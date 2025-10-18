https://ukraina.ru/20251018/nesostoyavshiysya-brak-zelenskogo-s-trampom-1070299382.html

Несостоявшийся "брак" Зеленского с Трампом

Несостоявшийся "брак" Зеленского с Трампом

На Украине есть анекдот: "Галя, ты почему до сих пор не замужем?" - Не знаю, все пробуют, хвалят, но никто не женится". Он совершенно точно описывает положение остатков украинского государства в современном мире.

Я неоднократно писал, что Украина никогда не сможет выйти на путь нормального устойчивого развития, пока (а точнее поскольку) её элита не поймёт, что они не "партнёры" и тем более не "халявщики" - их, по их собственной глупости, используют в своих интересах все кому не лень, но никто "не женится", и даже не собирается.В том-то и проблема несостоявшейся украинской государственности, что ни элита, ни народ, так и не способны осознать эту простую мысль и принять на себя ответственность за собственное будущее. Вот и накануне встречи с Трампом 17 октября Зеленский пару недель подряд, в стиле Гюльчатай из "Белого солнца пустыни" рассказывал всем и каждому (кто хотел его слушать и кто не хотел), что "господин назначил его любимой женой". С видимым наслаждением повторял глава киевского режима, что ему удалось уговорить Трампа и тот теперь верит ему, а не Путину.А потом наступил день позора, когда Зеленский прибыл в Вашингтон со списком целей для "Томагавков" и с полной уверенностью, что вот сейчас ему их отсыпят полную корзину, а его покормили обедом в Белом доме и отправили домой, заявив, что "такая корова ("Томагавки") нужна самому" и что США "не хотят эскалации". Пришлось делать хорошую мину при плохой игре и вновь лепетать что-то о мире, под "мощным руководством президента Трампа", к которому Зеленский, вместе с американскими партнёрами, собирается "принуждать Путина".Этого позора можно было бы избежать, да и самой войны не было бы, а вместо неё было бы полномасштабное и взаимовыгодное российско-украинское экономическое сотрудничество, если бы не извращённые представления украинской элиты о взаимоотношениях держав в мире. С точки зрения Киева, есть США и все остальные. Остальные ничего не значат и сражаются между собой за благосклонность американского президента. Неважно хорош ты или плох, важно, чтобы следующий американский президент тебя любил (можно даже в извращённой форме).Именно поэтому киевские политики ничтоже сумяшеся едут на поклон к очередному президенту США и лижут ему ботинки, даже если только что, пока он был кандидатом, выливали на него помои вёдрами. Если же им в США об этом напоминают, искренне недоумевают "ты шо, обидывся"? Так ничего же личного, не против тебя же выступали и не за твоего оппонента, в украинском понимании лояльность США выражается в лояльности должности, предполагающей лояльность действующему американскому президенту, пока не избрали следующего. Они и со своими так: пока президент – "гений, какого ещё не рождало человечество", потерял президентство – "казнокрад, вор, мерзавец и умственно отсталый".На самом же деле все государства в мире (кроме Украины) борются не за благосклонность президента США, а за повышение собственного политического и экономического веса в глобальной расстановке сил. Чем больше твой вес, тем больше у тебя возможностей и тем более склонны другие прислушиваться к твоему мнению и учитывать его в своих планах. Если же всем известно, что ты сделаешь всё, что решит Вашингтон, то зачем разговаривать с тобой, если можно напрямую договориться с Вашингтоном: а издержки процесса переложить на тебя. Это и США выгодно.То, что из Киева представляется, как равносторонний треугольник, во главе которого находятся США, а внизу сражаются за их благосклонность Россия и Украина, на самом деле выглядит, как перевёрнутый равносторонний треугольник, где вверху борются Россия и США, а внизу находится Украина, которую используют одновременно как поле боя и потенциального донора ресурса, которым будет оплачен будущий мир.Россия решает задачу заключения мира с Западом на устраивающих её условиях, и, за счёт глобального манёвра силами и средствами, оказывает на Запад военно-политическое и финансово-экономическое давление так, чтобы как можно ближе подойти к своей формуле мира и, при этом, не сорваться в мировую войну.Запад решает задачу заключения мира с Россией на своих условиях, и, за счёт глобального манёвра силами и средствами, оказывает военно-политическое и финансово-экономическое давление на Россию так, чтобы максимально приблизиться к своей формуле мира и, при этом, не скатиться в ядерную конфронтацию.Украина пытается привести Россию и Запад к полномасштабной конфронтации, чтобы все испугались ядерной войны и договорились на устраивающих Киев условиях.Вы видите логику в действиях Украины? Я не вижу. И не потому, что сама по себе идея плоха, а потому, что она нереализуема. В политике плохими бывают лишь нереализуемые идеи, так как они заставляют тратить ресурс в пустую.Не то, чтобы полномасштабная и даже ядерная конфронтация России и Запада невозможна. Возможна, так же как, в принципе, возможна и война США с Китаем. Но она не соответствует реальным интересам и планам Москвы и Вашингтона, и может стать только результатом неадекватной оценки ситуации одной из сторон или обеими сторонами, которая спровоцирует действия, выводящие ситуацию из-под политического контроля – случайностью, а не закономерностью. Украина не может управлять этим процессом, а её потуги сравнимы с потугами карася, схватившись за червяка, затащить рыбака в реку и утопить в ней.Собственно, после 24 февраля 2022 года у Украины было два хороших варианта:· в случае выбора в пользу Запада, при его посредничестве договориться с Россией и сохранить свою независимость с минимальными территориальными потерями (вариант первого Стамбула), после чего продолжить укрепление армии и быстрый дрейф в сторону НАТО;· в случае выбора в пользу России, провести процедуру самороспуска украинского государства и заявить о своём неистребимом желании вернуться в состав государства российского.Украина выбрала третий вариант – войну с Россией в интересах Запада. В Киеве так и не осознали простую вещь: война ведётся ради мира, значит, рано или поздно, Запад и Россия договорятся о мире, а Украина, выступающая в качестве наёмной пехоты, разделит судьбу всех наёмных отрядов, надобность в которых исчезла по причине окончания боевых действий – ей дадут отставку. Просто перестанут платить и предложат жить за свой счёт. Причём, в отличие от наёмных отрядов, она не сможет даже терроризировать население давшего ей отставку государства – издеваться она может только над своими людьми, да и те бегут из неё безостановочно.Трамп мог дать Украине "Томагавки" и может дать их в будущем. При соблюдении двух условий:1. Украина доживёт до момента передачи;2. Трамп решит, что для США бонусы от передачи ракет превысят издержки.Как видите, передача или не передача ракет Украине в наибольшей степени зависит от России (сможет ли она решить украинскую проблему раньше, чем США решатся передать ракеты, или сможет ли Россия сделать передачу ракет неприемлемой для США за счёт крайне высоких издержек). Во вторую очередь это зависит от США (решат ли они, что игра с "Томагавками" для них тактически выгодна). От Киева здесь вообще ничего не зависит. А вот если бы Зеленский заявил в Вашингтоне, что вообще даже не собирался размещать ракеты на своей территории, так как хочет договориться с Россией, а не усугублять конфликт, ситуация сразу же бы изменилась и Украина стала бы пусть не очень значительным, но третьим игроком, отстаивающим свои собственные интересы, с которым необходимо договариваться, если что-то хочешь получить взамен.Сейчас в Вашингтоне уверены, что Киев и так будет воевать за них, а в Москве прекрасно знают, что с Киевом невозможно ни о чём договориться. Поэтому Кремль и Белый дом говорят друг с другом, используя Киев в своих тактических манёврах. Создай украинское руководство новую ситуацию и Кремль с удовольствием, вместо боевых действий, решил бы свои проблемы за столом переговоров, а США пришлось бы выбирать: попытаться договориться с Киевом раньше, предложив больше, или оказаться на обочине не только военного, но и мирного процесса.Но, как было сказано выше, украинские элита и общество уверены в том, что выиграть можно лишь записавшись в американские рабы. Гарриет Бичер-Стоу они не читали.О том, как проходил процесс переговоров между США и Украиной (Трампом и Зеленским) - в репортаже Алексея Туманова "Затылок Зеленского, Хегсет в триколоре и голодный Трамп. Как украинец просил "Томагавки"

2025

