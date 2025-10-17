"Весь мир бы плевал в их сторону": политолог рассказал, почему Трамп не получил Нобелевскую премию - 17.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251017/ves-mir-by-pleval-v-ikh-storonu-politolog-rasskazal-pochemu-tramp-ne-poluchil-nobelevskuyu-premiyu-1070187723.html
"Весь мир бы плевал в их сторону": политолог рассказал, почему Трамп не получил Нобелевскую премию
"Весь мир бы плевал в их сторону": политолог рассказал, почему Трамп не получил Нобелевскую премию - 17.10.2025 Украина.ру
"Весь мир бы плевал в их сторону": политолог рассказал, почему Трамп не получил Нобелевскую премию
Решение Нобелевского комитета присудить премию мира венесуэльской оппозиционерке Марии Мачадо вместо Дональда Трампа было продиктовано желанием избежать обвинений в услужливости Вашингтону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер
Политолог заявил, что присуждение президенту СШАП Дональду Трампу Премии мира было бы воспринято крайне негативно. Американист уточнил, что низкие шансы Трампа были известны заранее, и поэтому результат не стал неожиданностью. "Кроме того, рейтинг получения Трампом Нобелевской премии колебался от 3 до 4%, о чем многие знали. Так что никакого сюрприза для мировой общественности не было", — отметил эксперт.По мнению Вайнера, награда Мачадо имеет четкую политическую подоплеку. "Я думаю, что данная премия — флаг в руки противникам [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, в числе которых находится президент Трамп", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Последний рывок Трампа. Грег Вайнер о том, что сделает президент США после встречи с Зеленским" на сайте Украина.ру.Про урегулирование ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине".
"Весь мир бы плевал в их сторону": политолог рассказал, почему Трамп не получил Нобелевскую премию

Решение Нобелевского комитета присудить премию мира венесуэльской оппозиционерке Марии Мачадо вместо Дональда Трампа было продиктовано желанием избежать обвинений в услужливости Вашингтону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер
Политолог заявил, что присуждение президенту СШАП Дональду Трампу Премии мира было бы воспринято крайне негативно.
"Во-первых, дать премию Трампу для Нобелевского комитета было бы чудовищным поступком. Весь мир бы плевал в их сторону и говорил, что они прогнулись перед Америкой. Поэтому они нашли компромиссную фигуру, чтобы сохранить лицо", — пояснил Вайнер.
Американист уточнил, что низкие шансы Трампа были известны заранее, и поэтому результат не стал неожиданностью. "Кроме того, рейтинг получения Трампом Нобелевской премии колебался от 3 до 4%, о чем многие знали. Так что никакого сюрприза для мировой общественности не было", — отметил эксперт.
По мнению Вайнера, награда Мачадо имеет четкую политическую подоплеку. "Я думаю, что данная премия — флаг в руки противникам [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, в числе которых находится президент Трамп", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Последний рывок Трампа. Грег Вайнер о том, что сделает президент США после встречи с Зеленским" на сайте Украина.ру.
Про урегулирование ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине".
