Украина столкнулась с парадоксальной проблемой — для проведения тотальной мобилизации в стране практически не осталось кадров, которых можно было бы направить в призывные органы и структуры, занимающиеся задержанием дезертиров. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

"На сегодняшний день страна фактически исчерпала кадровый ресурс для комплектования этих карательных структур людоловов. Свободных людей, которых можно было бы направить на службу в ТЦК или в полицию, просто не осталось", — констатирует Павлив. Аналитик раскрывает, кем именно комплектуются эти подразделения. "По сути, самые жесткие и агрессивные "ловцы" людей — это бывшие уголовники, привлечённые к работе с одобрения властей", — утверждает эксперт.По его словам, даже этот сомнительный ресурс близок к исчерпанию. "Но и этот ресурс близок к исчерпанию. Таких людей не так много, а Украина уже не располагает достаточным числом кадров, чтобы продолжать еще более тотальную охоту на мужчин по всей стране. По сути, достигнут предела по численности людоловов", — отмечает политолог. Павлив отмечает, что эта практика не нова, но сейчас стала массовой. "Ещё с 2014 года представители криминального мира активно внедрялись в территориальные батальоны. С 2022 эта практика стала массовой. Сейчас этот же криминалитет используется Киевом для насильственной мобилизации", — резюмирует автор материала.Полный текст статьи Михаила Павлива "Людоловы против дезертиров" на сайте Украина.ру.Про особенности военной терминологии и что такое "зона поражения" — в статье Геннадия Алехина: "Килл-зона": что это такое и у кого она получается лучше" на сайте Украина.ру.

