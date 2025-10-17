https://ukraina.ru/20251017/ego-lyubyat-te-kto-khochet-znat-pravdu-i-nenavidyat-te-kto-etu-pravdu-skryvaet-telekanalu-rt--20-let-1070263812.html

Его любят те, кто хочет знать правду, и ненавидят те, кто эту правду скрывает. Телеканалу RT — 20 лет

RT стал мощным инструментом мягкой силы России, поскольку предоставляет аудитории альтернативную точку зрения на происходящее в мире, нежели ведущие западные СМИ

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/11/1070252308_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_c47cc1ca8fdd8ed9d35391874ab13a6b.jpg

Первый международный канал родом из России стал одним из самых авторитетных СМИ в мире, а его популярность на разных континентах пугает Запад."Несмотря на то давление, которое оказывается на журналистов Russia Today, на всякие запреты, на всякие санкции, на ограничения административного и финансового характера, вы говорите то, что думаете. И это очень часто не соответствует так называемому мировому информационному мейнстриму. Но именно это и профессионализм, с которым вы подаёте эту информацию, искренность, с которой вы это делаете, и читаемая вашими зрителями правдивость, достоверность информации, которую вы даёте, объективность — она подкупает, и аудитория быстро растёт. Вы нашли какую-то особую нишу, своё место", — отметил президент РФ Владимир Путин.Санкции и противостояниеЕщё в прошлом году стало известно, что власти США вводят санкции против российских СМИ. Тогда же под ограничения попали медиагруппа "Россия сегодня" и принадлежащие ей СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Санкции были введены и против главреда "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян.Позднее Вашингтон ввёл санкции против трёх структур и двух человек из-за "вмешательства в дела Молдавии в преддверии выборов" в рамках обвинений против RT.США, Великобритания и Канада начали "совместную дипломатическую кампанию, чтобы объединить партнёров по всему миру для ответа на угрозу со стороны RT и других российских инструментов влияния и дезинформации". Об этом заявил тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен.Как и предсказывала Симоньян, санкциям не удалось "заткнуть" телеканал Russia Today (RT) и медиагруппу "Россия сегодня". У издания, по данным бывшего директора национальной разведки Джеймса Клеппера, "в США аудитория больше, чем у CNN".Международное признаниеСлова с пожеланиями и искренними похвалами телеканал услышал не только в России. Президент Кубы Мигель Диас-Канель также поздравил RT с 20-летием. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто присоединился к поздравительным заявлениям."Когда мы начали сотрудничать, ситуация была намного лучше текущей, и я искренне надеюсь, что к моменту празднования вашего 21-го дня рождения ситуация выправится и станет такой же благоприятной, как в начале нашего сотрудничества", — отметил он.Американский кинорежиссёр Оливер Стоун, в свою очередь, обратил внимание на профессиональную работу телеканала."На протяжении многих лет российское телевидение ведёт блестящую работу, сохраняя неизменно высокий уровень профессионализма в освещении самых острых и спорных тем", — заявил Стоун.Глобальное вещаниеГоворит RT со зрителями и читателями на одном языке. В прямом смысле этого слова: круглосуточно вещает на английском, испанском, арабском, немецком, французском и сербском, а для политических гурманов работают два документальных канала.По данным самого телеканала, RT круглосуточно доступен более 900 млн зрителей более чем в 100 странах мира. За 2024 год проекты RT набрали более 23 млрд просмотров в соцсетях.22 июля 2022 года Russia Today открыла своё первое бюро в Африке. А на сегодняшний день бюро работают в Алжире, Буркина-Фасо, Египте, Кении, Нигерии, Тунисе и ЮАР. Контент RT размещают в своих эфирах и на интернет-ресурсах более 30 африканских телеканалов."В соцсетях, хоть и действуем в силу ограничений подпольно, наши ресурсы в прошлом году набрали больше 1 млрд (!) просмотров. Так держать, коллектив!" — писала главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в марте 2024 года.Поздравления и поддержкаБывший член палаты представителей США Синтия Маккини также поздравила RT с юбилеем:"Думаю, что RT успешно предоставил альтернативную площадку для тех, кто в самом деле буквально всё ставит под вопрос. И вы предоставляете миру возможность быть услышанным. Такой инклюзивный посыл — это не какая-то там диктатура из разряда “вот так ты должен думать”.Я лишь надеюсь, что буду жива и через 20 лет, когда вы будете отмечать уже 40-летие вашего канала. Поздравляю, RT! Работайте ещё 20 лет, а потом и ещё 20 — и просто продолжайте делать свою работу!"Расширение в АзииВ прошлом году в Шанхае открылась редакция RT."Сейчас мы наблюдаем тенденцию к активному налаживанию контактов между РФ и КНР на региональном уровне, всё большее количество городов наших стран становятся побратимами. Поэтому “ЕвроМедиа” во взаимодействии с RT планирует разработать и реализовать ряд проектов, ориентированных именно на регионы", — прокомментировал событие руководитель МИД "ЕвроМедиа" Владимир Денисов.Ведущая RT China Алина Салионова в рейтинге китайской соцсети Weibo самых известных журналистов заняла 7-е место, её аккаунт включили в список рекомендованных для просмотра парада в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, который прошёл в Пекине 3 сентября.До конца 2025 года запланирован запуск RT India. Впрочем, он уже наделал немало шума. В августе телеканал BBC забил тревогу, что активность и подписчики в соцсети X у Sputnik India и RT India растут, и выпустил большую статью об успешном расширении влияния этих ресурсов в странах Глобального Юга и популярности курсов RT для иностранных журналистов."Спасибо, что следите за нашими успехами. Ждите новых курсов, открытия вещания RT India и много других новостей", — отреагировала тогда Маргарита Симоньян.А в сентябре на одной из самых оживлённых веток метро Нью-Дели начал курсировать фирменный поезд Sputnik India.Влияние на ЗападеУспешно RT работает не только на Глобальном Юге, где у России много соратников, но и на Западе, где на протяжении последнего десятилетия царят самые настоящие русофобские настроения, и вся информация о России подаётся местными СМИ исключительно в таком контексте, от чего население уже устало. Свидетельницей очень интересной дискуссии на Всемирном фестивале молодёжи в Сириусе в 2024 году стала корреспондент издания Украина.ру: группа испанских студентов оживлённо дискутировала, чья подача информации им нравится больше — RT или Sputnik, — у какого из этих ресурсов повестка более левых взглядов, какие спикеры им импонируют больше, причём речь шла именно о русскоязычных версиях обоих СМИ, хотя и у того, и у другого есть испаноязычные ресурсы.В апреле нынешнего года портал NewsGuard и компания YouGov совместно провели опрос, чтобы выяснить отношение американцев к различным источникам информации, и выяснилось, что 33,9% респондентов доверяют российским СМИ, включая РИА Новости и RT, в частности новостям о ситуации на Украине.Уникальный подходRT отличается от крупных западных СМИ не только конечным результатом, но и процессом создания самого контента. Американский журналист Рик Санчес в интервью своему известному коллеге Такеру Карлсону назвал собственный опыт работы на RT "почти нирваной"."Я полностью писал все сценарии. Я сам выбирал темы. Сам каждое утро проводил планёрку, на которой обсуждался план на день. Самое интересное, что таких возможностей у меня не было ни на CNN, ни на Fox News, ни на NBC. Извините меня, но это правда", — рассказал он.На RT работают не только многие авторитетные западные журналисты, но и бывшие высокопоставленные чиновники, как, например, Тара Рид, которая в 1992–1993 годах была помощницей на тот момент сенатора Джо Байдена. Когда последний занял пост президента США, женщина выступала против его политического курса, более того, обвинила его в сексуальных домогательствах в тот период, но американские власти никакого расследования не провели. Опасаясь за свою безопасность, Рид весной 2023 года переехала в Россию и начала работать на телеканале RT, а в конце сентября 2025 года получила гражданство РФ."Моими героями были Мария Бутина и Маргарита Симоньян — очень сильные женщины, которые здесь, в России, творят удивительные вещи. Они мне помогли. Маргарита Симоньян пригласила работать на телеканале RT, а Мария Бутина помогла оформить документы на получение политического убежища", — рассказала она.В пятницу, 17 октября, в честь праздника на Манежной площади была установлена телевизионная студия в виде рупора.

