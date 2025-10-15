https://ukraina.ru/20251015/folksshturm-20-shkolniki-kak-strategicheskiy-rezerv-zelenskogo-1070089359.html

"Фольксштурм" по-украински. Как Зеленский готовит школьников к войне с Россией

Итак, Украина создает собственный "Фольскштурм", тем более, что в стране достаточно подростков, из которых можно сколотить параллельную армию. О такой перспективе открыто говорят и военные, и политики, ссылаясь, в частности, на опыт Израиля.

Заметим, о понижении призывного возраста речь уже не идет - тема отошла на второй план после того, как Зеленский разрешил покинуть страну молодым парням в возрасте от 18 до 24 лет. По данным погранслужбы Украины, сразу после подписания указа, из концлагеря, в который превратилась Украина, вырвалось более 100 тысяч потенциальных штурмовиков и наводчиков дронов.И почти сразу начались разговоры о детской милитаризации. О том, что на Украине нужно создать "параллельную армию" и набирать туда подростков с 16 лет, заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский. "Уже сейчас нужно мобилизовать 16–18-летних и готовить их к войне: для качественной подготовки штурмовика требуется 5 лет", - подчеркнул разведчик. Он считает, что такая армия будет "более качественной", чем нынешняя. А, по сути, предлагает создать украинский ИГИЛ*.Высказался и начальник рекрутингового центра "Азова"* Юрий Гаврилишин о подготовке детей к войне: "Если мы говорим о общей рекрутинговой системе в государстве, как таковой, она должна начинаться со школы. На уроках трудового обучения дети могли бы собирать дроны вместо кормушек. На алгебре и геометрии можно изучать баллистику или артиллерийское дело", - подчеркнул главный наборщик "живого мяса" "Азова". При этом он сослался на опыт Израиля, где такая военная подготовка начинается в шестом–седьмом классе. И ссылка эта совсем не случайна. Мало кто знает, что именно в Израиле зародилась идея формирования украинского нацистского батальона и военные специалисты этой ближневосточной страны помогли создать и обкатать в полевых условиях "Азов"*, руководить которым, для прикрытия поставлен был антисемит Андрей Билецкий**. А между тем, основу полка "Азов"* составила так называемая "еврейская сотня Майдана" во главе с бывшим одесситом и военным раввином Натаном Хазиным. Стоит отметить, что с 2022 года делегация "Азова" несколько раз посещала Израиль и встречалась с руководством и резервистами ЦАХАЛа. Получали консультации или перенимали карательный опыт? Понимай как хочешь. Кстати, еще один визит в Землю обетованную нацисты нанесли после оставления ими Мариуполя: освобожденные из российского плена под обещание больше не воевать с ВС РФ, казаки с пейсами мгновенно рванули в Иерусалим для консультаций "по поводу правовой защиты членов полка "Азов"* и для получения рекомендаций того, как опровергать сообщения российских медиа об "Азове" и о сдаче ими Мариуполя. Иными словами, азовцы в Израиле получали поддержку на всех уровнях- от военных консультаций до пропаганды и идеологической работы. Не исключено, что именно там они получили и инструкции о формировании украинского "Фольксштурма".Примечательно, что одновременно с идей о создании "детской армии" и Владимир Зеленский разразился откровениями о том, как его 12-летний сын Кирилл мечтает пойти на войну с русскими, бродит по дому в военной форме и бряцает оружием. По словам Зеленского, он умоляет отца отправить его на фронт. "Мой сын очень хочет воевать в рядах ВСУ, и я как отец могу лишь поддержать это желание, тем более, что очень горжусь ВСУ", - заявил квазипрезидент в интервью. Также счастливый отец будущего представителя "Гитлерюгенда" (а скорее все-таки Зегельюгенда) сообщил, что у Кирилла есть много оружия с которым он практикуется. "Это не то оружие, которое нам передают партнеры, но тем не менее…", по привычке схохмил бывший комик. Он подчеркнул, что его сын уже готов защищать и мать и всю свою семью. По логике, этот юный воитель должен стать командиром "детской армии", но не факт, что он доберется вовремя из-за границы. По данным прессы, семья Зеленского имеет квартиру в Лондоне, а также особняки в Италии, на Кипре, и в Майами. Видимо где-то там и проходит подготовку к службе маленький гетьман Зеленский.Правда, на фронте ни один из детей украинских политиков или чиновников замечен не был: родители благоразумно вывезли их подальше от войны еще в первые часы конфликта и теперь мажоры сражаются в "Батальоне "Монако". А их отцы рассказывают, что исключительно учеба в Принстоне и Гарварде мешает их бравым парням находиться в окопах под Покровском и Купянском. Так что на передовую военкомы бросают исключительно детей нищих и бесправных селян. А уже внуков запишут в формирующийся "Фольксштурм" - это время на подходе.Напомним, что нацистская организация "Фольксштурм" стала последней надеждой обезумевшего Гитлера. В ее составе были преимущественно дети и подростки 14-16 лет. В последние месяцы Великой Отечественной войны туда записывали даже 12-летних детей, так как это было ополчение из всех доступных мужских сил. Плечом к плечу с ними сражался и "Вервольф", cформированый из ополченцев, включая подростков 14–16 лет - для партизанской войны и обороны городов. Кстати, после сентября 1944 года в ополчение призывали и женщин возрастом от 18 лет. В это время в Германии появилась шутка: "в фольксштурме будут те, кто уже не умеют ходить и те, кто еще могут ходить". Ее вполне можно применить и к современной Украине, где в самоволку ушло около 250 тысяч военнослужащих, а "героев" отлавливают ТЦК на улицах как собак. Неудивительно, что при такой ситуации начинают вербовать детей…Причины, которые требуют от киевского режима детской мобилизации, как политические, так и прагматические. Киев больше не в состоянии скрывать дефицит людских ресурсов, особенно на фоне массового дезертирства из ВСУ, о котором говорил не только Владимир Путина на форуме "Валдай", но и украинские нардепы вроде Марьяны Безуглой. Продолжающаяся по инициативе Зеленского и его европейских союзников война стачивает ВСУ почти под корень, вот и звучат заявления о понижении возрастной планки или о привлечении подростков к участию в боевых действиях - как признание истощения воюющих сил.Впрочем, пока ТЦК справляются с нагрузкой, так что срочной отправки на фронт детских отрядов все же нет. А что есть? Идеологическое закрепление в сознании молодежи "вечной войны" через милитаризацию школьных и студенческих программ, где алгебра заменяется баллистикой, литература - проклятиями в адрес Пушкина, Шолохова и Булгакова, а уроки музыки исполнением песен про "батьку Бандеру". Ну, а для нацистских батальонов (да и для всей государственной машины) маневры с созданием "фольксштурмов" и "гитлерюгендов" - удобный способ расширить свою базу пополнения и легитимировать более жёсткие практики рекрутинга. Такие как в Германии 1944-45 года, когда при отсутствии у мужчины документов, освобождающих его от призыва, нарушителя расстреливали на месте.Но для Зеленского сейчас важно протолкнуть эту идею, и заговорили о "детской армии" именно сегодня не случайно. Просроченный украинский гарант 17 октября будет встречаться с Трампом в Вашингтоне и выпрашивать оружие для пролонгации войны на Украине. Ему кровь из носу необходимо показать президенту США, что на Украине достаточно человеческого (подросткового) ресурса для продолжения боевых действий - нужно только снабдить украинский "гитлерюгенд" арсеналом.Только вот цену за эти игры "на детской военной площадке" заплатит не сын Зеленского, а дети рядовых украинцев, да и их родители. Мы даже не будем говорить о ликвидации системы образования, которую хотят превратить в сплошной курс военной подготовки - это и так очевидно. Не станем касаться вопросов совместимости такой инициативы с международными обязательствами по защите прав детей. Но ведь бесспорно то, что попытки сформировать "детскую армию" усилят и внутригосударственную поляризацию и общественный раскол. Ведь это не просто военная тактика, а поворот в социальной политике, который меняет само представление о детстве, образовании и гражданской ответственности. Под лозунгами о необходимости защищать Украину и Европу любой ценой, скрывается попытка уже сейчас перепрошить украинское общество в озлобленный социум с детьми-солдатами и готовностью вечно воевать против России.О том, какими методами на Украине борются с русским языком - в статье Елены Кирюшкиной ""Кто не хочет говорить на мове - того к стенке". На Украине обкатывают технологию разделения страны"* Организация, признанная в РФ экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

