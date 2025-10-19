https://ukraina.ru/20251019/boevaya-nichya-chto-vyigral-zelenskiy-v-vashingtone-1070325249.html

Боевая ничья: что выиграл Зеленский в Вашингтоне

Боевая ничья: что выиграл Зеленский в Вашингтоне - 19.10.2025 Украина.ру

Боевая ничья: что выиграл Зеленский в Вашингтоне

И на Украине, и в России итоги визита Зеленского в Вашингтон трактуются уничижительно – ехал за "томагавками", а ему даже колуна не дали. В общем-то, для таких суждений есть все основания, поскольку киевская пропаганда хором исполняла ораторию "господин назначил меня своей любимой женой", а господин, как оказалось, не назначил

Мы, однако, призываем всё же не путать медийную картинку и восторженных идиотов из социальных сетей с реальной политикой киевского режима. Не устаём повторять, что Зеленский отлично научился играть на, как говорили в советские времена, межимпериалистических противоречиях. Это позволяет ему вот уже скоро четыре года воевать с неизмеримо превосходящим его противником.Сама по себе история с "томагавками" была грандиозным поражением Трампа. Он-то чего хотел? Зарабатывать на продаже оружия Украине, торговать с Россией, захватить как можно большую долю европейского рынка и при этом числиться миротворцем.Всё шло хорошо, но… в результате ряда успешных для Трампа "сделок" он внезапно оказался в статусе прямого участника российско-украинского конфликта. Ну просто потому, что без участия Америки "томагавки" не полетят. И не важно, что он, скорее всего, и не собирался их поставлять, а только надеялся таким образом повлиять на позицию российского лидера (они там все необучаемые – давно уже должно было стать понятно, что это так не работает…).Важен сам факт – европейская коалиция во главе с Зеленским (да-да – именно с Зеленским, а не с британцами или, прости Господи, Макроном) легко переиграла хитрого вашингтонского комбинатора. Комбинатор, правда, воспользовался опцией "звонок к другу" – формально инициатором была российская сторона, но мы ж понимаем, что такие звонки от нечего делать не делаются – если Путин звонит, то Трамп уже сидит у аппарата.Дальше вы знаете – Зеленский "томогавки" не получил.Но тут вопрос – а так ли уж нужны были Зеленскому эти "томогавки"?Нет, украинским "патриотам", которые прячутся от ТЦК в Канаде, "томагавки", конечно, очень нужны. Сами понимаете – карго-культ и стремление к "шаре" – чтобы кто-то высокотехнологично посидел в окопах вместо них.Но самому Зеленскому – не особенно. С военной точки зрения ограниченное количество не самых новых ракет радикально ситуацию не поменяют. Но Зеленский ведь не военными вопросами занимается, а политическими. И тут он планировал получить целых три "паляныцы".Во-первых, "томагавк" – стратегическое оружие, пусть и не межконтинентальное. Его получение сразу выводит Украину в другую весовую категорию.Опять же – это очередной шаг к ядерному статусу (думаем, в Киеве очень внимательно следят за политикой Пхеньяна – и не только в той части, где он поддерживает Россию). Носители ядерного оружия у Украины уже есть, но это тактические средства. А тут всё гораздо серьёзнее.По логике, кстати, перспектива получения откровенно неадекватным киевским режимом стратегических носителей ядерного оружия должна западные элиты пугать. Это ведь похлеще "Скайнета" в "Терминаторе". Но особого перепуга не видно. Видно слабоумие и отвагу.Во-вторых, "томагавк" – средство давления на российское руководство с тем, чтобы выторговать какие-то уступки.Мы уже написали, что в случае с российским руководством это так не работает, но тут есть деталь – Трампу нужно это знать, а вот Зеленскому – не нужно. Потому что он не собирается ни о чём договариваться и заключать какие-то "сделки". "Средство давления" тут – фигура речи, ориентированная как раз на Трампа – мы, дескать, хотим договориться, но для этого нам надо надавить на Россию.В-третьих, и это самое главное, поставкой "томагавков" (пусть даже не бесплатно, а за деньги немецких налогоплательщиков) фиксируется подчинённое положение Трампа по отношению к Зеленскому. Трамп хотел выйти из конфликта, но Зеленский заставил его не просто вернуться, а вернуться на другом политическом и технологическом уровне.Сейчас, кстати, в СМИ обсуждается сокращение европейской военной помощи Украине. Тут есть два связанных момента – европейцы, с одной стороны, ожидали возвращения США к финансированию Украины, а с другой – средства эти не пропали, они были пущены на европейские армии. Из которых могут, опять же, попасть и на Украину.Планы были наполеоновские, но – не сложилось. Тем не менее, мы не считаем, что Зеленский, не достигнув основной цели и получив унизительное медийное поражение (сам виноват, кстати), вообще вчистую проиграл этот раунд.Первое – Трамп подтвердил, что Зеленский является его (не только США, но и его лично) партнёром, с которым можно договариваться. Пиджачок он не зря похвалил. Пошутить на эту тему можно, только шуточки эти дорого нам (да и Трампу) обходятся.Уж не знаем, он действительно не понимает, что Зеленский недоговороспособен, или это вынужденная позиция под давлением партии сторонников "войны до последнего украинца" в Европе и США, но факт остаётся фактом – Зеленского сейчас убирать не будут. Попытаются его убедить "заключить сделку".С другой стороны, если мыслить с точки зрения канонов геополитики, то США, захватив Украину, получили плацдарм в "мягком подбрюшье" России и Европы. Плацдарм, пока он не используется для высадки десанта, должен раздражать. Зеленский с этим отлично справляется – гораздо лучше, чем Порошенко*, например. Он и для России угроза, и Европу из-за него шатает не по-детски… Отличное приобретение. Если бы он не пытался влиять на США – цены б ему не было. Но он, увы, субъект глобальной политики, не входящий в первую лигу только по ничтожности ресурсов захваченной им страны.Второе – Трамп опять согласился на поставленное Зеленским условие мирного диалога – сначала прекращение огня, потом… А вот потом будет так:Трамп это понимает? Бог его знает. Он ведь мыслит не политически, а в параметрах "сделок"… Цели же Зеленского лежат в сфере власти, а не каких-то торговых выгод.Третье – о чём уже сказано выше. Зеленский не получил безоговорочной поддержки США, но Европа-то остаётся за ним… Украина не член ЕС, но оказывает на политику ЕС большее влияние, чем любой из его членов (кстати, вступление в ЕС на общих основаниях будет для Зеленского поражением – как он будет выкручиваться из этой ситуации, пока неясно).В общем, этот матч между Зеленским и Трампом окончился боевой ничьёй – стороны остались при своих: все три перечисленных нами пункта у Зеленского и так были в наличии, Трамп же сохранил нужную ему степень дистанцирования от украинского конфликта. При этом, однако, стратегическая инициатива принадлежит Зеленскому – он атакует, Трамп обороняется, причём – привлекая для этого помощь со стороны России (на Западе это расценивается как слабость).P.S.: Автор на автомате периодически пишет вместо "томагавк" – "томогавк", хотя знает, как правильно. Просто "томагавк" для Зеленского в современном политическом дискурсе играет такую же роль, как томос для Порошенко*. Порошенко очень к нему стремился, мы над ним посмеивались, но он таки своё получил…С "томагавками" ситуация примерно так же разворачивается. По опыту предыдущих поставок публичное обсуждение означает, что решение де-факто принято. Сейчас так же – решение, скорее всего, принято, но его юридическое оформление и сам факт поставок – на паузе. Сколько она продлится, мы не знаем – в Газе перемирия вон на четыре дня хватило.* Член объединения, признанного в России экстремистскимДругое мнение по этому поводу – в статье Ростислава Ищенко "Несостоявшийся "брак" Зеленского с Трампом".

