На Украине заканчиваются людоловы: Павлив рассказал о тотальной нехватке сотрудников ТЦК - 21.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251021/na-ukraine-zakanchivayutsya-lyudolovy-pavliv-rasskazal-o-totalnoy-nekhvatke-sotrudnikov-ttsk-1070371927.html
На Украине заканчиваются людоловы: Павлив рассказал о тотальной нехватке сотрудников ТЦК
На Украине заканчиваются людоловы: Павлив рассказал о тотальной нехватке сотрудников ТЦК - 21.10.2025 Украина.ру
На Украине заканчиваются людоловы: Павлив рассказал о тотальной нехватке сотрудников ТЦК
Украина столкнулась с парадоксальной проблемой — для проведения тотальной мобилизации в стране практически не осталось кадров, которых можно было бы направить в призывные органы и структуры, занимающиеся задержанием дезертиров. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-10-21T05:50
2025-10-21T05:50
новости
украина
киев
михаил павлив
украина.ру
тцк
мобилизация на украине
мобилизация
дезертирство
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/13/1068912113_40:0:1160:630_1920x0_80_0_0_717ef4980a21c0ef76d0ac44e587f526.jpg
"На сегодняшний день страна фактически исчерпала кадровый ресурс для комплектования этих карательных структур людоловов. Свободных людей, которых можно было бы направить на службу в ТЦК или в полицию, просто не осталось", — констатирует Павлив. Аналитик раскрывает, кем именно комплектуются эти подразделения. "По сути, самые жесткие и агрессивные "ловцы" людей — это бывшие уголовники, привлечённые к работе с одобрения властей", — утверждает эксперт.По его словам, даже этот сомнительный ресурс близок к исчерпанию. "Но и этот ресурс близок к исчерпанию. Таких людей не так много, а Украина уже не располагает достаточным числом кадров, чтобы продолжать еще более тотальную охоту на мужчин по всей стране. По сути, достигнут предела по численности людоловов", — отмечает политолог. Павлив отмечает, что эта практика не нова, но сейчас стала массовой. "Ещё с 2014 года представители криминального мира активно внедрялись в территориальные батальоны. С 2022 эта практика стала массовой. Сейчас этот же криминалитет используется Киевом для насильственной мобилизации", — резюмирует автор материала.Полный текст статьи Михаила Павлива "Людоловы против дезертиров" на сайте Украина.ру.Про особенности военной терминологии и что такое "зона поражения" — в статье Геннадия Алехина: "Килл-зона": что это такое и у кого она получается лучше" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251015/pozyvnoy-kosa-u-vsu-preimuschestvo-v-reb-no-nashe-importozameschenie-slava-bogu-stalo-v-razy-luchshe--1070141609.html
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/13/1068912113_180:0:1020:630_1920x0_80_0_0_866ca51679e8e767ce88c2fb835af7a7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, михаил павлив, украина.ру, тцк, мобилизация на украине, мобилизация, дезертирство , главные новости, сво, дзен новости сво, новости сво, война, война на украине, аналитики, аналитика, аналитика событий на украине, украина аналитика, военнаяаналитика
Новости, Украина, Киев, Михаил Павлив, Украина.ру, ТЦК, мобилизация на Украине, мобилизация, дезертирство , Главные новости, СВО, дзен новости СВО, новости СВО, война, война на Украине, аналитики, Аналитика, аналитика событий на Украине, Украина аналитика, ВоеннаяАналитика

На Украине заканчиваются людоловы: Павлив рассказал о тотальной нехватке сотрудников ТЦК

05:50 21.10.2025
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкЧерниговский суд дал 5 лет тюрьмы военному, отказавшемуся служить в ТЦК
Черниговский суд дал 5 лет тюрьмы военному, отказавшемуся служить в ТЦК - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украина столкнулась с парадоксальной проблемой — для проведения тотальной мобилизации в стране практически не осталось кадров, которых можно было бы направить в призывные органы и структуры, занимающиеся задержанием дезертиров. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"На сегодняшний день страна фактически исчерпала кадровый ресурс для комплектования этих карательных структур людоловов. Свободных людей, которых можно было бы направить на службу в ТЦК или в полицию, просто не осталось", — констатирует Павлив.
Аналитик раскрывает, кем именно комплектуются эти подразделения. "По сути, самые жесткие и агрессивные "ловцы" людей — это бывшие уголовники, привлечённые к работе с одобрения властей", — утверждает эксперт.
По его словам, даже этот сомнительный ресурс близок к исчерпанию. "Но и этот ресурс близок к исчерпанию. Таких людей не так много, а Украина уже не располагает достаточным числом кадров, чтобы продолжать еще более тотальную охоту на мужчин по всей стране. По сути, достигнут предела по численности людоловов", — отмечает политолог.
Павлив отмечает, что эта практика не нова, но сейчас стала массовой. "Ещё с 2014 года представители криминального мира активно внедрялись в территориальные батальоны. С 2022 эта практика стала массовой. Сейчас этот же криминалитет используется Киевом для насильственной мобилизации", — резюмирует автор материала.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Людоловы против дезертиров" на сайте Украина.ру.
Про особенности военной терминологии и что такое "зона поражения" — в статье Геннадия Алехина: "Килл-зона": что это такое и у кого она получается лучше" на сайте Украина.ру.
Позывной Коса - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
15 октября, 17:14
Позывной "Коса": У ВСУ преимущество в РЭБ, но наше импортозамещение, слава Богу, стало в разы лучше Боец российской армии с позывным "Коса" в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему украинские РЭБы до сих пор лучше российских, и почему, подорвавшись на украинской мине, он смог сохранить ногу
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевМихаил ПавливУкраина.руТЦКмобилизация на УкраинемобилизациядезертирствоГлавные новостиСВОдзен новости СВОновости СВОвойнавойна на УкраинеаналитикиАналитикааналитика событий на УкраинеУкраина аналитикаВоеннаяАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:39Российские силы ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников, сообщило Минобороны
07:20ВС РФ ударили ракетами и бомбами по целям на Украине
07:00Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск
06:46Старые песни о выборах. Как культурный пул Зеленского шантажирует Запад
06:24Про унижение Зеленского и откровения Буданова*. Украинские эксперты об итогах визита в Вашингтон
06:10Бумеранг вернулся: как США принудили Нидерланды в "отжиму" производителя полупроводников
06:00"Ужин с придурком": эксперт о том, почему встреча Трампа и Зеленского была похожа на спектакль
05:57Энергетические войны: ЕС отказывается от российского газа, Индия наращивает закупки российской нефти
05:50На Украине заканчиваются людоловы: Павлив рассказал о тотальной нехватке сотрудников ТЦК
05:40"На растяжке": эксперт раскрыл, сколько еще выдержит Зеленский и доживет ли он до Нового года
05:30"Часто меняет свое мнение": эксперт раскрыл, почему Трамп отложил вопрос о "Томагавках" для Украины
05:10"Будет хорошим мальчиком — с ним поговорят по телефону" — эксперт о новых условиях для Зеленского
05:10160 тысяч уголовных дел о дезертирстве: политолог раскрыл реальные масштабы бегства из ВСУ
05:00"Врубить давление на полную катушку": Акопов раскрыл, что должен сделать Трамп после Будапешта
04:50Коллапс неизбежен: эксперт Павлив рассказал о скором развале линии обороны ВСУ
04:40"На шее государства — удавка, Украина вступает в процесс осознания своей ненужности" — Маркосян
04:30Михаил Павлив: Сокращение численности украинской армии идёт с опережением всех прогнозов
04:26"Множим на ноль" энергетику. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20"Обещания передать "Томагавки" не изменят позицию России" — Акопов о провале стратегии Запада
04:10Провал попыток давления на Россию: Акопов объяснил неудачную тактику Трампа по Украине
Лента новостейМолния