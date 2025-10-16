https://ukraina.ru/20251016/eto-ne-tramp-orban-rasskazal-o-razzhigatelyakh-voyny-na-ukraine-1070167168.html

"Это не Трамп!": Орбан рассказал о разжигателях войны на Украине

Мир на Украине не удаётся установить из-за лидеров Евросоюза, которые подстрекают Владимира Зеленского продолжать военные действия, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом 16 октября сообщает РИА Новости

По мнению Орбана, если бы Запад был един, европейцы не пошли бы против политики президента США Дональда Трампа, конфликт на Украине давно был бы урегулирован."Трамп давно бы заключил мир, если бы европейцы постоянно не подстрекали Зеленского из-за кулис. Такова ситуация. Так что если бы европейцы не пошли против политики Трампа, а мы, европейцы, были бы в одной лодке с американцами, то был бы мир. Но европейские лидеры хотят продолжать войну. У них есть чёткая военная позиция, военная стратегия, военный план, они открыто говорят об этом и работают над тем, чтобы перетянуть президента Трампа с позиции мира на сторону продолжения войны. Если бы Запад был един, на российско-украинском фронте уже был бы мир", — заявил Орбан в интервью порталу Mandiner.Премьер-министр Венгрии 11 октября заявил, что в Венгрии стартует сбор подписей против военных инициатив Брюсселя. По его словам, Европа стремительно движется к втягиванию в войну, а заявления о стратегии победы в конфликте в Украине — не более чем "мечты Брюсселя" без реального содержания.Орбан много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение Минских соглашений.Ранее он также заявлял, что ЕС не может победить в конфликте на Украине, и если Европейский союз не начнет его дипломатическое урегулирование, то получит по соседству Афганистан. Поэтому Европейскому союзу и России необходимо провести переговоры о будущей системе европейской безопасности, где Украина будет не главной темой.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

