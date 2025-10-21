https://ukraina.ru/20251021/sikorskiy-popytalsya-napugat-putina-arestom-1070426999.html

Сикорский попытался напугать Путина арестом

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, комментируя готовящийся саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в интервью радиостанции Radio Rodzina заявил, что самолет российского лидера могут принудительно посадить, если он окажется в польском воздушном пространстве

новости

польша

россия

запад

владимир путин

сикорский

дональд трамп

международный уголовный суд (мус)

ес

мид

Он напомнил, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского лидера. Министр подчеркнул, что уважает решения МУС.Польский министр также раскритиковал венгерские власти за их политику в отношении конфликта."Тот факт, что член ЕС, все еще связанный с МУС, приглашает президента Путина, не только неприятен, но и свидетельствует о том, что Венгрия позиционирует себя не как часть Запада, а как место между Западом и Россией", — сказал он, отметив, что ранее Будапешт блокировал европейские инициативы по поддержке Киева и отказу от российской нефти.Накануне портал Airlive со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство указал, что самолет президента России направится в Будапешт через Турцию и Сербию. Сообщалось, что маршрут общей протяженностью пять тысяч километров был проложен таким образом, чтобы обойти страны Евросоюза через нейтральное воздушное пространство Черного моря, Турции, Средиземного и Адриатического морей. Кроме того, самолет президента Ил-96-300ПУ будет пролетать над Боснией и Герцеговиной и Сербией.В публикации подчеркивали, что из соображений безопасности пролет над Польшей и Румынией был исключен практически сразу.В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению "в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины". Кремль счел это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС. Путин называл МУС "малоуважаемой организацией", которая "не носит универсального характера" и "не является самостоятельной".Подробнее - в материале "Опасное решение": история с ордером на арест Путина получила продолжение на сайте Украина.ру.

