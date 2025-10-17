"Весь мир бы плевал в их сторону": политолог рассказал, почему Трамп не получил Нобелевскую премию
Решение Нобелевского комитета присудить премию мира венесуэльской оппозиционерке Марии Мачадо вместо Дональда Трампа было продиктовано желанием избежать обвинений в услужливости Вашингтону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер
Политолог заявил, что присуждение президенту СШАП Дональду Трампу Премии мира было бы воспринято крайне негативно.
"Во-первых, дать премию Трампу для Нобелевского комитета было бы чудовищным поступком. Весь мир бы плевал в их сторону и говорил, что они прогнулись перед Америкой. Поэтому они нашли компромиссную фигуру, чтобы сохранить лицо", — пояснил Вайнер.
Американист уточнил, что низкие шансы Трампа были известны заранее, и поэтому результат не стал неожиданностью. "Кроме того, рейтинг получения Трампом Нобелевской премии колебался от 3 до 4%, о чем многие знали. Так что никакого сюрприза для мировой общественности не было", — отметил эксперт.
По мнению Вайнера, награда Мачадо имеет четкую политическую подоплеку. "Я думаю, что данная премия — флаг в руки противникам [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, в числе которых находится президент Трамп", — заключил собеседник издания.
