом
Сикорский попытался напугать Путина арестом - 21.10.2025 Украина.ру
Сикорский попытался напугать Путина арестом
Глава МИД Польши Радослав Сикорский, комментируя готовящийся саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в интервью радиостанции Radio Rodzina заявил, что самолет российского лидера могут принудительно посадить, если он окажется в польском воздушном пространстве
2025-10-21T14:09
2025-10-21T14:09
новости
польша
россия
запад
владимир путин
сикорский
дональд трамп
международный уголовный суд (мус)
ес
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103308/01/1033080164_0:353:2634:1834_1920x0_80_0_0_5cc13c990d20fca9cffe6a8c1d32a75b.jpg
Он напомнил, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского лидера. Министр подчеркнул, что уважает решения МУС.Польский министр также раскритиковал венгерские власти за их политику в отношении конфликта."Тот факт, что член ЕС, все еще связанный с МУС, приглашает президента Путина, не только неприятен, но и свидетельствует о том, что Венгрия позиционирует себя не как часть Запада, а как место между Западом и Россией", — сказал он, отметив, что ранее Будапешт блокировал европейские инициативы по поддержке Киева и отказу от российской нефти.Накануне портал Airlive со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство указал, что самолет президента России направится в Будапешт через Турцию и Сербию. Сообщалось, что маршрут общей протяженностью пять тысяч километров был проложен таким образом, чтобы обойти страны Евросоюза через нейтральное воздушное пространство Черного моря, Турции, Средиземного и Адриатического морей. Кроме того, самолет президента Ил-96-300ПУ будет пролетать над Боснией и Герцеговиной и Сербией.В публикации подчеркивали, что из соображений безопасности пролет над Польшей и Румынией был исключен практически сразу.В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению "в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины". Кремль счел это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС. Путин называл МУС "малоуважаемой организацией", которая "не носит универсального характера" и "не является самостоятельной".Подробнее - в материале "Опасное решение": история с ордером на арест Путина получила продолжение на сайте Украина.ру.
польша
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103308/01/1033080164_0:73:2634:2048_1920x0_80_0_0_1e028838519808d90229280da9995eb5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, россия, запад, владимир путин, сикорский, дональд трамп, международный уголовный суд (мус), ес, мид
Новости, Польша, Россия, Запад, Владимир Путин, Сикорский, Дональд Трамп, Международный уголовный суд (МУС), ЕС, МИД

Сикорский попытался напугать Путина арестом

14:09 21.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк4-я встреча глав МИД Германии, Польши и РФ
4-я встреча глав МИД Германии, Польши и РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Глава МИД Польши Радослав Сикорский, комментируя готовящийся саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в интервью радиостанции Radio Rodzina заявил, что самолет российского лидера могут принудительно посадить, если он окажется в польском воздушном пространстве
Он напомнил, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского лидера. Министр подчеркнул, что уважает решения МУС.
"Я не могу гарантировать, что независимый польский суд не прикажет правительству сопроводить такой самолет для передачи подозреваемого суду в Гааге", — сказал он.
Польский министр также раскритиковал венгерские власти за их политику в отношении конфликта.
"Тот факт, что член ЕС, все еще связанный с МУС, приглашает президента Путина, не только неприятен, но и свидетельствует о том, что Венгрия позиционирует себя не как часть Запада, а как место между Западом и Россией", — сказал он, отметив, что ранее Будапешт блокировал европейские инициативы по поддержке Киева и отказу от российской нефти.
Накануне портал Airlive со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство указал, что самолет президента России направится в Будапешт через Турцию и Сербию. Сообщалось, что маршрут общей протяженностью пять тысяч километров был проложен таким образом, чтобы обойти страны Евросоюза через нейтральное воздушное пространство Черного моря, Турции, Средиземного и Адриатического морей. Кроме того, самолет президента Ил-96-300ПУ будет пролетать над Боснией и Герцеговиной и Сербией.
В публикации подчеркивали, что из соображений безопасности пролет над Польшей и Румынией был исключен практически сразу.
В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению "в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины". Кремль счел это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС. Путин называл МУС "малоуважаемой организацией", которая "не носит универсального характера" и "не является самостоятельной".
Подробнее - в материале "Опасное решение": история с ордером на арест Путина получила продолжение на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаРоссияЗападВладимир ПутинСикорскийДональд ТрампМеждународный уголовный суд (МУС)ЕСМИД
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:00Игорь Шишкин: Трамп пытался довести мир до грани катастрофы и сломать Россию, но ничего у него не вышло
14:57Экс-главу "Укрэнерго" заподозрили в присвоении средств госкомпании, его обыскивает ГБР
14:53Киевская хунта по-тихому списывает Херсон со счетов
14:49Пять ограблений Лувра. Как украли сокровища Бонапартов
14:39Рада назначила Бережную вице-премьером и министром культуры Украины
14:09Сикорский попытался напугать Путина арестом
13:59Разведка доложила: ВСУ не смогли проникнуть в тыл в российской форме
13:54Перед Будапештом. Чего ждать от новой встречи Путина и Трампа
13:50Россия наполнила рынок Китая, пока с ним воевали США
13:26Русофобия - последний довод короля: как Великобритания и НАТО готовятся воевать с Россией
13:22"Работа непростая": Песков о подготовке встречи Путина и Трампа
13:12ВС РФ в Купянске вышли на юго-западные окраины и приступили к зачистке микрорайона Юбилейный
13:00Туманные гарантии Запада, провалы ВСУ, жесткая правда Трампа. Хроника событий на 13:00 21 октября
12:39Верховная рада в 17-й раз одобрила продление военного положения и мобилизации
12:22Украинец задержан в Польше за вывоз взрывчатки из ЕС на Украину
12:15Боевые действия надо останавливать на линии фронта — совместное заявление Зеленского и лидеров Европы
12:0080 лет Никите Михалкову. Харьковская история Петра Петровича и Петра Петровича Кончаловских
11:59Польша не обеспечивает авиасообщение, РФ оценила ущерб от киберпреступлений. Новости 12.00
11:50Захарова рассказала о наигранной интриге вокруг встречи Лаврова и Рубио
11:39Группировка ВС РФ "Запад" штурмует Ставки близ Красного Лимана
Лента новостейМолния