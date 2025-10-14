https://ukraina.ru/20251014/zelenskiy-protiv-trukhanova-pochemu-mera-odessy-khotyat-lishit-grazhdanstva-ukrainy-1070076983.html

Зеленский против Труханова. Почему мэра Одессы хотят лишить гражданства Украины

Некоторые украинские СМИ пишут, что мэра Одессы Геннадия Труханова лишат гражданства Украины. Другие эти сообщения опровергают. Очевидно одно, в условиях скатывания страны в авторитаризм любые намеки на самостоятельность регионов будут Владимиром Зеленским пресекаться

Почему в Киеве есть вопросы к ТрухановуК Труханову центральные власти подбираются уже давно. Декорациями к этим атакам выступают обвинения городского головы в "пророссийскости" и ответные заверения мэра в своей исключительной преданности Украине, хотя никакого идеологического окраса эта история в реальности не имеет.Сегодня на Украине осталось только два весомых мотиватора – это власть и деньги, вот вокруг этого и крутится вся эпопея вокруг мэра Одессы.Началась она практически сразу после избрания Труханова одесским градоначальником в мае 2014 года. Для Одессы времен первых месяцев после Майдана это была если и не компромиссная фигура, то хотя бы способная более-менее успокоить шокированный событиями 2 мая город.Одессит, выпускник местного высшего артиллерийского командного училища им. Фрунзе, образ твердого силовика со связями в бизнесе, бывший член Партии регионов, не против Майдана, но и не слишком чтобы за, в общем, лучше такой, чем занявший на тех выборах второе место одиозный экс-мэр Эдуард Гурвиц.С этого момента против Труханова периодически вспыхивают протестные кампании, одним из главных доводов которых является якобы имеющееся у одесского мэра российское гражданство.Паспорт раздораПервые слухи об этом пошли еще лет десять назад, в сети даже стали появляться фотографии российских документов Труханова, которые он неизменно называл фейками.В 2018 году в опубликованном "Панамском досье" всплыло имя мэра Одессы, который, как оказалось, владел более 20 предприятий, которые регистрировались через офшоры. Утверждалось, что в регистрационных документах Труханов числился как гражданин РФ.Сам градоначальник утверждал, что как мэр он прошел всевозможные проверки со стороны украинских спецслужб, которые не выявили никаких компрометирующих его фактов. По его словам, МВД России и консульство в ответ на соответствующие запросы также не нашли никаких сведений о том, что он когда-либо получал российский паспорт.Тем не менее, история про российское гражданство Труханова может стать тем самым формальным предлогом для его увольнения с должности.Решение принято?На днях об этом сообщил сам Труханов через свои соцсети. Одесский градоначальник утверждает, что Владимир Зеленский в ближайшее время лишит его гражданства Украины из-за того, что у него будто бы есть паспорт РФ. Такое решение будет означать автоматическую отставку мэра со своей должности.По его словам, инсинуации вокруг его гражданства появляются всегда на фоне выборов или "других важных процессов".Официально Киев пока не подтверждал, что Труханова намерены лишить гражданства. По сведениям одесского интернет-издания "Думская", соответствующее решение уже принято по докладу специальной комиссии при Зеленском. Сайт "Зеркало недели" эту новость опровергает, но допускает, что все может измениться.Метания ТрухановаВ последнее время Труханов оказался в сложном положении. Его политика все эти годы заключалась в том, чтобы сидеть сразу на всех стульях, а со временем делать это становилось все сложнее.С одной стороны, он пытался подавать себя как одессита, которому дорог его родной город, его история и культура. Так, он выступал против снова памятников, переименований улиц и городских объектов, заявляя, что такие действия "обнуляют" Одессу.С другой, Труханов никогда не ложился на амбразуру, не выставлял себя непримиримым оппонентом центральных властей, а все его заявления, которые не укладывались в официоз, были скорее ничем не обязывающей игрой на публику и зарабатыванием политических очков у одесситов.Такая же судьба постигла и его партию "Доверяй делам", которую он создал вместе с ныне покойным мэром Харькова Геннадием Кернесом. Организация такая есть и даже подает вялый голос, но никакой реальной альтернативы политике Зеленского предлагать не собирается.Дело "Краяна"К лавированию между одесситами и Банковой добавилось еще и необходимость блюсти интересы одесских бизнес-элит, а также местного криминалитета. Имя Труханова фигурирует в нескольких уголовных делах, одним из самых громких из которых является дело о покупке здания завода "Краян".По версии следствия, городской голова, его заместитель, а также еще целый выводок одесских чиновников и бизнесменов организовали покупку заводского корпуса по завышенной цене, из-за чего бюджету города был нанесен ущерб на 185 млн гривен, а деньги планировалось вывести через фиктивную фирму.Труханов и его окружение проходят по эту делу в качестве обвиняемых. В 2019 году всех фигурантов признали невиновными, однако это решение было успешно обжаловано. В 2023-м прокуратуре даже удалось заключить Труханова в СИЗО, но только на один день, после чего за него внесли залог в 13 млн гривен и он вышел на свободу.В настоящее время дело продолжает рассматривать Высший антикоррупционный суд.Что будет дальшеОдесса – один из ключевых городов Украины, морские ворота для украинского экспорта, логистический узел, точка пересечения экономических и бизнес-интересов, в том числе и теневых, связанных с контрабандой.Разумеется, оставлять этот город под контролем абы кого Зеленский не хочет и не может, тем более в нынешний момент, когда режим выжимает из страны буквально все соки. Поэтому сомнительной истории с российским паспортом Труханова может хватить для того, чтобы указать одесскому мэру на дверь.Удаление опального градоначальника не означает автоматический переход Одессы под управление из Киева, хотя и такой вариант возможен, если в город будет назначена военная администрация.При любых раскладах назначенцы Зеленского столкнутся с оппозиционным для них горсоветом, где делами заправляют сторонники Труханова и прочие, а партия "Слуга народа" имеет лишь третье по численности представительство. Такая же ситуация будет и с бюрократическим аппаратом, который в общей массе получил свои кресла при нынешнем мэре и завязан на его схемы.Можно, конечно, вместе с Трухановым снести и горсовет в его нынешнем виде, однако этот шаг слишком радикален и потребует одобрения Верховной Рады, а местные выборы, как и все прочие, власть проводить в нынешних условиях не намерена.Труханов остается сторонником децентрализации, то есть предоставления регионам большей самостоятельности в управлении и финансовых делах, однако такие расклады не устраивают Киев, где все больше хотят сворачивания всякой децентрализации и замыкания всех процессов на Банковую.Следует ожидать, что давление на Труханова будет только нарастать. Возможно, это будет делаться через инспирирование "требования масс". Так, на сайте президента Украины накануне была опубликована петиция с требованием убрать мэра Одессы. Менее, чем за сутки ее подписали необходимые для рассмотрения 25 тыс. человек.Так или иначе, простым одесситам можно лишь вспоминать пословицу про трещащие чубы у холопов при дерущихся панах. При Зеленском город неизбежно ждет следующий этап передела собственности, продолжение насильственной украинизации, полная зачистка инакомыслия и дальнейшая экономическая (пока) интервенция в этот город Запада.О произошедшем недавно в Одессе наводнении, которое унесло жизни 10 человек - в материале издания Украина.ру Потоп на фоне декоммунизации. Что происходит в Одессе.

Павел Котов

