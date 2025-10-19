Элиты хотят сделать Польшу натовским хабом: Панкратов о причинах воинственной риторики Варшавы
© Фото : Polish Armed Forces
© Фото : Polish Armed Forces
Польские элиты стремятся сделать страну натовским хабом, поэтому в том числе конкурируют с Румынией. Варшава делает заявку на то, что они являются "надзирателями" за странами Прибалтики в регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов
Польша фактически находится в состоянии войны с Россией, заявил 13 октября глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Славмир Ценкевич, сообщила Financial Times.
По мнению Панкратова, население Польши скептично относится к параноидальным выпадам властей из серии "русские идут".
"А польские элиты, наоборот, хотят сделать страну неким натовским хабом, поэтому в том числе конкурируют с Румынией. Польша делает интересную заявку на то, что они "смотрящие" за странами Прибалтики в регионе", — заявил эксперт.
Но здесь, по словам Панкратова, у Варшавы появляется конкурент: "[Федеральный канцлер ФРГ] Фридрих Мерц тоже хочет, чтобы Германия была военным хабом в Европейском Союзе и верстала геополитическую повестку".
Поэтому власти Польши, по словам эксперта, начинают рассказывать "старую сказку" о якобы" готовящемся нападении России на Европу".
"Нужно создать образ врага — чтобы списать на него все свои внутриполитические ошибки. Например, разрешить ситуацию с фермерами не могут, народ нищает, люди недовольны. Не могут же власти признать себя казнокрадами, которые привели страну к бедности", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в интервью Сергея Миронова: Трамп сделал яркий ход для заключения мирной сделки по Газе, с Украиной так не получится.
7 октября, 06:30Андрей Сидоров: Меркель ищет оправдания, поэтому перекладывает на Польшу свою вину за войну на УкраинеСлова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Польша и Прибалтика саботировали в 2021 году попытку решения украинского конфликта и поиска конструктивного диалога с Россией, это попытка представить себя в качестве возможного посредника на переговорах.
Подписывайся на