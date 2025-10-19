Парадоксы Бориса Писториуса. Глава Минобороны Германии всего боится, готов воевать - 19.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251019/paradoksy-borisa-pistoriusa-glava-minoborony-germanii-vsego--boitsya-gotov-voevat--1070319665.html
Парадоксы Бориса Писториуса. Глава Минобороны Германии всего боится, готов воевать
Парадоксы Бориса Писториуса. Глава Минобороны Германии всего боится, готов воевать - 19.10.2025 Украина.ру
Парадоксы Бориса Писториуса. Глава Минобороны Германии всего боится, готов воевать
Это очень интересный и познавательный вопрос: чем 65-летний министр обороны Германии Борис Писториус похож на 47-летнего просроченного недопрезидента неонацистской Украины Владимира Зеленского?
2025-10-19T12:25
2025-10-19T12:25
германия
россия
украина
борис писториус
владимир зеленский
дональд трамп
нато
ес
минобороны
eurofighter typhoon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070320103_0:0:827:465_1920x0_80_0_0_874fc20ef3f2d8e73aaae0245fdad955.jpg
А они похожи, и ответ прост: воинственным и агрессивным милитаризмом, ведущим к угасанию инстинкта самосохранения. А в основе его лежит то, что вольно или невольно в своем нынешнем поведении они ведут себя, как верные последователи фюрера немецкого народа и основателя нацизма Адольфа Гитлера, следовательно, и кончат так же, как и он, если спровоцируют войну против России и от нее же огребут. Президент России Владимир Путин так сказал, и практически нет оснований ему не верить.Но Писториус, как и Зеленский, не верит. И тоже, как и украинец, хочет выцыганить у США дальнобойные крылатые ракеты "Томагавк".Зачем? Очень просто: защищаться от России, нанося ей упреждающие удары. По словам Писториуса, Германия хочет закупить у США наземные установки "Тифон", способные запускать "Томагавки" на расстояние до 2000 километров, и это значительно усилит немецкий военный потенциал. "Дальность действия этих систем значительно превышает то, что мы сейчас имеем в Европе", – поведал Писториус.При этом министр обороны только подтвердил, что биполярочка в голове у него крутейшая. С одной стороны, он заявил, эти ракеты однозначно будут нацелены на Россию, которую обязательно нужно "сдерживать", ибо она – "агрессивная угроза западному миру".С другой – Писториус всех заверят, что Германия применять ракеты первой не собирается. Потому что и он, и вообще из здравомыслящих людей никто не верит в возможность масштабного нападения России на Германию и вообще НАТО. "И вряд ли кто-то верит", – говорит министр. Тогда – зачем ракеты? И тут у Писториуса из-под волос появляется густой пар – мозги, похоже, плавятся.Но сейчас он однозначно кайфует: Зеленский его не обскакал, хотя и побывал в Вашингтоне на личной аудиенции у хозяина "Томагавков" Дональда Трампа. Но получил от него такой отлуп, что долго безболезненно сидеть не сможет. Как герой Георгия Вицина из "Кавказской пленницы". А какой немец не счастлив, если славянину плохо? Вот то-то же.И сейчас Германии и Писториусу придется утешиться знанием о том, что аналогичное "Тифонам" и "Томагавкам" оружие появится у Германии и вообще в Европе свое, потому как разработку таких систем Берлин ведет вместе с несколькими другими странами ЕС и Британией. В этом Писториус признался на днях на пресс-конференции в Вашингтоне. Но готовы наступательные разрушительные комплексы будут в следующем десятилетии. Вот затем Германии и всей НАТО и нужно перемирие на Украине – в виде передышки для того, чтобы лучше подготовиться к войне. А не успеют европейские "Томагавки" в срок – не беда: либо Писториуса к тому времени не будет, либо всей Германии вместе с НАТО, если они оборзеют и окончательно нюх потеряют…А потому сейчас Писториус по-любому боится. Всего. И России, и США, и ракет не получить, и воевать, и перемирия. Вот этот страх, похоже, и вызывает биполярочку, основанную, к тому же, на других парадоксах в жизни Писториуса.Во-первых, по еще несколько лет назад общепринятой классификации партийного окраса нынешний министр обороны Германии (с января 2023 года) Писториус – левый. Он как бы социал-демократ, политик левой идеи, знакомый с марксизмом.Модифицированный ГитлерТо есть человек, который должен отстаивать социальные права большинства простых людей и клеймить войну, которая резко сокращает количество этих самых людей, потому что именно простые люди обычно идут в бой и оттуда не возвращаются. Равно как и дома, в тылу, они гибнут в первую очередь под бомбами врага.Однако Писториус давно забыл науку своего бородатого земляка, призывавшего пролетариев всех стран объединяться. В этом смысле он по-другому левый – то есть фальшивый, ненастоящий, поддельный, симулякр идеи. Потому что, как и большинство западных социал-демократов, обслуживает интересы крупного капитала и его владельцев.Хотя действительно он начинал как социал-демократ с самого детства. Родился он 14 марта 1960 года в Оснабрюке (земля Нижняя Саксония) и уже в 16 лет, в 1976 году, вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и связал с нею всю жизнь. И политическую, и вообще.Как социал-демократ, он в 1996-2013 годах заседал в городском совете Оснабрюка, в 1999-2002 годах был первым замбургомистра города, в 2006 году стал мэром, и в 2013 году стал региональным министром внутренних дел Нижней Саксонии на 10 лет.Более того, с 1991 по 1995 год Писториус работал личным советником госминистра внутренних дел Нижней Саксонии в местном правительстве Герхарда Шредера, который потом возглавил СДПГ и в 1998-2005 годах был федеральным канцлером Германии. А Писториус в 1995-1996 годах был замруководителя аппарата Шредера, а потом, когда сам оперился и типа окреп, после 2016 года сменил шефа и постели его четвертой жены, журналистки Дорис Шредер-Кепф.Но Дорис, судя по всему, женщина не только красивая, но и умная, и 2022 году Писториуса она от себя отпистолила, и теперь он – только министр обороны и социал-демократ-оборотень. Потому что, повторюсь, кроме формальной партпринадлежности, дающей право на места в правительстве от правящей коалиции, ничего от социал-демократической идеологии в его взглядах и – это главное – в реальной работе нет. Вервольф, он и есть оборотень. Хотя справедливости ради следует отметить то, что отметили и другие: во время своей работы в правительстве Нижней Саксонии Писториус стал широко известен благодаря своей жесткой позиции по отношению к исламистскому радикализму, террористическим угрозам, организованной преступности и правому экстремизму.Во-вторых, наверное, под влиянием реалиста и прагматика Шредера, понимающего ценность и выгоду сотрудничества с Россией, и Писториус в первые годы своей карьеры придерживался таких же взглядов. Возможно, даже понимал, что такое пролетарский или просто интернационализм.Например, с 2013 по 2017 год Писториус был одним из представителей государства в Бундесрате Германии, органе, представляющем земли на самом верху власти, с 2017 года он был его зампредседателя и в этом качестве входил в немецко-российскую группу дружбы, созданную в сотрудничестве с Советом Федерации России. Более того, еще в 2018 году Писториус выступил с предложением пересмотреть санкции против России.Однако все изменилось с началом СВО, которую Писториус осудил и назвал "жестокими нападениями" России на Украину. И уже в мае 2022 года он стал заядлым русофобом и ненавистником России и всего русского, когда заявил, что русофилы не должны прославлять войну России против Украины на улицах Германии.А потом русофобия развилась и вылилась в поддержку войны на Украине и в накачивание неонацистского режима всеми видами вооружения. Сегодня подсчитали, что в течение первого года своего пребывания на посту министра Писториус объявил о предоставлении Украине военной помощи на сумму 2,7 млрд евро в мае и 1 млрд евро в октябре 2023 года.В последние дни Германия объявила о выделении киевскому режиму очередного пакета военной помощи, общая стоимость которого превышает 2 млрд евро. А сам Писториус 15 октября заявил, что Берлин уже выделил более чем 400 млн евро, и чего-то вызверился в адрес России и заявил: "Если Россия и Владимир Путин решат испытать немецкие границы, Германия отреагирует решительно". Помнится, в 1941-1945 немцы тоже что-то похожее "шпрехали" (говорили то есть).При этом Писториус сообщил, что Германия потратит 10 млрд евро на разработку новейших беспилотников в течение следующих лет. И сделает все, чтобы на так называемом восточном фланге НАТО выросла антироссийская стена. Дронов или биоотходов, Писториусу не важно от страха, главное – защититься. "На данный момент мы находимся в Констанце в Румынии с несколькими истребителями Eurofighter. В будущем мы также будем в Мальборке в Польше с несколькими истребителями Eurofighter. В частности, мы будем способствовать защите восточного фланга с помощью патрульных полетов", – пообещал он на днях румынам, за что его, кажется, и отблагодарили праздничной мамалыгой.А агентство Рейтер со ссылкой на двух чиновников и дипломата ЕС передавало, что Еврокомиссия представит на саммите министров обороны стран НАТО "дорожную карту готовности к обороне", куда войдет расширенное предложение о создании "стены дронов". Писториус доволен – тепленькое пошло…И, наконец, в-третьих, Писториуса, похоже. не по-детски колбасит то, что он никак не может увеличить немецкую армию и круто спорит по этому поводу с канцлером Фридрихом Мерцем, который, по мнению министра, разбирается в войсках, как немецкая свинья в марокканских апельсинах.Как известно, в планах Германии и ее властей — довести в 2031 году численность военнослужащих с нынешних 181 тыс чел до 260 тыс, а резервистов — со 100 тыс до 200 тыс. Канцлер Мерц настаивал на поголовном призыве (забрить всех, и дело с концом), а Писториус – на добровольном (намереваясь привлекать новобранцев высокими зарплатами, щедрым соцпакетом и широкой рекламной кампанией). И в итоге члены правящей коалиции из коалиции христианских и социальных демократов (ХДС/ХСС) (это их канцлер Мерц) и СДПГ как бы выработали коалиционный документ о пополнении бундесвера, который вылился в соглашение о призыве молодых призывников на военную службу методом жеребьевки.Суть документа сводилась к тому, что если для пополнения армии не будет хватать добровольцев, то тогда заведут анкеты на всех призывников и призовут тех, на кого укажет жребий.Идиотизм полный, и, как ни странно. Писториус его заметил первым и, как известно, разъяснил свою позицию: проблема жеребьевки по лотерее в том, что она может не удовлетворить конкретные потребности армии: ей, к примеру, нужны будут IT-специалисты, а по жеребьевке придут токари, водители грузовиков или даже бездельники.В итоге, все зависло. Но Писториус по-прежнему на распутье и страшно боится. С одной стороны, еще в прошедшем сентябре его, как Гондурас процессе расчесывания, страшно беспокоили и пугали российские и китайские спутники, которые жестко и неотступно следили за немецкими спутниками IntelSat и могли "создавать помехи, ослеплять, манипулировать спутниками или разрушать их кинетически".Писториус даже сказал, что для разведки Россия использует спутники "Луч-Олимп". "Чтобы быть предельно ясным, поведение России также, и особенно в космосе, представляет собой фундаментальную угрозу для всех нас. Угроза, которую мы больше не можем игнорировать", — заявил он тогда.С другой стороны, теперь его малеха попустило. Ему, конечно, хорошо известно, что если он будет агрессивно дурковать, то Россия ответит. И потому он совсем уж испытал эйфорию, когда Зеленскому ничего не дали в Вашингтоне и война типа притормозилась.Все дело в том, что он еще 12 июля текущего года на встрече с Зеленским в Киеве Писториус сообщил, что, несмотря на все мольбы страждущих украинских коллег-неонацистов, Берлин исключил поставку Киеву ракет Taurus. Это ракеты большой дальности, которыми укро-неонацики собираются бомбить российские тылы.Многие подозревали, что вся эта шумиха с "Томагавками" и затеяна для того, чтобы под шумок пробить поставки Taurus Украине. А ничего не вышло – Трамп пока послал Зеленского в пеший эротический тур. И Писториус по этому поводу не скрывал завистливой радости: ему не дали и никому не дали.После встречи Трамп/Зеленский 17 октября 2025 года на вопрос журналистов о возможности пересмотра отказа от поставок ракет Taurus Украине Писториус радости не скрывал и ответил: "Я не понял… (мол, не врубился в вопрос. – Авт.)". А потом рассмеялся и ушел.Веселым ушел, а то ведь такая неразбериха в голове – страх с восторгом, надежды с завистью, облегчение с тревогами – могут совсем порвать голову в хлам. А он ведь – уже не мальчик, белые тапочки впрок уже можно запасать. Да и детей ему наверняка жалко – у него две дочери от первой жены Сабины, которая умерла в 2015 году от рака.Если это так, что хоть что-то хорошее в Писториусе все же есть…О других врагах России - в статье Владимира Зеленского "Полупорно-премьер при гей-президенте. Как определяется политико-криминальное сладострастие по-латышски"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
германия
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070320103_104:0:724:465_1920x0_80_0_0_4696b9f7064ff3a0ca566279e76e5e30.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
германия, россия, украина, борис писториус, владимир зеленский, дональд трамп, нато, ес, минобороны, eurofighter typhoon, эксклюзив, весь скачко
Германия, Россия, Украина, Борис Писториус, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, ЕС, Минобороны, Eurofighter Typhoon, Эксклюзив, весь Скачко

Парадоксы Бориса Писториуса. Глава Минобороны Германии всего боится, готов воевать

12:25 19.10.2025
 
© ФотоБорис Писториус
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Это очень интересный и познавательный вопрос: чем 65-летний министр обороны Германии Борис Писториус похож на 47-летнего просроченного недопрезидента неонацистской Украины Владимира Зеленского?
А они похожи, и ответ прост: воинственным и агрессивным милитаризмом, ведущим к угасанию инстинкта самосохранения. А в основе его лежит то, что вольно или невольно в своем нынешнем поведении они ведут себя, как верные последователи фюрера немецкого народа и основателя нацизма Адольфа Гитлера, следовательно, и кончат так же, как и он, если спровоцируют войну против России и от нее же огребут. Президент России Владимир Путин так сказал, и практически нет оснований ему не верить.
Но Писториус, как и Зеленский, не верит. И тоже, как и украинец, хочет выцыганить у США дальнобойные крылатые ракеты "Томагавк".
Зачем? Очень просто: защищаться от России, нанося ей упреждающие удары. По словам Писториуса, Германия хочет закупить у США наземные установки "Тифон", способные запускать "Томагавки" на расстояние до 2000 километров, и это значительно усилит немецкий военный потенциал. "Дальность действия этих систем значительно превышает то, что мы сейчас имеем в Европе", – поведал Писториус.
При этом министр обороны только подтвердил, что биполярочка в голове у него крутейшая. С одной стороны, он заявил, эти ракеты однозначно будут нацелены на Россию, которую обязательно нужно "сдерживать", ибо она – "агрессивная угроза западному миру".
© ФотоБорис Писториус, официально
Борис Писториус, официально - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Фото
Борис Писториус, официально
С другой – Писториус всех заверят, что Германия применять ракеты первой не собирается. Потому что и он, и вообще из здравомыслящих людей никто не верит в возможность масштабного нападения России на Германию и вообще НАТО. "И вряд ли кто-то верит", – говорит министр. Тогда – зачем ракеты? И тут у Писториуса из-под волос появляется густой пар – мозги, похоже, плавятся.
Но сейчас он однозначно кайфует: Зеленский его не обскакал, хотя и побывал в Вашингтоне на личной аудиенции у хозяина "Томагавков" Дональда Трампа. Но получил от него такой отлуп, что долго безболезненно сидеть не сможет. Как герой Георгия Вицина из "Кавказской пленницы". А какой немец не счастлив, если славянину плохо? Вот то-то же.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
И сейчас Германии и Писториусу придется утешиться знанием о том, что аналогичное "Тифонам" и "Томагавкам" оружие появится у Германии и вообще в Европе свое, потому как разработку таких систем Берлин ведет вместе с несколькими другими странами ЕС и Британией. В этом Писториус признался на днях на пресс-конференции в Вашингтоне. Но готовы наступательные разрушительные комплексы будут в следующем десятилетии. Вот затем Германии и всей НАТО и нужно перемирие на Украине – в виде передышки для того, чтобы лучше подготовиться к войне. А не успеют европейские "Томагавки" в срок – не беда: либо Писториуса к тому времени не будет, либо всей Германии вместе с НАТО, если они оборзеют и окончательно нюх потеряют…
А потому сейчас Писториус по-любому боится. Всего. И России, и США, и ракет не получить, и воевать, и перемирия. Вот этот страх, похоже, и вызывает биполярочку, основанную, к тому же, на других парадоксах в жизни Писториуса.
Во-первых, по еще несколько лет назад общепринятой классификации партийного окраса нынешний министр обороны Германии (с января 2023 года) Писториус – левый. Он как бы социал-демократ, политик левой идеи, знакомый с марксизмом.
© ФотоБрис Писториус. Модифицированный Гитлер
Брис Писториус. Модифицированный Гитлер - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Фото
Брис Писториус. Модифицированный Гитлер
Модифицированный Гитлер
То есть человек, который должен отстаивать социальные права большинства простых людей и клеймить войну, которая резко сокращает количество этих самых людей, потому что именно простые люди обычно идут в бой и оттуда не возвращаются. Равно как и дома, в тылу, они гибнут в первую очередь под бомбами врага.
Однако Писториус давно забыл науку своего бородатого земляка, призывавшего пролетариев всех стран объединяться. В этом смысле он по-другому левый – то есть фальшивый, ненастоящий, поддельный, симулякр идеи. Потому что, как и большинство западных социал-демократов, обслуживает интересы крупного капитала и его владельцев.
Хотя действительно он начинал как социал-демократ с самого детства. Родился он 14 марта 1960 года в Оснабрюке (земля Нижняя Саксония) и уже в 16 лет, в 1976 году, вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и связал с нею всю жизнь. И политическую, и вообще.
Как социал-демократ, он в 1996-2013 годах заседал в городском совете Оснабрюка, в 1999-2002 годах был первым замбургомистра города, в 2006 году стал мэром, и в 2013 году стал региональным министром внутренних дел Нижней Саксонии на 10 лет.
Более того, с 1991 по 1995 год Писториус работал личным советником госминистра внутренних дел Нижней Саксонии в местном правительстве Герхарда Шредера, который потом возглавил СДПГ и в 1998-2005 годах был федеральным канцлером Германии. А Писториус в 1995-1996 годах был замруководителя аппарата Шредера, а потом, когда сам оперился и типа окреп, после 2016 года сменил шефа и постели его четвертой жены, журналистки Дорис Шредер-Кепф.
Но Дорис, судя по всему, женщина не только красивая, но и умная, и 2022 году Писториуса она от себя отпистолила, и теперь он – только министр обороны и социал-демократ-оборотень. Потому что, повторюсь, кроме формальной партпринадлежности, дающей право на места в правительстве от правящей коалиции, ничего от социал-демократической идеологии в его взглядах и – это главное – в реальной работе нет. Вервольф, он и есть оборотень. Хотя справедливости ради следует отметить то, что отметили и другие: во время своей работы в правительстве Нижней Саксонии Писториус стал широко известен благодаря своей жесткой позиции по отношению к исламистскому радикализму, террористическим угрозам, организованной преступности и правому экстремизму.
© ФотоБорис Пистиориус. Летчик так себе
Борис Пистиориус. Летчик так себе - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Фото
Борис Пистиориус. Летчик так себе
Во-вторых, наверное, под влиянием реалиста и прагматика Шредера, понимающего ценность и выгоду сотрудничества с Россией, и Писториус в первые годы своей карьеры придерживался таких же взглядов. Возможно, даже понимал, что такое пролетарский или просто интернационализм.
Например, с 2013 по 2017 год Писториус был одним из представителей государства в Бундесрате Германии, органе, представляющем земли на самом верху власти, с 2017 года он был его зампредседателя и в этом качестве входил в немецко-российскую группу дружбы, созданную в сотрудничестве с Советом Федерации России. Более того, еще в 2018 году Писториус выступил с предложением пересмотреть санкции против России.
Однако все изменилось с началом СВО, которую Писториус осудил и назвал "жестокими нападениями" России на Украину. И уже в мае 2022 года он стал заядлым русофобом и ненавистником России и всего русского, когда заявил, что русофилы не должны прославлять войну России против Украины на улицах Германии.
А потом русофобия развилась и вылилась в поддержку войны на Украине и в накачивание неонацистского режима всеми видами вооружения. Сегодня подсчитали, что в течение первого года своего пребывания на посту министра Писториус объявил о предоставлении Украине военной помощи на сумму 2,7 млрд евро в мае и 1 млрд евро в октябре 2023 года.
В последние дни Германия объявила о выделении киевскому режиму очередного пакета военной помощи, общая стоимость которого превышает 2 млрд евро. А сам Писториус 15 октября заявил, что Берлин уже выделил более чем 400 млн евро, и чего-то вызверился в адрес России и заявил: "Если Россия и Владимир Путин решат испытать немецкие границы, Германия отреагирует решительно". Помнится, в 1941-1945 немцы тоже что-то похожее "шпрехали" (говорили то есть).
При этом Писториус сообщил, что Германия потратит 10 млрд евро на разработку новейших беспилотников в течение следующих лет. И сделает все, чтобы на так называемом восточном фланге НАТО выросла антироссийская стена. Дронов или биоотходов, Писториусу не важно от страха, главное – защититься. "На данный момент мы находимся в Констанце в Румынии с несколькими истребителями Eurofighter. В будущем мы также будем в Мальборке в Польше с несколькими истребителями Eurofighter. В частности, мы будем способствовать защите восточного фланга с помощью патрульных полетов", – пообещал он на днях румынам, за что его, кажется, и отблагодарили праздничной мамалыгой.
А агентство Рейтер со ссылкой на двух чиновников и дипломата ЕС передавало, что Еврокомиссия представит на саммите министров обороны стран НАТО "дорожную карту готовности к обороне", куда войдет расширенное предложение о создании "стены дронов". Писториус доволен – тепленькое пошло…
© ФотоБорис Писториус и Зеленский
Борис Писториус и Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Фото
Борис Писториус и Зеленский
И, наконец, в-третьих, Писториуса, похоже. не по-детски колбасит то, что он никак не может увеличить немецкую армию и круто спорит по этому поводу с канцлером Фридрихом Мерцем, который, по мнению министра, разбирается в войсках, как немецкая свинья в марокканских апельсинах.
Как известно, в планах Германии и ее властей — довести в 2031 году численность военнослужащих с нынешних 181 тыс чел до 260 тыс, а резервистов — со 100 тыс до 200 тыс. Канцлер Мерц настаивал на поголовном призыве (забрить всех, и дело с концом), а Писториус – на добровольном (намереваясь привлекать новобранцев высокими зарплатами, щедрым соцпакетом и широкой рекламной кампанией). И в итоге члены правящей коалиции из коалиции христианских и социальных демократов (ХДС/ХСС) (это их канцлер Мерц) и СДПГ как бы выработали коалиционный документ о пополнении бундесвера, который вылился в соглашение о призыве молодых призывников на военную службу методом жеребьевки.
Суть документа сводилась к тому, что если для пополнения армии не будет хватать добровольцев, то тогда заведут анкеты на всех призывников и призовут тех, на кого укажет жребий.
Идиотизм полный, и, как ни странно. Писториус его заметил первым и, как известно, разъяснил свою позицию: проблема жеребьевки по лотерее в том, что она может не удовлетворить конкретные потребности армии: ей, к примеру, нужны будут IT-специалисты, а по жеребьевке придут токари, водители грузовиков или даже бездельники.
В итоге, все зависло. Но Писториус по-прежнему на распутье и страшно боится. С одной стороны, еще в прошедшем сентябре его, как Гондурас процессе расчесывания, страшно беспокоили и пугали российские и китайские спутники, которые жестко и неотступно следили за немецкими спутниками IntelSat и могли "создавать помехи, ослеплять, манипулировать спутниками или разрушать их кинетически".
Куда идет Борис Писториус
Куда идет Борис Писториус
Куда идет Борис Писториус
Писториус даже сказал, что для разведки Россия использует спутники "Луч-Олимп". "Чтобы быть предельно ясным, поведение России также, и особенно в космосе, представляет собой фундаментальную угрозу для всех нас. Угроза, которую мы больше не можем игнорировать", — заявил он тогда.
С другой стороны, теперь его малеха попустило. Ему, конечно, хорошо известно, что если он будет агрессивно дурковать, то Россия ответит. И потому он совсем уж испытал эйфорию, когда Зеленскому ничего не дали в Вашингтоне и война типа притормозилась.
Все дело в том, что он еще 12 июля текущего года на встрече с Зеленским в Киеве Писториус сообщил, что, несмотря на все мольбы страждущих украинских коллег-неонацистов, Берлин исключил поставку Киеву ракет Taurus. Это ракеты большой дальности, которыми укро-неонацики собираются бомбить российские тылы.
Многие подозревали, что вся эта шумиха с "Томагавками" и затеяна для того, чтобы под шумок пробить поставки Taurus Украине. А ничего не вышло – Трамп пока послал Зеленского в пеший эротический тур. И Писториус по этому поводу не скрывал завистливой радости: ему не дали и никому не дали.
После встречи Трамп/Зеленский 17 октября 2025 года на вопрос журналистов о возможности пересмотра отказа от поставок ракет Taurus Украине Писториус радости не скрывал и ответил: "Я не понял… (мол, не врубился в вопрос. – Авт.)". А потом рассмеялся и ушел.
Веселым ушел, а то ведь такая неразбериха в голове – страх с восторгом, надежды с завистью, облегчение с тревогами – могут совсем порвать голову в хлам. А он ведь – уже не мальчик, белые тапочки впрок уже можно запасать. Да и детей ему наверняка жалко – у него две дочери от первой жены Сабины, которая умерла в 2015 году от рака.
Если это так, что хоть что-то хорошее в Писториусе все же есть…
О других врагах России - в статье Владимира Зеленского "Полупорно-премьер при гей-президенте. Как определяется политико-криминальное сладострастие по-латышски"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ГерманияРоссияУкраинаБорис ПисториусВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОЕСМинобороныEurofighter TyphoonЭксклюзиввесь Скачко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:45Две трети жителей Германии выступают за отмену гражданских пособий украинским беженцами и за возвращение мужчин призывного возраста в Украину, показал опрос INSA для Bild
14:43США вводят плату за убежище: сколько заплатят украинцы, чтобы остаться в стране
14:32Появились кадры объективного контроля, на которых 15 октября в районе Павлограда ракетный комплекс «Искандер-М» наносит поражение американскому зенитно-ракетному комплексу Patriot. Цели — пусковая установка и радиолокационная станция — были уничтожены
14:23Боевая ничья: что выиграл Зеленский в Вашингтоне
14:04В Польше началась эпидемия поджогов машин с украинскими номерами
13:54В Одесской области пьяный полковник ВСУ насмерть сбил пенсионерку
13:03Белгородскую область атакуют украинские дроны. Есть пострадавшие
13:00Побольше встреч перед Будапештом, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 19 октября
12:37Нет королям и королевам. Почему в США вспыхнули массовые протесты
12:26ВС РФ освободили Полтавку и Чунишино. Главное из брифинга Минобороны России
12:25Парадоксы Бориса Писториуса. Глава Минобороны Германии всего боится, готов воевать
12:16ВС РФ находятся в 4 км от Красного Лимана. Новости к этому часу
12:06Опаснее ракет: украинские застройщики получили мощный козырь под прикрытием ЕС
12:00"Вокруг Булгакова": поэт Рюхин
11:58Провал Зеленского в Вашингтоне: Telegraph отреагировал едкой карикатурой
11:27Поляки всё больше интересуются курсами выживания и военной подготовкой — The Telegraph
11:09Украинские боевики рассказали о ситуации на фронте
10:35Зачем Польше нужна Украина и чего поляки боятся больше всего — Ищенко
10:32Уиткофф потребовал от Украины освободить подконтрольные Киеву территории в ДНР. Новости к этому часу
10:13ВС РФ поразили объекты ВСУ
Лента новостейМолния