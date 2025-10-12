https://ukraina.ru/20251012/poluporno-premer-pri-gey-prezidente-kak-opredelyaetsya-politiko-kriminalnoe-sladostrastie-1069992399.html

Полупорно-премьер при гей-президенте. Как определяется политико-криминальное сладострастие по-латышски

Если бы 50-летняя премьер-министр Латвии Эвика Силиня была мужчиной, то о ней могли бы сказать "красавчик". И в том смысле, что она действительно довольно привлекательна внешне. Симпатичная, одним словом.И, конечно же, в том фривольном смысле, когда таким термином-погонялом на полусленге обозначают человека, который, что называется, умеет вертеться-крутиться, выходить из воды сухим и оставаться при своих в любых обстоятельствах, даже крайне неблагоприятных для него.А насчет неблагоприятных обстоятельств даже среди современных прибалтийских политиков, отличающихся крайней, как бы это сказать помягче, оригинальностью на грани полностью аморальной неадекватности, латышке Эвике Силине равных нет. Она – действительно "красавчик", сделавшая головокружительную карьеру с максимальным прибытком для себя.Много в ее жизни неясностей и непоняток, но факт остается фактом: 14 августа 2023 года подал в отставку тогдашний премьер-министр Латвии американского разлива Кришьянис Кариньш, в правительстве которого в 2019 году Силиня начинала клерком, координирующим совместную работу Кабинета министров и Сейма, политику по борьбе с отмыванием денег, распространением и финансированием терроризма, а также вопросы поддержки украинского мирного населения. И уже через два дня на общем собрании партобъединения "Новое единство" было принято решение выдвинуть кандидатуру Силини на пост премьер-министра.24 августа президент Латвии Эдгар Ринкевич (из партии "Единство", входящей в "Новое единство") официально предложил Эвике сформировать новое правительство. Она все быстренько поделала, сбила воедино нужную компашку нужных людей, и уже 15 сентября 2023 года Сейм Латвии утвердил коалиционное правительство под ее руководством.В правящую сегодня в Латвии пеструю коалицию входят блок "Новое единство" (правоцентристы), "Союз зеленых и крестьян" (консерваторы) и левоцентристская партия "Прогрессивные". Совершенно шикарная компания, члены которой, как отмечают даже в Латвии, терпеть друг друга не могут, но ради места возле кормушки терпят и азартно причмокивают вкусняшки вместе. Это правительство недавно отпраздновало два года у власти.Но самая главная экзотика в другом: правит в Латвии президент Эдгар Ринкевич, который совершил каминг-аут и среди глав государств первым в мире открыто объявил себя геем*. Он и предложил формировать правительство мадам, обвиненной в том, что в молодости она зарабатывала на хлеб с шоколадками… порно-актрисой.Да-да, гей толкнул порнушницу в премьеры. Забавно, да? Но по-любому главой латышского правительства стала женщина, публично обвиненная в том, что она:– имеет связь с индустрией для взрослых. И, в частности, в 2015 году под именем Эвита приняла участие в порнокастинге французского режиссера Пьера Вудмана, основателя студии "Woodman Casting X.Pierre Woodman". Ну, кто в курсе, те знают, что это такое. А кто смотрел, как в кадре выглядит Эвика Силиня, подтверждают: да, хороша, чертовка, и похожа, особенно рот, зубы, уши, ужимки;– в юности, будучи первой свежести, светилась любовницей (эскортницей) при одном из главных криминальных авторитетов Латвии Янисе Кальве по кличке Клоп, пока тот не сел и не умер в тюрьме от передоза в 2000 году в Рижской центральной тюрьме. А парниша жил весело и разнообразно: кроме наркоты, был судим несколько раз, в том числе за хулиганство и изнасилование;– получила должность, не имя для того никаких профессиональных оснований. Силиня действительно в верхи власти Латвии попала только в октябре 2022 года, когда впервые была избрана в Сейм (парламент). До этого эта уроженка Риги проигрывала парламентские выборы в 2001, 2014 и 2018 годах. И даже по своей основной профессии – юриста (закончила юрфак Латвийского университета в Риге) – не снискала ни опыта, ни известности. То есть работала не пыльно и без груза ответственности: всегда либо помощником, либо секретарем, либо советником при отдельных чиновниках либо органах власти самых разных уровней. И только в 2003-2012 годах вела деятельность индивидуально как присяжный адвокат. Но работала с юридическими службами государственных организаций и грантоедческими неправительственными организациями, что давало и легкие деньги за службу и крышу, и надежный трамплин (соросята нужны во власти всех стран – так завещал "дедушка" Сорос). И только потом, в декабре 2022 года получила портфель министра благосостояния Латвии во втором правительстве премьер-министра Кришьяниса Кариньша, который потом и толкнул "девочку" на свое место;– красиво и системно обслуживает семейный бизнес: ее мужа, адвоката Айгарса Сылиньшса, с которым она воспитывает троих детей, называют едва ли не главным теневым олигархом Латвии, ворочающим и проворачивающим все основные финансовые схемы страны. Жена тут ему теперь – в помощь.И в сложившейся ситуации можно только констатировать, что Эвика Силиня в своей бурной жизни таки кое-чему научилась и ведет себя крайне грамотно.Во-первых, все обвинения в причастности к порнографии зависли, ибо она ничего не опровергает и чисто внешне демонстративно стоит выше всех нападок. Нет, она для блезиру обиделась и заявила, что была готова к нападкам и особенно к конструктивной критике, но "черная финансовая кампания неясного происхождения" стала для нее сюрпризом. Однако дальше обид дело не пошло. Саму премьершу интересовало только то, на чьи деньги было найдены и распространены неприятные новости, ибо она уверена, что без денег это "грязное белье" никто бы не обнародовал.Журналисты предприняли попытку запросить комментарии у партобъединения "Новое единство", членом которой Силиня является, но получили полный отлуп. А Служба госбезопасности (СГБ) Латвии, отказавшись возбудить дело об "очернении" премьер-министра и предала дело в полицию.А там возбудились только тогда, когда на Первом канале в России 10 октября 2023 года вышел выпуск программы "Куклы наследника Тутти" под названием "Эвика Силиня: малая латвийская порнография". Вот тогда запрос в службы подали парламентарии из "Нового объединения" и попросили разобраться. И силовики со спецслужбистами во всем и обвинили Россию: дескать, эти москали не дают жизни свободным латышским женщинам на вершине власти.Через пару-тройку недель спецслужбисты отчитались: дело об "очернении" Эвики все же ведется по факту "распространения дезинформации о президенте министров (так официально в Латвии называется глава правительства. – Авт.) на телевизионном канале для целей российской пропаганды".И многим смешно до сих пор, потому что спецслужбисты демонстративно не желают признавать, что сами попали в ловушку своей же русофобии. И потому что если бы СГБ возбудила уголовное дело, то могло вскрыться, что пикантные кадры с Эвикой не фальшивые, а настоящие.И потому, что их, силовиков болезных, должны не наградить за бдение о репутации премьерши, а оштрафовать за просмотр российских телепередач. Ведь в Латвии, сжигаемой русофобией и "запрещением России", с 2022 года за просмотр российских телеканалов предусмотрены штрафы. И если рядовые латыши соблюдают закон, то руководство страны и спецслужбы, так уж получается, запрещенное смотрят и вольно или невольно транслируют российские нарративы. Впрочем, что тут удивляться, если они, похоже, просмотром порнушки научены…Во-вторых, – и это главное! – Силине ничто и ниоткуда не угрожает, пока она защищена всей мощью западного заказа на таких политиков, как она. Эвика практически идеально подходит Западу по всем параметрам. Она плотно сидит, что называется, на глубоко заглоченном западном кукане, так как:а) чудовищно неопытна и непрофессиональна, но верна глобалистской леволиберальной идеологии, сутью которой является борьба с Россией;б) прошла хорошую выучку в структурах Джорджа Сороса и ничего другого, кроме обслуживания западных интересов, делать не умеет и не хочет;в) как видим, по самые чудесно подходящие для порнофильмов ушки запачкана всевозможным компроматом. И порнографией, и фривольно-деловыми связями с криминалом, и семейно ориентированной коррупцией. Это хороший крючок, на котором Эвику Силиню и держат.Короче, чудо, а не премьер как бы независимой страны: никуда не может двинуться, потому что шаг влево или вправо могут счесть за побег и грохнуть. Как, собственно, любого их политиков из этой когорты. Например, просроченного недопрезидента Украины Владимира Зеленского, который умудряется и у Силини что-то клянчить.Или у экс-премьерши Эстонии Каи Каллас, чей муженек тоже, как известно, погряз и в коррупции и порочащих экономических связях с Россией.У этих людей два пути: либо отрабатывать на своих постах, и потом есть шанс выдвинуться наверх по служебной евролестнице, либо отправиться на свалку истории и, не исключено, не совсем живыми.Пример у Силини стоит перед глазами. Даже два: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая и нарванная сама по себе, и на кукане сидит, ибо обвинена в обогащении при закупке вакцин против ковида-19, и только за этот год избежала трех вотумов недоверия в Европарламенте.Или глава Генассамблеи ООН Анналена Бербок, которая разрушила внешнюю политику Германии, будучи несколько лет главой МИД этой страны. Никто не сомневался, что она – дура набитая, но ее не турнули, а даже повысили. Несмотря даже на то, что Анналена, как и наша героиня Эвика, тоже была обвинена в подработке проституткой в молодые годы. Особенно немцев тешили в соцсетях предвыборный хештег #Kanzlerkandidatin (кандидатка в канцлеры), фотография обнаженной молодой особы, похожей на будущую главу германского МИД, и ее оправдательная фразой: "Я была молода и нуждалась в деньгах"…Сейчас "девушки" – ни Эвика, ни Анналена, ни Кая, ни Урсула – в деньгах, как видим не нуждаются. В бабки они идут, что называется, с бабками. Потому что заработали и отработали. Горе только странам и делам, которым они служат……Сегодня Эвика Силиня, не отступая от главных тезисов, все же демонстративно усомнилась в целесообразности строительства европейской "стены дронов", которая и придумана была в Прибалтике, в соседней Литве. Но Эвика готова кинуть "сестру" по "Трибалтийским Вымиратам", ибо сама готовится к выборам и ей нужны любые деньги. Она не хочет уходить, хотя ее правительство разрывают ухудшающаяся экономическая ситуация в Латвии, непреодолимые идеологические противоречия в правящей коалиции, агрессия друг против друга ее членов, разные центры влияния на правительство, внешние происки конкурентов. Но Эвике на это пока наплевать, она похоже, не получила команду "отползать" и не все еще исполнила из полученных заказов, главный из которых – война с Россией…Еще о латышских политиках читайте в статье Владимира Скачко "Сквозь голубые очки. Семь лиц президента Латвии Эдгара Ринкевича, определенно не угодившего Трампу" *движение признано в России экстремистским

