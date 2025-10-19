https://ukraina.ru/20251019/paradoksy-borisa-pistoriusa-glava-minoborony-germanii-vsego--boitsya-gotov-voevat--1070319665.html

Парадоксы Бориса Писториуса. Глава Минобороны Германии всего боится, готов воевать

Это очень интересный и познавательный вопрос: чем 65-летний министр обороны Германии Борис Писториус похож на 47-летнего просроченного недопрезидента неонацистской Украины Владимира Зеленского?

А они похожи, и ответ прост: воинственным и агрессивным милитаризмом, ведущим к угасанию инстинкта самосохранения. А в основе его лежит то, что вольно или невольно в своем нынешнем поведении они ведут себя, как верные последователи фюрера немецкого народа и основателя нацизма Адольфа Гитлера, следовательно, и кончат так же, как и он, если спровоцируют войну против России и от нее же огребут. Президент России Владимир Путин так сказал, и практически нет оснований ему не верить.Но Писториус, как и Зеленский, не верит. И тоже, как и украинец, хочет выцыганить у США дальнобойные крылатые ракеты "Томагавк".Зачем? Очень просто: защищаться от России, нанося ей упреждающие удары. По словам Писториуса, Германия хочет закупить у США наземные установки "Тифон", способные запускать "Томагавки" на расстояние до 2000 километров, и это значительно усилит немецкий военный потенциал. "Дальность действия этих систем значительно превышает то, что мы сейчас имеем в Европе", – поведал Писториус.При этом министр обороны только подтвердил, что биполярочка в голове у него крутейшая. С одной стороны, он заявил, эти ракеты однозначно будут нацелены на Россию, которую обязательно нужно "сдерживать", ибо она – "агрессивная угроза западному миру".С другой – Писториус всех заверят, что Германия применять ракеты первой не собирается. Потому что и он, и вообще из здравомыслящих людей никто не верит в возможность масштабного нападения России на Германию и вообще НАТО. "И вряд ли кто-то верит", – говорит министр. Тогда – зачем ракеты? И тут у Писториуса из-под волос появляется густой пар – мозги, похоже, плавятся.Но сейчас он однозначно кайфует: Зеленский его не обскакал, хотя и побывал в Вашингтоне на личной аудиенции у хозяина "Томагавков" Дональда Трампа. Но получил от него такой отлуп, что долго безболезненно сидеть не сможет. Как герой Георгия Вицина из "Кавказской пленницы". А какой немец не счастлив, если славянину плохо? Вот то-то же.И сейчас Германии и Писториусу придется утешиться знанием о том, что аналогичное "Тифонам" и "Томагавкам" оружие появится у Германии и вообще в Европе свое, потому как разработку таких систем Берлин ведет вместе с несколькими другими странами ЕС и Британией. В этом Писториус признался на днях на пресс-конференции в Вашингтоне. Но готовы наступательные разрушительные комплексы будут в следующем десятилетии. Вот затем Германии и всей НАТО и нужно перемирие на Украине – в виде передышки для того, чтобы лучше подготовиться к войне. А не успеют европейские "Томагавки" в срок – не беда: либо Писториуса к тому времени не будет, либо всей Германии вместе с НАТО, если они оборзеют и окончательно нюх потеряют…А потому сейчас Писториус по-любому боится. Всего. И России, и США, и ракет не получить, и воевать, и перемирия. Вот этот страх, похоже, и вызывает биполярочку, основанную, к тому же, на других парадоксах в жизни Писториуса.Во-первых, по еще несколько лет назад общепринятой классификации партийного окраса нынешний министр обороны Германии (с января 2023 года) Писториус – левый. Он как бы социал-демократ, политик левой идеи, знакомый с марксизмом.Модифицированный ГитлерТо есть человек, который должен отстаивать социальные права большинства простых людей и клеймить войну, которая резко сокращает количество этих самых людей, потому что именно простые люди обычно идут в бой и оттуда не возвращаются. Равно как и дома, в тылу, они гибнут в первую очередь под бомбами врага.Однако Писториус давно забыл науку своего бородатого земляка, призывавшего пролетариев всех стран объединяться. В этом смысле он по-другому левый – то есть фальшивый, ненастоящий, поддельный, симулякр идеи. Потому что, как и большинство западных социал-демократов, обслуживает интересы крупного капитала и его владельцев.Хотя действительно он начинал как социал-демократ с самого детства. Родился он 14 марта 1960 года в Оснабрюке (земля Нижняя Саксония) и уже в 16 лет, в 1976 году, вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и связал с нею всю жизнь. И политическую, и вообще.Как социал-демократ, он в 1996-2013 годах заседал в городском совете Оснабрюка, в 1999-2002 годах был первым замбургомистра города, в 2006 году стал мэром, и в 2013 году стал региональным министром внутренних дел Нижней Саксонии на 10 лет.Более того, с 1991 по 1995 год Писториус работал личным советником госминистра внутренних дел Нижней Саксонии в местном правительстве Герхарда Шредера, который потом возглавил СДПГ и в 1998-2005 годах был федеральным канцлером Германии. А Писториус в 1995-1996 годах был замруководителя аппарата Шредера, а потом, когда сам оперился и типа окреп, после 2016 года сменил шефа и постели его четвертой жены, журналистки Дорис Шредер-Кепф.Но Дорис, судя по всему, женщина не только красивая, но и умная, и 2022 году Писториуса она от себя отпистолила, и теперь он – только министр обороны и социал-демократ-оборотень. Потому что, повторюсь, кроме формальной партпринадлежности, дающей право на места в правительстве от правящей коалиции, ничего от социал-демократической идеологии в его взглядах и – это главное – в реальной работе нет. Вервольф, он и есть оборотень. Хотя справедливости ради следует отметить то, что отметили и другие: во время своей работы в правительстве Нижней Саксонии Писториус стал широко известен благодаря своей жесткой позиции по отношению к исламистскому радикализму, террористическим угрозам, организованной преступности и правому экстремизму.Во-вторых, наверное, под влиянием реалиста и прагматика Шредера, понимающего ценность и выгоду сотрудничества с Россией, и Писториус в первые годы своей карьеры придерживался таких же взглядов. Возможно, даже понимал, что такое пролетарский или просто интернационализм.Например, с 2013 по 2017 год Писториус был одним из представителей государства в Бундесрате Германии, органе, представляющем земли на самом верху власти, с 2017 года он был его зампредседателя и в этом качестве входил в немецко-российскую группу дружбы, созданную в сотрудничестве с Советом Федерации России. Более того, еще в 2018 году Писториус выступил с предложением пересмотреть санкции против России.Однако все изменилось с началом СВО, которую Писториус осудил и назвал "жестокими нападениями" России на Украину. И уже в мае 2022 года он стал заядлым русофобом и ненавистником России и всего русского, когда заявил, что русофилы не должны прославлять войну России против Украины на улицах Германии.А потом русофобия развилась и вылилась в поддержку войны на Украине и в накачивание неонацистского режима всеми видами вооружения. Сегодня подсчитали, что в течение первого года своего пребывания на посту министра Писториус объявил о предоставлении Украине военной помощи на сумму 2,7 млрд евро в мае и 1 млрд евро в октябре 2023 года.В последние дни Германия объявила о выделении киевскому режиму очередного пакета военной помощи, общая стоимость которого превышает 2 млрд евро. А сам Писториус 15 октября заявил, что Берлин уже выделил более чем 400 млн евро, и чего-то вызверился в адрес России и заявил: "Если Россия и Владимир Путин решат испытать немецкие границы, Германия отреагирует решительно". Помнится, в 1941-1945 немцы тоже что-то похожее "шпрехали" (говорили то есть).При этом Писториус сообщил, что Германия потратит 10 млрд евро на разработку новейших беспилотников в течение следующих лет. И сделает все, чтобы на так называемом восточном фланге НАТО выросла антироссийская стена. Дронов или биоотходов, Писториусу не важно от страха, главное – защититься. "На данный момент мы находимся в Констанце в Румынии с несколькими истребителями Eurofighter. В будущем мы также будем в Мальборке в Польше с несколькими истребителями Eurofighter. В частности, мы будем способствовать защите восточного фланга с помощью патрульных полетов", – пообещал он на днях румынам, за что его, кажется, и отблагодарили праздничной мамалыгой.А агентство Рейтер со ссылкой на двух чиновников и дипломата ЕС передавало, что Еврокомиссия представит на саммите министров обороны стран НАТО "дорожную карту готовности к обороне", куда войдет расширенное предложение о создании "стены дронов". Писториус доволен – тепленькое пошло…И, наконец, в-третьих, Писториуса, похоже. не по-детски колбасит то, что он никак не может увеличить немецкую армию и круто спорит по этому поводу с канцлером Фридрихом Мерцем, который, по мнению министра, разбирается в войсках, как немецкая свинья в марокканских апельсинах.Как известно, в планах Германии и ее властей — довести в 2031 году численность военнослужащих с нынешних 181 тыс чел до 260 тыс, а резервистов — со 100 тыс до 200 тыс. Канцлер Мерц настаивал на поголовном призыве (забрить всех, и дело с концом), а Писториус – на добровольном (намереваясь привлекать новобранцев высокими зарплатами, щедрым соцпакетом и широкой рекламной кампанией). И в итоге члены правящей коалиции из коалиции христианских и социальных демократов (ХДС/ХСС) (это их канцлер Мерц) и СДПГ как бы выработали коалиционный документ о пополнении бундесвера, который вылился в соглашение о призыве молодых призывников на военную службу методом жеребьевки.Суть документа сводилась к тому, что если для пополнения армии не будет хватать добровольцев, то тогда заведут анкеты на всех призывников и призовут тех, на кого укажет жребий.Идиотизм полный, и, как ни странно. Писториус его заметил первым и, как известно, разъяснил свою позицию: проблема жеребьевки по лотерее в том, что она может не удовлетворить конкретные потребности армии: ей, к примеру, нужны будут IT-специалисты, а по жеребьевке придут токари, водители грузовиков или даже бездельники.В итоге, все зависло. Но Писториус по-прежнему на распутье и страшно боится. С одной стороны, еще в прошедшем сентябре его, как Гондурас процессе расчесывания, страшно беспокоили и пугали российские и китайские спутники, которые жестко и неотступно следили за немецкими спутниками IntelSat и могли "создавать помехи, ослеплять, манипулировать спутниками или разрушать их кинетически".Писториус даже сказал, что для разведки Россия использует спутники "Луч-Олимп". "Чтобы быть предельно ясным, поведение России также, и особенно в космосе, представляет собой фундаментальную угрозу для всех нас. Угроза, которую мы больше не можем игнорировать", — заявил он тогда.С другой стороны, теперь его малеха попустило. Ему, конечно, хорошо известно, что если он будет агрессивно дурковать, то Россия ответит. И потому он совсем уж испытал эйфорию, когда Зеленскому ничего не дали в Вашингтоне и война типа притормозилась.Все дело в том, что он еще 12 июля текущего года на встрече с Зеленским в Киеве Писториус сообщил, что, несмотря на все мольбы страждущих украинских коллег-неонацистов, Берлин исключил поставку Киеву ракет Taurus. Это ракеты большой дальности, которыми укро-неонацики собираются бомбить российские тылы.Многие подозревали, что вся эта шумиха с "Томагавками" и затеяна для того, чтобы под шумок пробить поставки Taurus Украине. А ничего не вышло – Трамп пока послал Зеленского в пеший эротический тур. И Писториус по этому поводу не скрывал завистливой радости: ему не дали и никому не дали.После встречи Трамп/Зеленский 17 октября 2025 года на вопрос журналистов о возможности пересмотра отказа от поставок ракет Taurus Украине Писториус радости не скрывал и ответил: "Я не понял… (мол, не врубился в вопрос. – Авт.)". А потом рассмеялся и ушел.Веселым ушел, а то ведь такая неразбериха в голове – страх с восторгом, надежды с завистью, облегчение с тревогами – могут совсем порвать голову в хлам. А он ведь – уже не мальчик, белые тапочки впрок уже можно запасать. Да и детей ему наверняка жалко – у него две дочери от первой жены Сабины, которая умерла в 2015 году от рака.Если это так, что хоть что-то хорошее в Писториусе все же есть…О других врагах России - в статье Владимира Зеленского "Полупорно-премьер при гей-президенте. Как определяется политико-криминальное сладострастие по-латышски"

