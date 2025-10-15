Нобелевский комитет поддержал доктрину Байдена о демократизации мира — Васильев
Политическое решение о присуждении премии мира венесуэльской оппозиционерке Марие Корине Мачадо уходит корнями в идеологию администрации Джо Байдена. Об этом научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Васильев указал на прямую преемственность между политикой экс-президента США Джо Байдена и решением Нобелевского комитета, принятым в этом году. "Поэтому в случае с избранницей для награждения Нобелевской премией, прослеживается старая, кстати сказать, абсолютно байденовская, демократическая модель", — заявил эксперт.
Он напомнил о конкретных шагах демократической администрации США, которые задали этот внешнеполитический вектор.
"Напомню, что когда демократы пришли к власти после событий 6 января 2021 года, они провозгласили закрепление устоев демократии главным направлением и внутренней, и внешней политики страны. В частности, было создано два саммита демократии и провозглашено утверждение либерально-демократических режимов", — пояснил американист.
Таким образом, награда Мачадо является логичным продолжением и символической поддержкой этой продемократической линии, которую Нобелевский комитет теперь открыто поддерживает в противовес изоляционистскому курсу президента США Дональда Трампа, подытожил собеседник Украина.ру.
