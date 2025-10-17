https://ukraina.ru/20251017/yuriy-stankevich-esli-knr-i-indiya-otkazhutsya-ot-nefti-rf-ee-mogut-zakhotet-yaponiya-i-yuzhnaya-koreya-1070257476.html

Юрий Станкевич: Если КНР и Индия откажутся от нефти РФ, ее могут захотеть Япония и Южная Корея

Объемы импорта нефти Китаем и Индией столь высоки, что гипотетический отказ от поставок из России может выстроить в очередь к нам и Японию, и Южную Корею, и даже ЕС. Хотя для прикрытия механизма санкций в таком случае покупатели прибегнут к услугам посредников.

2025-10-17T14:55

Об этом заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич рассказал в интервью изданию Украина.ру. Российская энергетическая неделя, ставшая крупнейшей площадкой для глобального диалога о будущем энергетики, прошла в Москве с 15 по 17 октября. Между тем замглавы наблюдательного совета "Нафтогаза" Наталия Бойко заявила, что Украина входит в отопительный сезон в сложном положении. — Юрий Аркадьевич, западные СМИ пишут, что экспорт нефти из России достиг максимума за 5 лет и в Россию идёт большой поток валюты. Может ли с этим быть связано резкое падения курса доллара, который в России за несколько дней снизился с 82 до 76?— Финансовые показатели, которые указывают на вклад нефтяной отрасли в бюджетную систему, экономику России по итогам года окажутся выше прогнозных. Напомню, что 15 октября Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет 2025 года. Дополнительные поступления в казну от реализации нефти и нефтепродуктов могут составить 565 миллиардов рублей.При этом объёмы добычи и экспорта сырой нефти остаются в параметрах прошлого года, о чем сказал 16 октября президент России в рамках Российской энергетической недели. Полагаю, что на курс доллара в большей степени может влиять снижение импорта товаров. Такие "курсовые качели" мы уже наблюдали в 2025 году. Экспортёрам и бюджету, наоборот, невыгодно чрезмерное укрепление рубля.— Каковы перспективы для наших энергетических рынков? Какие еще страны могут начать закупать у нас ресурсы?— Нужно смотреть правде в глаза: чтобы пересчитать страны, способные полностью обеспечить свои потребности в ресурсах, без которых немыслима любая экономика (нефть, газ, уголь и продукты их переработки), достаточно пальцев одной руки. Мировой энергетический рынок — сообщающийся сосуд. В условиях энергодефицита живут не только бедные страны Африки, но и многие государства G 7, G20.Попытки сознательно ограничивать поставки ресурсов от производителя к потребителю лишь увеличивают издержки, удлиняют транспортное плечо, но спрос от этого не снижается. Так что Россия своё место на рынке заслуженно сохранит, а при должном уровне настойчивости и последовательности с нашей стороны — и приумножит.Объёмы импорта нефти Китаем и Индией столь высоки, что гипотетический отказ от поставок из России может выстроить в очередь к нам и Японию, и Южную Корею, и даже ЕС. Хотя для прикрытия механизма санкций в таком случае покупатели прибегнут к услугам посредников.— Как раз вопрос про это. Россия ориентируется на официальные заявления и не комментирует слова Трампа о предполагаемом отказе Индии и Китая от закупок российской нефти, заявил Дмитрий Песков. Так все-таки, что там с нашими партнерами? Как лично вы думаете, будут Китай и Индия и дальше покупать у России нефть?— Россия занимает 10% мирового рынка нефти. Этот объём нельзя изъять безболезненно. Зачем Индии и Китаю искать иных поставщиков взамен сверхнадёжного? Позиции покупателей более уязвимы, поскольку спрос на нефть не иссякает. Думаю, что в торговых отношениях России, Китая и Индии сохранится текущий статус-кво. А заявления Трампа, к счастью или к сожалению, в меньшей степени похожи на позицию лидера сверхдержавы. Скорее, наоборот, Nothing personal, just business [ничего личного — только бизнес].— Мы поддерживаем Китай энергетически, внешнеполитически, в финансовом и военном плане. Можем ли мы надеяться, что Китай ответит нам тем же, встанет крепкой броней за спиной России?— В политике, как известно, нет друзей. Только союзники. Мы исходим из того, что Китай — наш стратегический партнёр. Отсюда и уровень доверия, интенсивность контактов первых лиц, включая взаимные визиты в этом году на военные парады. Китайцы крайне прагматичны. Уверен, что помнят доброе отношение не меньше, чем русские. И слову своему не изменят.— Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз выделит дополнительные 100 миллионов евро на поддержку Украины предстоящей зимой. Каллас уточнила, что финансовую помощь направят для закупки генераторов, убежищ и снаряжения для холодной погоды. Интересно, а сама Европа переживет эту зиму энергетически?— Какой смысл переживать за Европу? Если погодные условия, включая отрицательные температуры, окажутся неблагоприятными, а энергосистема продемонстрирует свою неготовность к такому сценарию, то пострадают простые жители Европейского союза. Каллас и прочие шизофреники, волею случая оказавшиеся у руля европейского политического корабля, место у печки для себя лично найдут, даже если обладателям высоких кабинетов придётся грызть друга.— По объектам в Полтаве нами был нанесен массированный удар крылатыми, гиперзвуковыми и баллистическими ракетами. Там мы разбомбили газовое месторождение. Ударами в начале октября были уничтожены 60% газодобычи Украины, согласно данным Bloomberg. А вообще есть информация, много ли там осталось нефтяных и газовых месторождений? Что с ними сейчас?— Минобороны России не скрывает: объекты для ударов возмездия тщательно выбирались. В Харьковской и Полтавской областях добывается 95% природного газа Украины. Кроме того, добыча газа есть ещё и во Львовской области, но это капля в море — менее 0,5 миллиардов кубических в год. И если в лучшие советские годы речь шла о 70 миллиардах кубических метров ежегодно, то сегодня это менее 20. Отсюда и возникшая зависимость Украины от импорта голубого топлива. Зима будет тяжёлой.— Почему, по вашему мнению, мы до сих пор не "погасили свет" на Украине? Возможно, это бы обеспечило более быструю победу и конфликт наконец-то закончился?— Главнокомандующий Вооруженными Силами России лучше владеет обстановкой и принимает решения, оценивая совокупность обстоятельств.Думаю, что если бы мы перенимали стратегию и тактику ведения боевых действий у США, как было в Ираке, Афганистане, странах Африки, то также утюжили бы все подряд. Но мы не воюем с народом Украины. Из этой логики и нужно выстраивать причинно-следственную связь между активностью наших Вооруженных Сил и причинённым ущербом жизнеобеспечивающей инфраструктуры Украины.Кто находится в более уязвимой позиции в конфликте вокруг редкоземельных металлов, Китай или США, и какой объем их запаса у России, а также о "нефтяных настроениях" Индии, в материале Александр Фролов: США надувают щеки, но все равно зависят от поставок редкоземельных металлов из Китая.

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Анна Черкасова

