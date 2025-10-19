https://ukraina.ru/20251019/elity-khotyat-sdelat-polshu-natovskim-khabom-pankratov-o-prichinakh-voinstvennoy-ritoriki-varshavy-1070251267.html

Элиты хотят сделать Польшу натовским хабом: Панкратов о причинах воинственной риторики Варшавы

Элиты хотят сделать Польшу натовским хабом: Панкратов о причинах воинственной риторики Варшавы - 19.10.2025 Украина.ру

Элиты хотят сделать Польшу натовским хабом: Панкратов о причинах воинственной риторики Варшавы

Польские элиты стремятся сделать страну натовским хабом, поэтому в том числе конкурируют с Румынией. Варшава делает заявку на то, что они являются "надзирателями" за странами Прибалтики в регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов

2025-10-19T05:10

2025-10-19T05:10

2025-10-19T05:10

новости

польша

варшава

прибалтика

фридрих мерц

украина.ру

снг

румыния

германия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/06/1066541368_0:79:2500:1485_1920x0_80_0_0_8c34f164c296c718fa293d9a34417dc9.jpg

Польша фактически находится в состоянии войны с Россией, заявил 13 октября глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Славмир Ценкевич, сообщила Financial Times.По мнению Панкратова, население Польши скептично относится к параноидальным выпадам властей из серии "русские идут".Но здесь, по словам Панкратова, у Варшавы появляется конкурент: "[Федеральный канцлер ФРГ] Фридрих Мерц тоже хочет, чтобы Германия была военным хабом в Европейском Союзе и верстала геополитическую повестку".Поэтому власти Польши, по словам эксперта, начинают рассказывать "старую сказку" о якобы" готовящемся нападении России на Европу". "Нужно создать образ врага — чтобы списать на него все свои внутриполитические ошибки. Например, разрешить ситуацию с фермерами не могут, народ нищает, люди недовольны. Не могут же власти признать себя казнокрадами, которые привели страну к бедности", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в интервью Сергея Миронова: Трамп сделал яркий ход для заключения мирной сделки по Газе, с Украиной так не получится.

https://ukraina.ru/20251007/andrey-sidorov-merkel-ischet-opravdaniya-poetomu-perekladyvaet-na-polshu-svoyu-vinu-za-voynu-na-1069723412.html

польша

варшава

прибалтика

румыния

германия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, варшава, прибалтика, фридрих мерц, украина.ру, снг, румыния, германия, нато, война, россия, главные новости, эксперты, аналитики, аналитика, международные отношения, международная политика