Нобелевский комитет поддержал доктрину Байдена о демократизации мира — Васильев - 15.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251015/nobelevskiy-komitet-podderzhal-doktrinu-baydena-o-demokratizatsii-mira--vasilev-1070052442.html
Нобелевский комитет поддержал доктрину Байдена о демократизации мира — Васильев
Нобелевский комитет поддержал доктрину Байдена о демократизации мира — Васильев - 15.10.2025 Украина.ру
Нобелевский комитет поддержал доктрину Байдена о демократизации мира — Васильев
Политическое решение о присуждении премии мира венесуэльской оппозиционерке Марие Корине Мачадо уходит корнями в идеологию администрации Джо Байдена. Об этом научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-10-15T04:00
2025-10-15T04:00
новости
сша
джо байден
дональд трамп
украина.ру
премия
нобелевская премия
венесуэла
демократия
демократическая партия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101759/02/1017590212_0:179:2048:1331_1920x0_80_0_0_3aeaa1137c2a1100d0132879d8cf2bc3.jpg
Васильев указал на прямую преемственность между политикой экс-президента США Джо Байдена и решением Нобелевского комитета, принятым в этом году. "Поэтому в случае с избранницей для награждения Нобелевской премией, прослеживается старая, кстати сказать, абсолютно байденовская, демократическая модель", — заявил эксперт.Он напомнил о конкретных шагах демократической администрации США, которые задали этот внешнеполитический вектор. "Напомню, что когда демократы пришли к власти после событий 6 января 2021 года, они провозгласили закрепление устоев демократии главным направлением и внутренней, и внешней политики страны. В частности, было создано два саммита демократии и провозглашено утверждение либерально-демократических режимов", — пояснил американист.Таким образом, награда Мачадо является логичным продолжением и символической поддержкой этой продемократической линии, которую Нобелевский комитет теперь открыто поддерживает в противовес изоляционистскому курсу президента США Дональда Трампа, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Алексея Туманова "Не очень-то и хотелось". Что придумали трамписты вместо Нобелевской премии, которую Трамп не получил на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251010/trampu-bolshe-ne-nado-pritvoryatsya-mirotvortsem-vmesto-nobelevskoy-premii-mozhno-poluchit-1069923227.html
сша
венесуэла
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101759/02/1017590212_231:0:2039:1356_1920x0_80_0_0_85ca4e5be4378b78ce365cd0e69b8f58.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, джо байден, дональд трамп, украина.ру, премия, нобелевская премия, венесуэла, демократия, демократическая партия, эксперты, аналитики
Новости, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Украина.ру, премия, Нобелевская премия, Венесуэла, демократия, Демократическая партия, эксперты, аналитики

Нобелевский комитет поддержал доктрину Байдена о демократизации мира — Васильев

04:00 15.10.2025
 
© Фото : techno.bigmir.net
- РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото : techno.bigmir.net
Читать в
ДзенTelegram
Политическое решение о присуждении премии мира венесуэльской оппозиционерке Марие Корине Мачадо уходит корнями в идеологию администрации Джо Байдена. Об этом научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Васильев указал на прямую преемственность между политикой экс-президента США Джо Байдена и решением Нобелевского комитета, принятым в этом году. "Поэтому в случае с избранницей для награждения Нобелевской премией, прослеживается старая, кстати сказать, абсолютно байденовская, демократическая модель", — заявил эксперт.
Он напомнил о конкретных шагах демократической администрации США, которые задали этот внешнеполитический вектор.
"Напомню, что когда демократы пришли к власти после событий 6 января 2021 года, они провозгласили закрепление устоев демократии главным направлением и внутренней, и внешней политики страны. В частности, было создано два саммита демократии и провозглашено утверждение либерально-демократических режимов", — пояснил американист.
Таким образом, награда Мачадо является логичным продолжением и символической поддержкой этой продемократической линии, которую Нобелевский комитет теперь открыто поддерживает в противовес изоляционистскому курсу президента США Дональда Трампа, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Алексея Туманова "Не очень-то и хотелось". Что придумали трамписты вместо Нобелевской премии, которую Трамп не получил на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2025
10 октября, 14:16
Трампу больше не надо притворяться миротворцем: вместо Нобелевской премии можно получить ШевченковскуюНобелевскую награду мира 10 октября присудили не американскому президенту, который завершил уже с десяток войн. Она досталась оппозиционеру из Венесуэлы Марии Корине Мачадо. Неизвестный политик обошёл могущественного и тщеславного лидера США. Это сигнал о том, что Трампу всё-таки не удалось победить глобалистское лобби.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАДжо БайденДональд ТрампУкраина.рупремияНобелевская премияВенесуэладемократияДемократическая партияэкспертыаналитики
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:45Фронт режут на анклавы: эксперт Павлив о новой тактике изоляции театров военных действий
04:40"В войне на истощение это смерти подобно": Анпилогов раскрыл, как Украина сжигает ресурсы в Донбассе
04:30Последний гвоздь в крышку гроба ПВО Украины: Павлив о катастрофической нехватке ракет для Patriot
04:22Продолжаем выбивать энергетику. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20"Азербайджан готов поддерживать Украину — в гражданском ключе" — эксперт о новом векторе Баку
04:10Новых "Патриотов" взять негде: Украина до конца войны будет испытывать острейший дефицит ПВО – Павлив
04:00Нобелевский комитет поддержал доктрину Байдена о демократизации мира — Васильев
03:57Обнародован чат американских Молодых республиканцев, восхваляющих нацизм
03:27В Крыму призвали признать Бориса Джонсона международным преступником
03:06Не повод расслабляться! В Европе сделали заявление об оружии для Киева
02:41Луна поблагодарила посольство России за передачу документов об убийстве Кеннеди
02:18Закрытый аэропорт и сводка угроз атак БПЛА по регионам России к этому часу
01:50Великобритания раскрыла число БПЛА, поставленных Украине за полгода
01:24Наступление ВС РФ, перехват власти в Одессе и зачистка АКР. Информационные итоги 14 октября
00:53Фронтовая сводка от канала "Дневник десантника" сообщает о продвижении ВС РФ за 14 октября
00:32Министр финансов США призвал ЕС увеличить давление на закупщиков российской нефти
23:53Президент США угрожает пошлинами странам БРИКС
23:50Фрики и черти митингуют против Труханова
23:47Энергетический кризис в Киеве усугубляется
23:39Российские войска вступили в Мирноград
Лента новостейМолния