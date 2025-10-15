https://ukraina.ru/20251015/armiya-v-begakh-chto-govoryat-na-ukraine-o-roste-chisla-dezertirov-1070113542.html

Армия в бегах. Что говорят на Украине о росте числа дезертиров

На этой неделе одной из самых обсуждаемых тем в украинских СМИ стало растущее количество дезертиров (СОЧ), что называют основной причиной образования дыр на фронте. Украинская армия разбегается быстрее чем "людоловы" успевают её набирать, используя любые формы насилия.

Нардеп Марьяна Безуглая утверждает, что дезертиров столько в украинской армии, "сколько была вся армия до полномасштабной войны", то есть по состоянию на февраль 2022 года (250 тысяч человек).В комментарии изданию "Украинская правда" украинский офицер жалуется, что теперь часто дезертируют не только новобранцы, но и военнослужащие с боевым опытом. По его подсчетам, "гуляет" почти целая армия. "У нас официально почти 300 тысяч "СОЧников" и дезертиров. Они обучены (...) это готовая армия, которая не воюет, а гуляет, потому что они знают, что их, скорее всего, не посадят", — сетует офицер, требуя ужесточать наказания для дезертиров – блокировать счета и отбирать водительские права.Правда, и без этого Украина фактически является самой криминальной страной мира. Как рассказывала на днях нардеп Галина Янченко, 1,5 миллиона украинских мужчин находятся в розыске, так как не обновили свои данные в ТЦК (военкоматах). "Если такого мужчину останавливает ТЦК — всё, привет учебный центр. Даже если он хочет работать на оборонном предприятии", - говорит нардеп, жалуясь на нехватку кадров для "оборонки".Украинский военный юрист Назар Олексюк утверждает, что количество дезертиров намного больше официальных данных. По его словам, подразделения часто не передают материалы служебных расследований в ГБР. Многим командирам невыгодно сообщать о СОЧ и дезертирстве – они сами отпускают подчиненных домой в обмен на их банковскую карточку, куда ежемесячно приходят выплаты за службу. Некоторые из этих "мертвых душ" даже "выполняют" боевые задачи, чтобы их командиры получали премии.Экс-нардеп, а ныне командир роты БПЛА в ВСУ Игорь Луценко рассказал, что только в сентябре зарегистрировано около 20 000 случаев СОЧ. В действительности же, по его словам, дезертиров и "СОЧников" в армии ещё больше. Нардеп Роман Костенко насчитал 16-19 тысяч человек, которые ежемесячно выбирают жизнь и прощаются с ВСУ.В начале октября президент РФ озвучил данные о том, что с января по август из ВСУ дезертировали около 150 тысяч человек. Фактически через две недели украинские депутаты и журналисты подтвердили эти цифры.Нардеп Максим Бужанский пишет 14 октября, что проблема СОЧ – "критична и огромна", но предлагает не раздувать панику по этому поводу. Он считает, что проблему "накручивают до истерического максимума", а СМИ словно участвуют в конкурсе, кто назовёт еще большую цифру дезертиров. Бужанский считает, что подобные разговоры только деморализуют армию и общество.Тем не менее, как пишет украинский Telegram-канал "Наблюдатель", в условиях, когда каждый месяц десятки тысяч бойцов отказываются воевать, наивно было бы продолжать говорить о "мобилизационном ресурсе". Дело в том, что в связи с ростом дезертирства и количества "дыр" на фронте на Украине вновь заговорили о "ресурсе", который можно бросить на фронт снижением мобилизационного возраста.Однако председатель штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко рассказывает, что в таком случае только увеличится количество дезертиров, которых невозможно пересажать. "А какой смысл мобилизовывать ещё два миллиона? Через неделю миллион восемьсот из них окажутся в СОЧ. Уже сейчас у нас сотни тысяч человек там. И что дальше? Посадить всех в тюрьму? У нас нет столько мест", - рассказывает Петренко.Бывший нардеп Игорь Мосийчук* говорит, что криминализация миллионов украинских мужчин имеет не только военный, но и политический аспект – эти люди не будут голосовать за кандидатов-милитаристов, поэтому их попытаются вычеркнуть из числа избирателей. "Количество уклонистов, СОЧ, дезертиров, а также тех, кто беглецы от войны, в эмиграции неуклонно возрастает. Все они – избиратели. Никто из них не будет голосовать за действующую власть и "партию войны". Поэтому сегодня власть имущие ломают голову над тем, как ограничить участие протестного электората в избирательном процессе", - утверждает Мосийчук.В то же время нардеп Александр Дубинский отмечает, что результаты заказных опросов на Украине резко контрастируют с настроениями в обществе и массовым дезертирством. "Открываю очередной соцопрос - а там 54% украинцев категорически против территориальных уступок РФ. Открываю любую новость про мобилизацию - все клянут ТЦК и требуют мира. Гляну информацию про СОЧ - в бегах уже 60% армии", - обращает внимание нардеп, обвиненный украинской властью в госизмене. При таких темпах дезертирства Дубинский прогнозирует полный распад ВСУ к весне 2026-го года, "если не случится каких-либо форс-мажоров".В целом же ситуация выглядит так, что для победы Зеленского и "партии войны" необходима максимальная криминализация украинских мужчин, а также выдавливание из страны еще миллионов женщин и парней до 23 лет. Тогда и "опросы", которые проводят где-нибудь внутри Офиса президента, будут ближе к реальности. При соблюдении формальных процедур Зеленский может править только в стране без народа.О том, как на Украине готовят к участию в войне детей - в статье Елены Кирюшкиной ""Фольксштурм" по-украински. Как Зеленский готовит школьников к войне с Россией"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

